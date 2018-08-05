«Улыбка у американцев хоть и «пластиковая», а все равно приятно»

«Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

Какие советы по управлению финансами и инвестированием черпают предприниматели из биографии Уоррена Баффета, в чем «Одноэтажная Америка» Ильфа и Петрова может заменить 10 пособий по ведению бизнеса и почему бизнесмены представляют деньги в виде людей — предприниматели о книгах, которые прочитали за последнее время. Подробнее в опросе «Реального времени».

Ильнур Зиганшин, директор компании «Другие сладости»:

— Сейчас я дочитываю «Как пустить в свою жизнь большие деньги», автор Дарья Трутнева. Она пишет о том, как блоки в подсознании могут мешать осуществлению желаемых целей. Книга направлена на работу с подсознанием, это не деловая литература, но она полезна и в бизнесе. Она рассказывает о деньгах, об отношении к ним и если у человека нет денег, то она помогает найти причины, почему их у тебя нет. В книге есть блок информации и упражнений. Например, автор предлагает представить деньги в образе человека. У кого-то он получается злым толстым мужчиной, значит, человек негативно относится к деньгам.

Алексей Зыков, генеральный директор ООО «Цари Спарты»:

— Сейчас я читаю в первую очередь деловую литературу и байопики. Книга Александра Фридмана «Вы или вас: профессиональная эксплуатация подчиненных. Регулярный менеджмент для руководителя» — это своего рода сборник рекомендаций, помогающих построить систему эффективного корпоративного управления. В книге даны разъяснения о том, как структурировать накопленный управленческий опыт и дать ему развитие с учетом особенностей национального менталитета, а также особенностей ведения бизнеса в России.

Успешность бизнеса напрямую зависит от достижений в сфере управления не только персоналом, но и капиталом. И если в первом случае меня выручила книга Фридмана, то во втором полезной оказалась история о жизни и бизнесе одного из самых богатых людей нашего времени, рассказанная Элис Шредер в книге «Уоррен Баффет. Лучший инвестор мира». Меня привлек тот факт, что миллиардер сам попросил журналистку стать автором его биографии. Элис Шредер 5 лет собирала материал и ни на шаг не отходила от Уоррена Баффета, чтобы понять стиль работы и жизненное кредо выдающейся личности: не жалеть деньги, а вкладывать в то, что приносит доход.

Надо сказать, что повесть достаточно объемная и при этом увлекательная. В книге идет речь об образе жизни миллиардера, его характере, привычках, увлечениях, взглядах на окружающий мир — всем, что от первых робких попыток заработать на игровых автоматах привело к созданию инвестиционного партнерства семейного типа. Как руководитель производственного предприятия я черпал информацию прежде всего о том, как добиться успеха в управлении финансами и инвестировании. Биография Уоррена Баффета, состояние которого превышает 70 млрд долларов, в этом смысле раскрывает многие секреты мастерства.

Примером яркой демонстрации смысла известной фразы Фридриха Ницше «Все что нас не убивает, делает нас сильнее» для меня стала книга Алана Аксельрода «Теодор Рузвельт. Законы лидерства». Если коротко, это чтиво о влиянии, управлении, стойкости, внутренней силе, решительности и упорстве — качествах, которыми, на мой взгляд, должен обладать любой бизнесмен. В книге сформулированы 7 законов лидерства известного политического деятеля и изложены 136 бесценных уроков, которые, на мой взгляд, будут полезны руководителям всех уровней, менеджерам, предпринимателям и, безусловно, вдохновят на новые свершения. Мне близка идея личного участия руководителя в рабочем процессе, которую Теодор Рузвельт воплощал на разных этапах карьеры. Будучи шефом полиции Нью-Йорка, по ночам он переодевался в гражданскую одежду и отправлялся наблюдать за работой подчиненных.

Арина Стрельникова, New Business Director агентства SEVEN:

— Я изучили четыре книги, которые считаю должен знать каждый маркетолог. Первую из них написал Стивен Кови «7 навыков высокоэффективных людей». Это лучшая деловая книга, с которой я знакома. И хотя в ней не описаны практические приемы получения прибыли, она рассказывает о качествах, которыми должны быть наделены люди, стремящиеся к успеху. Умение работать с людьми, расстановка психологических координат, своих жизненных приоритетов и ценностей, спокойное и планомерное следование своим целям — вот залог успеха, описанный мистером Кови.

Byron Sharp «How Brands Grow» — первая серьезная книга, которая основательно освежила принципы маркетинга со времен Филипа Котлера. Труд молодого ученого Байрона Шарпа — это научные выводы о том, почему люди покупают, и о том, как растут бренды. Все выводы основаны на десятилетних исследованиях поведения реальных покупателей.

Также я прочла книгу Эла Райса и Джека Траута «22 непреложных закона маркетинга». Работу можно сравнить с разговорником для начинающих изучать иностранный язык. Это небольшая и довольно поверхностная книга, в которой, тем не менее, интересно систематизированы существующие знания о рекламе и опыт больших компаний. В каждой главе можно найти кейсы великих корпораций, которые стали поворотными точками в их развитии и стали фундаментом для формирования новых законов в маркетинге.

Книга Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофигизма», как и в случае с Байраном Шарпом, своеобразный вызов всему написанному до этого деловому чтиву. В самом начале книги 33-летний Марк декларирует, что вся бизнес литература и книги по личностному росту только и делают, что вгоняют в депрессию, потому что они вечно апеллируют к успешности, показывают красивые примеры и тем самым вгоняют еще не состоявшихся читателей в тоску. Его очень короткая книга о том, что неудачи — это тоже успех; о том, что мотивация — это не какое-то удивительное качество или муза, а плод человеческих усилий или действий.

Владимир Верещак, основатель консалтинговой компании «Богатство»:

— Сначала книга Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка» ввела меня в глубочайшее замешательство. Дело в том, что обычно, в процессе чтения, я выписываю отдельные, понравившиеся мне фразы, а эта книга настоящий кладезь афоризмов. Меня поразило, что в книге, написанной в 1936 году, рассказана жизнь, которая окружает меня в последние 15—20 лет. Сервис, реклама, хитчхайкеры, рэкет, волнения о том, что машины заменят людей, кредиты, подарки, готовые поздравления на все случаи жизни, будто я живу в сбывшемся пророчестве Ванги или Нострадамуса.

Во время чтения вспомнилось безосновательное представление о «тупых американцах», распространенное Михаилом Задорновым и крепко засевшее в сознании многих россиян, — все это вздор! И не соответствует ни моему личному опыту, ни написанному в «Одноэтажной Америке», а скорее говорит о податливости общественного мнения.

Да и улыбка у большинства американцев хоть и явно «пластиковая», а ведь все равно приятно. Делает общество каким-то более позитивным, дружным. Как пишут Ильф и Петров: «Американцы смеются и беспрерывно показывают зубы не потому, что произошло что-то смешное, а потому, что смеяться — это их стиль». Книга вполне заменит собой 10 пособий по ведению бизнеса, организации правильного маркетинга и сервиса от именитых современников.

Айза Анохина, владелица лаборатории стиля «AiLab»:

— На днях закончила читать книгу Стефани Майер «Химик». Известность писательнице принесла сага «Сумерки», которая была экранизирована. В книге «Химик» нет намека на вампиров, но фантастика все-таки присутствует. Мне понравилось, что главной героиней выступила женщина-химик, очень образованная, способная забинтовать рану и сразиться с противником.

Сюжет интересный и довольно динамичный, но его преподнесение оставляет желать лучшего. Многие моменты притянуты за уши. И, конечно, без идеального мужчины с огромным списком положительных качеств тоже не обошлось, хотя любовную линию можно было обыграть непредсказуемо и нетривиально. Складывается ощущение, что пара в «Химике» имеет много общего с Беллой и Эдвардом из «Сумерек».

Может быть, это прозвучит странно, но эту книгу стоит прочитать, чтобы напомнить себе и другим о том, что женщина может быть не только леди в дорогой одежде, но и такой, как главная героиня «Химика». Ежедневно бороться за свою жизнь, выполнять задачи, которые под силу далеко не каждому мужчине, быть лучшей в своей профессии, но при этом быть любимой.

ОПРОС