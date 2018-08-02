Продукцию и услуги Казанского вертолетного завода презентовали гендиректору аэропорта «Махачкала»

Казанский вертолетный завод (КВЗ) холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») посетил генеральный директор АО «Аэропорт Махачкала» Арсен Пирмагомедов, который ознакомился с легким многоцелевым вертолетом «Ансат» и системой послепродажного обслуживания вертолетной техники.

Управляющий директор ПАО «КВЗ» Юрий Пустовгаров провел для гостя экскурсию по заводу, во время которой показал цех окончательной сборки, агрегатно-сборочное и малярное производства, а также процессы сборки вертолетов и рассказал об особенностях производства. Кроме того, Арсену Пирмагомедову продемонстрировали вертолеты на территории летно-испытательного комплекса КВЗ: модернизированный «Ансат» и «Ансат» с медмодулем, предназначенный для Государственной транспортной лизинговой компании в рамках программы развития и санавиации.

«Сейчас мы активно наращиваем функционал машины. Происходит глубокая модернизация вертолета «Ансат» с учетом требований потенциальных заказчиков и в соответствии с последними авиационными правилами», — отметил управляющий директор ПАО «Казанский вертолетный завод» Юрий Пустовгаров.

«Ансат» — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек. «Ансат» сертифицирован для использования в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию. Кроме того, в мае 2015 года было получено дополнение к сертификату типа на модификацию вертолета с медицинским модулем, а в декабре того же года была сертифицирована версия пассажирской кабины «Салон», которая предназначена для VIP и корпоративных пассажирских перевозок.

Напомним, что специалисты холдинга «Вертолеты России» совместно с представителями Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА) приступили к испытаниям вертолета «Ансат», которые проходят на Эльбрусе. По их итогам планируется подтвердить возможность эксплуатации вертолета в горной местности на высотах до 2 500 метров.

Аэропорт Махачкалы — главный аэропорт Республики Дагестан. Он расположен в 16 км от Махачкалы и в 4 км от Каспийска. Сегодня оттуда отправляются прямые рейсы в Москву, Стамбул, Дубай, Актау, Сургут и Санкт-Петербург, а также аэродром используется авиацией МВД и ФСБ России. В планах открытие рейсов в Сочи, Владикавказ, Минводы и Астрахань. Аэропорт закупает новые воздушные судна и ведет переговоры с различными авиакомпаниями. Одна из главных целей руководства аэропорта сегодня — наладить бюджетное авиасообщение по популярным маршрутам.

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