Петр Трубаев: чемпионат мира по футболу повысил загрузку лайнеров до 98%

«ЮВТ-Аэро» берет в лизинг три больших лайнера, но марка их пока держится в секрете

Фото: Максим Платонов

В ближайшее время татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» объявит о приобретении в лизинг трех среднемагистральных самолетов большой вместимости, которые позволят ей расширить географию полетов в стране и открыть международные рейсы в Европу, прежде всего в Париж и Мюнхен. Об этом во время online-конференции в редакции «Реального времени» сообщил генеральный директор «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев. Кроме того, руководитель авиакомпании рассказал о наиболее популярных направлениях полетов, а также о том, куда авиакомпания перевозила футбольных болельщиков и почему она не попала в программу субсидируемых перевозок в Крым.

«ЮВТ Аэро» ждет трех «великанов»

Через 3 года присутствия на внутреннем авиационном рынке татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» решила расширить собственный авиапарк. «С точки зрения дальнейшего развития нам необходимо обновлять парк авиатехники. Сейчас мы эксплуатируем семь самолетов (канадские региональные Bombardier CRJ200, которые летают на расстояние до 2,5 тысячи км, — прим. ред.). Выбор нового типа самолета требует взвешенного подхода. Если будет допущена ошибка, то вся стратегия развития может поломаться и привести к печальным последствиям», — рассказал генеральный директор авиакомпании Петр Трубаев, уточнив, что внутри нее была создана рабочая группа по выработке предложений. По его словам, поставлена задача приобрести три самолета в возрасте до 10 лет в лизинг (сейчас средний возраст самолетов — 15—18 лет). «Эта работа близка к завершению», — сообщил он. Правда, Трубаев отказался назвать марку приобретаемых лайнеров, объяснив это тем, что внутреннее решение авиакомпании пока не получило одобрения вышестоящего руководства (акционеров, — прим. ред.), но уже совсем скоро о нем будет объявлено.

Новые самолеты идут не на замену, а в качестве пополнения авиапарка. Тем более что будут они большей вместимости, чем канадские машины, — на 100 кресел. «Многие авиакомпании идут по такому пути. Сохраняя парк маловместительных воздушных судов, они закупают в дальнейшем самолеты с большим количеством кресел для постановки их на уже раскрученные рейсы. Это делается для так называемой «раскатки» маршрутов», — объяснил он.

Выбор нового типа самолета требует взвешенного подхода. Если будет допущена ошибка, то вся стратегия развития может поломаться и привести к печальным последствиям



Схема проста: сначала на новый маршрут запускается бюджетный CRJ200, чтобы пассажир успел привыкнуть к нему, а потом выкатывается большой лайнер. Это выгодно еще и потому, что авиаперевозки носят сезонный характер. Чтобы не накатывать убытки, ставят самолеты с малым количеством мест.

Дорога в европейское небо

С приобретением новых лайнеров «ЮВТ Аэро» начнет развивать зарубежные направления. Пока авиакомпания летает только в Батуми (об этом чуть ниже), а в планах — выйти на европейские авиалинии в Париж и Мюнхен. Кроме того, планируется открытие рейсов в Тбилиси и Минск. По словам Петра Трубаева, полеты в Европу откроются в начале следующего года. Он признался, что на белорусское направление первой «встала» (опередив тем самым «ЮВТ-Аэро») авиакомпания «Белавиа».

«Будем анализировать и смотреть, они поставили большой самолет. Хотя мы должны были лететь первыми. Посмотрим, как дальше будет складываться ситуация, может, мы встанем», — не теряет надежды Трубаев. Одновременно с этим он высказал намерение закрепиться в аэропорту Уфы и обдумать возможность открытия полетов из Бегишево. Напомним, что авиакомпания является базовым перевозчиком МАК Казань и аэропорта Бугульмы, из которых выполняется подавляющее большинство вылетов.

В этом году на высокую загрузку самолетов повлиял чемпионат мира по футболу. Наша маршрутная сетка идеально вписалась в программу полетов болельщиков на футбольные матчи



Разлетались в 64 направлениях

Вступая в очередной летний сезон, авиакомпания осваивает южные направления — Сочи, Симферополь, Геленджик, Анапа, Минеральные Воды. «Эти направления пользуются популярностью у казанцев. Вместе с тем, открываем международные рейсы. В частности, летаем в Батуми из Казани, Уфы и Перми. Это абсолютно новые направления, и, как показала загрузка, рейсы очень востребованы», — говорит Трубаев.

За 3 года полетов под брендом «ЮВТ Аэро» авиакомпания открыла 64 регулярных рейса, средняя загрузка самолетов составляет 74%. «Из них 20 направлений — из казанского аэропорта, — поясняет гендиректор. — Это наш базовый аэропорт». С второго года работы авиакомпания показала прибыль в размере более 100 млн рублей и продолжает работать над ее ростом.

«В этом году на высокую загрузку самолетов повлиял чемпионат мира по футболу. Наша маршрутная сетка идеально вписалась в программу полетов болельщиков на футбольные матчи, — рассказал Трубаев. — У нас были и остаются рейсы Казань — Самара, Казань — Нижний Новгород, Казань — Санкт-Петербург. Выполняли дополнительные рейсы Казань — Волгоград — Ростов. Правда, они были чартерными, по отдельной заявке перевозили представителей исландских СМИ. Стоимость перелетов выросла на 15% — как у нашей авиакомпании, так и у остальных перевозчиков. Но протяженность перелетов до Самары и Нижнего Новгорода небольшая, так что это не сильно ударило по кошельку пассажира; плюс 2-3 тысячи рублей. По отдельным рейсам загрузка была близкой к 95—98%», — сообщил он.

При этом Трубаев уверен, что с окончанием мундиаля загрузка самолетов снизится несильно: «Традиционно хорошо загружаются наши рейсы в Санкт-Петербург, несмотря на то, что туда летают еще два перевозчика. Закрытие игр в Казани не сильно скажется».

Авиакомпания ежегодно увеличивает количество перевезенных пассажиров. «Три года назад у нас было три самолета, мы перевезли 42 тысячи человек, — сообщил руководитель авиакомпании. — Сейчас — семь самолетов. В 2016 году мы перевезли уже 207 тысяч пассажиров, в 2017-м — 236 тысяч, а в этом году планируем выйти на 270 тысяч».



С туроператорами пока не работаем, но если получим большие самолеты, то сможет перевозить туристические группы на отдых



Билеты на субсидируемый рейс раскуплены на 100%

Почти 24% от общего объема перевозок приходится на субсидируемые государством маршруты. Их 20. В прошлом году авиакомпания выручила от субсидируемых перевозок 811 млн рублей, в этом планирует заработать не меньше. По словам Петра Трубаева, приоритет здесь отдается северным регионам — Сургут, Нижневартовск, Новый Уренгой. «Недавно, пойдя навстречу многочисленным пожеланиям жителей республики, открыли рейсы в Барнаул. Было поручение руководству республики открыть такой рейс. И, как показала практика, на этих рейсах нет свободных мест, на август все билеты уже раскуплены. Наверно, нужно ставить вопрос о продолжении полетов в этом направлении в последующие годы и об увеличении их частоты», — прогнозирует он.

Кроме того, был открыт субсидируемый рейс Казань — Томск. «Но на лето мы полеты приостановили, так как есть спрос на перелеты в города-участники чемпионата мира по футболу. Это Самара, Нижний Новгород, Санкт-Петербург. Мы увеличили частотность на этих направлениях, а Томск перенесли на осень. Уверен, что с сентября до конца года этот рейс будет хорошо загружаться. Открыли рейсы из Казани в Ярославль и Воронеж», — говорит Трубаев.

Не все регионы готовы открывать субсидируемые авиарейсы, но времена меняются. «Например, в прошлом году для полетов в Барнаул у региона не было финансовой поддержки. Но в этом году они нашли источники субсидирования полетов, и мы оперативно открыли рейс. Те, кто летал в Барнаул через Москву, сейчас летают напрямую, — рассказал директор компании. — Если бы не было бюджетных субсидий, то стоимость перелета из Казани в Барнаул составляла бы 15 тысяч рублей и выше, а сейчас пассажиры тратятся в пределах 8 тысяч рублей. Объем бюджетных субсидий зависит от расстояния полета. Например, для полетов в Самару требуется около 12 млн рублей в месяц для открытия рейса с частотой два раза в неделю. Из них по 3 млн должны выделить регионы, 6 млн рублей — федеральный бюджет».

Полеты Казань-Симферополь ведутся круглый год с первого дня создания компании. Это перспективное направление. Сейчас летаем два раза в неделю. Минимальная цена билетов — 6500 рублей, но раскупаются они быстро



Сейчас, по словам Трубаева, обсуждается открытие нового субсидируемого рейса Казань — Махачкала. «Есть предварительная договоренность между главами регионов о софинансировании. Мы подали заявку и теперь ждем решения комиссии о назначении нас авиапревозчиком. Рейс будет выполняться два раза в неделю», — сообщил он. Плюс планируется открыть субсидируемые рейсы из Бугульмы в северные регионы России. Подана заявка на открытие рейса Казань — Белгород, по этому маршруту уже летали в прошлые годы. Все эти рейсы будут открыты в течение 2018 года.

Чартерная программа пока ориентирована на перевозку спортивных команд. Услугами «ЮВТ- Аэро» пользуется футбольный клуб «Рубин», а также клубы из Уфы, Самары и Перми. «С туроператорами пока не работаем, но если получим большие самолеты, то сможет перевозить туристические группы на отдых», — надеется Трубаев.

В Крым — без субсидий

«Полеты Казань — Симферополь ведутся круглый год с первого дня создания компании. Это перспективное направление. Сейчас летаем два раза в неделю. Минимальная цена билетов — 6 500 рублей, но раскупаются они быстро. Сейчас остались уже только дорогие билеты, но но мы не «наглеем», — говорит гендиректор компании. По его словам, «ЮВТ Аэро» не может попасть в федеральную программу субсидирования перелетов в Крым, потому что у компании нет самолетов вместимостью от 150 кресел. На первом месте по загрузке Сочи, на втором Симферополь, далее Геленджик и Анапа. Эксплуатируемые сегодня самолеты CRJ200 не могут летать далеко. Поэтому мы и предложили акционерам взять в лизинг среднемагистральные машины дальностью полета 4-5 тысяч км», — рассказал Петр Трубаев.

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