«Повышение пенсионного возраста пенсии не спасет»

В Казани почти половина соискателей старше 50 лет претендует на зарплату в 20—40 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

В выходные по всей России прокатилась акция протеста против повышения пенсионного возраста и других антинародных инициатив власти. Пока казанские противники реформы митинговали в сквере им. Тинчурина, «Реальное время» выяснило, каковы перспективы пожилых работников на тот случай, если пенсионная реформа все-таки будет реализована в предлагаемом виде.

Старость — время перемен



Старость, как известно, не всегда приходит вместе с мудростью. Но в том, что она часто является одна, поговорка лукавит — чаще всего вместе с ней являются болезни. И не секрет, что работающие пенсионеры, даже «молодые», большУю, если не бОльшую часть пенсии тратят на лекарства, необходимые, чтобы сохранять работоспособность. А ограниченная болезнями работоспособность диктует ограничения в выборе места работы.

Куда пойдут те, кому по старому закону до выхода на пенсию оставалось год-два, а теперь, возможно, придется «оттрубить» еще пять-восемь лет, если они по состоянию здоровья или каким-либо иным причинам не смогут трудиться там, где прежде работали? Ведь не секрет, что только особо ценные работники да чиновники плотно сидят на своих местах, что называется, до последнего, — от большинства работодатели стараются избавиться правдами и неправдами, едва замечают, что человек стал чаще уходить на больничный.

И на какую зарплату пожилые работники могут рассчитывать? Этот вопрос особенно актуален в свете того, что теперь они будут трудиться не ради приработка к пенсии — зарплата станет единственным источником дохода.

Ответ на эти вопросы, а заодно и на вопрос, действительно ли пенсионная реформа может радикально способствовать пополнению «кубышки» ПФР, корреспондент «Реального времени» искала в Центре занятости населения Казани, у специалистов ведущих рекрутинговых агентств и у члена Совета по вопросам кадровой политики при президенте РТ Галины Маштаковой. И выяснила, что ситуация отнюдь не так однозначна, как ее рисуют сторонники реформы.





Чаще всего предлагается работа в торговле — сменная, с длинным рабочим днем и постоянно на ногах. Фото Максима Платонова

Хорошо быть сметчиком, а монтером — плохо

Поиски ответов корреспондент «Реального времени» начала с… поиска работы. И с ходу обнаружила на сервисе SuperJob три вакансии с пометкой «для казанских пенсионеров». Все — в аэропорту Шереметьево. Там для работы вахтовым методом требуются уборщики самолетов и комплектовщики бортового питания в пищеблоке. График работы рассчитан не на пенсионера, а на молодого выносливого шабашника: шесть дней в неделю с одним выходным, смена — 10,5 часа. Оплата же труда действительно пенсионерская, потому что редкий молодой человек согласится так пахать за 1200—1500 рублей в день.

Вакансии, не предназначенные специально пенсионерам, тоже не лучшие с точки зрения пожилого человека. Чаще всего предлагается работа в торговле — сменная, с длинным рабочим днем и постоянно на ногах: сотрудник торгового зала, продавец-кассир, охранник. А зарплаты не вдохновляют на подвиги — они на уровне средней пенсии или чуть повыше.

— У нас есть что предложить пенсионерам, — заверил корреспондента «Реального времени директор Центра занятости населения г. Казани Марат Хайруллин. — И если повысят пенсионный возраст, у нас вакансии для пожилых работников найдутся. Или они смогут пройти переобучение и освоить специальности, которые пользуются спросом. Сегодня чаще всего работодатели ищут поваров, кондитеров, токарей, фрезеровщиков, электромонтеров, электрогазосварщиков, механиков, водителей, продавцов, медсестер, воспитателей в детсады, врачей… И мы уже третий год пенсионеров переобучаем актуальным рабочим специальностям.

— Но 65-летний водитель, при всем уважении к его опыту, имеет уже не ту реакцию, а электромонтер в таком возрасте не сможет работать на высоте, да и 60-летняя дама, отстояв пару смен перед горячей плитой, скорее всего, свалится с гипертоническим кризом. Так что это вакансии для здоровых и бодрых пенсионеров, а что предлагаете остальным?

Сегодня чаще всего работодатели ищут поваров, кондитеров, токарей, фрезеровщиков, электромонтеров, электрогазосварщиков, механиков, водителей, продавцов, медсестер, воспитателей в детсады, врачей, говорит Марат Хайруллин. Фото Максима Платонова

— Да, у нас курсы поваров закончила недавно большая группа пенсионерок. Экзамены у них принимали повара из ресторанов, и многих готовы были хоть сейчас взять на работу, а трудоустроились всего две или три — остальные учились для души…

Очень хорошая, «душевная» и в то же время доходная специальность, которую могут получить пожилые люди на курсах в казанском Центре занятости, — ландшафтный дизайнер, говорит Марат Хайруллин. Закончил курсы — и копайся за большие деньги в чужих садах в свое удовольствие, строй альпийские горки, создавай клумбы, оформляй водоемы. И будь сам себе хозяином, оформившись как самозанятый. Хотя кому-то может показаться, что главное для освоившего эту специальность пожилого человека — не помереть на чужой клумбе в жару от перегрузок, как это порой, увы, случается с пенсионерами на собственных грядках.

— А что у вас есть для специалистов классом повыше? — поинтересовалась корреспондент. — Если человек всю жизнь инженером проработал, имеет высшее образование — ему же обидно будет с возрастом скатиться с карьерной горки и пойти в электромонтеры. Да и не по силам многим становятся физические нагрузки…

— На этот случай у нас тоже есть переобучение! Готовим специалистов по госзакупкам, на них очень большой спрос сейчас, и пенсионный возраст не помеха для этой работы: сиди за компьютером, готовь документы… В сметчиках очень большая потребность — мы сметному делу тоже обучаем. Хороший сметчик вообще из дома может работать, если компьютер и интернет у него есть. А вообще, если человек грамотный и хочет работать, он и в 90 лет работу по душе и по силам найдет. Моя знакомая — учитель химии, ей далеко за 80 лет, но она до сих пор репетиторствует. С недавнего времени она готовит выпускников к ЕГЭ по «Скайпу». Отбоя от учеников нет, и зарабатывает хорошо. Потому что родители знают: она учит так, что ребенок в любой вуз гарантированно поступит!

Устойчивым спросом в Казани пользуются рабочие строительных профессий (каменщик, арматурщик, бетонщик, плотник, штукатур, маляр). Фото Максима Платонова

Почти половина безработных — от 50 и старше

Радужную картину, нарисованную директором Центра занятости населения Маратом Хайруллиным, несколько подпортила предоставленная им же статистика. Как он сообщил, в базе данных службы занятости на 1 июля имелась информация о наличии в Казани 18,6 тысячи свободных рабочих мест, причем преобладали рабочие специальности — 66,2 процента. Устойчивым спросом в Казани пользуются рабочие строительных профессий (каменщик, арматурщик, бетонщик, плотник, штукатур, маляр), рабочие заводских специальностей (токарь, механик), электромонтеры, специалисты транспортной отрасли, торговли и общественного питания, швеи, врачи, медицинские сестры, воспитатели детских садов, работники низкоквалифицированного труда (дворники, уборщики, грузчики). При этом работодателями «приветствуется опыт работы и наличие образования».

Численность безработных граждан на 01.07.2018 г. составляла 3370 человек (1919 женщин и 1451 мужчина). Из них 430 человек, в том числе 267 женщин, в возрасте 16—29 лет, 969 человек (из них 448 женщин) — 50 лет и старше, 376 граждан предпенсионного возраста (в том числе 230 женщин). Пожилые соискатели в основном искали рабочие места с неполным рабочим днем и легким трудом. При этом рассчитывали на «достойную», как сформулировали в Центре занятости населения, заработную плату.

— На профессиональное обучение, повышение квалификации, переобучение по различным профессиям и специальностям в этом году было направлено 1025 безработных, из них 254 человека — граждане в возрасте 16—29 лет, 42 человека — лица предпенсионного возраста, — сообщил Марат Хайруллин. — Обучение проводится по таким профессиям и специальностям, как парикмахер, повар, охранник, маникюрша, бухгалтер, специалист сметного дела, «1C: Управление торговлей», менеджер по персоналу, кадровое делопроизводство, оператор котельной, тракторист, оператор ЭВМ, электромонтер, электрогазосварщик. Около 200 пенсионеров прошли обучение по специальностям: электромонтер, электрогазосварщик, охранник, ландшафтный дизайн, повар, кондитер.

В заключение директор Центра занятости населения Казани перечислил вакансии, на которые работодатели готовы взять пожилых соискателей:

— Агент страховой — 37 вакансий, зарплата от 11 до 20 тысяч рублей; буфетчик — 5 вакансий, зарплата до 17 тысяч; гардеробщик — 5 вакансий, зарплата 11—15 тысяч; горничная — 38 вакансий, зарплата 11—20 тысяч; дворник — 230 вакансий, зарплата 11—20 тысяч; кондуктор — 663 вакансии, зарплата 17—25 тысяч; кухонный рабочий — 87 вакансий, зарплата 11—20 тысяч; лифтер — 9 вакансий, зарплата 11—14 тысяч; мойщик посуды — 59 вакансий, зарплата 11—20 тысяч; охранник — 223 вакансии, зарплата 11—16 тысяч; плотник — 423 вакансии, зарплата 11—50 тысяч; повар — 384 вакансии, зарплата 11—40 тысяч; подсобный рабочий — 56 вакансий, зарплата 11—25 тысяч; рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий — 38 вакансий, зарплата 11—26 тысяч; разнорабочий — 194 вакансии, зарплата 11—25 тысяч; санитарка — 22 вакансии, зарплата 11—26 тысяч; сторож (вахтер) — 3 вакансии, зарплата 11—15 тысяч; уборщик помещений — 523 вакансии, зарплата 11—18 тысяч; уборщик территории — 17 вакансий, зарплата 11—15 тысяч…

Анализируем это

— По данным аналитиков сайта по поиску работы и персонала HeadHunter , за последние полгода жители Татарстана в возрасте 50—60 лет разместили 2 891 резюме, — сообщила «Реальному времени» представитель сервиса Александра Севостьянова. — Большая часть соискателей данной возрастной категории приходится на Казань — 65% (1890 резюме), на втором месте Набережные Челны — 15%, а на долю Альметьевска и Нижнекамска приходится по 3%. Количество резюме в остальных районах от общего числа менее 1%. Стоит отметить, что соискатели Татарстана 50—60 лет преимущественно мужчины (63%).

По словам Севостьяновой, самыми «взрослыми» сферами в Татарстане считаются производство (13%), транспорт (12%), бухгалтерия (9%) и строительство (8%). Именно на эти профессиональные области чаще всего претендуют соискатели старшего возраста. Меньше всего резюме (до 1%) среди татарстанцев в возрасте 50—60 лет приходится на сферы «Консультирование», «Страхование», «Инсталляция». То есть, выходит, как минимум один вид вакансий, которые рассчитывают предлагать пожилым соискателям в казанском Центре службы занятости населения, вряд ли будет пользоваться спросом у пожилых.

Как выяснил HeadHunter, почти 50% соискателей старше 50 лет претендуют на зарплату в 20—40 тысяч рублей, а 23% рассчитывают получать от 40 до 60 тысяч. Есть среди них, судя по всему, и очень крутые специалисты: 4% пожелали зарплату в 80—100 тысяч рублей, а 3% — свыше 100 тысяч.

При этом лишь четверть из общего числа пожилых соискателей работы в Татарстане имеют навыки работы с компьютером, еще меньше — организаторские способности и навыки работы в команде. Зато английским языком, оказывается, владеют 34% из них.

Резюме на HeadHunter за последние полгода разместили 325 соискателей старше 60 лет. 70% из них — мужчины, и почти 40% из них хотят получать зарплату в 15—30 тысяч рублей, а 33% — 30—50 тысяч. Самые популярные профессиональные области среди них — производство, строительство, административный персонал.

«Выход в том, чтобы умирать на работе»

— Сейчас по всей стране большие проблемы с поиском работы испытывают люди либо молодые, либо пожилые, — заявил «Реальному времени» основатель и президент портала Superjob.ru Алексей Захаров. — И причина тут одна — у молодых еще нет опыта. А у многих пожилых его… уже нет. Если человек последние 20 лет работал на полуразрушенном предприятии, вдали от новых технологий, а потом эту работу потерял, он оказывается невостребованным на рынке труда. Он был специалист, человек уважаемый, и вдруг оказывается, что он с точки зрения опыта — ноль. Это очень большой стресс. Если он все осознает правильно, проблема легко решается. Он начинает учиться, и поскольку опыт самообучения у него есть, он быстро вписывается в современные условия и находит работу. Проблемы возникают, когда человек уже в сорок лет начинает «досиживать до пенсии». Если он теряет работу, он потом ходит на собеседования, а его «никуда не берут». Но это не так, если работодатель пригласил вас на собеседование, значит, он хотел вас взять, а вы все на собеседовании испортили. Надо разбираться, читать инструкции и идти снова… Человек может найти работу в любом возрасте!

Однако пенсионную реформу в том виде, в каком ее намерены провести законодатели, Захаров не приветствует:

— В существующей системе нет выхода — она нерабочая. Она не работает во всех странах, где предполагалось содержать пенсионеров за счет взносов молодых поколений. В СССР она хорошо работала лет двадцать — с начала 60-х годов прошлого века, когда окончательно сформировалась. При этом выход на пенсию в одном возрасте для всех — это полный бред. Потому что один человек может потерять способность к труду и в 35 лет, другой — не потерять ее в 70. Нужна полная реформа — надо отказываться от понятия «пенсионный возраст» и привязать выход на пенсию к инвалидности. Например, каменщик больше не может работать каменщиком и должен получить определенную группу инвалидности и пособие, но с учетом того, что он может работать на другой работе. А кто-то получит инвалидность с учетом того, что нигде уже работать не сможет. А кто-то при такой системе, возможно, вообще не получит пенсию — умрет на работе… Это нормально, это работало всегда в традиционных обществах. Там пожилые люди трудились до последнего дня. Делали что могли. А их содержали дети. На мой взгляд, должна быть комбинированная система. Которая предусматривает участие детей в содержании пожилых родителей.

— Но тогда, наверное, справедливым будет и отказаться от взносов в ПФР? — уточнила корреспондент «Реального времени».

— Да, и у людей должна появиться возможность копить на старость, возможность накопительной пенсии.

Систему, основанную на уплате взносов в ПФР, Захаров считает неэффективной еще и потому, что значительная часть зарплат сегодня продолжает выплачиваться в конвертах, с них не платятся ни налоги, ни взносы… Именно из-за этого, а вовсе не только из-за того, что из-за демографического провала уменьшается число плательщиков, перестала пополняться «копилка» ПФР, считает он.

— Чтобы уйти от серых зарплат, нужны радикальные меры и общие усилия, — говорит Захаров. — Наказывать предприятия за выплату зарплаты в конвертах надо не символическими, а действительно ощутимыми штрафами, которые сопоставимы с размерами экономии, которую они таким образом себе обеспечивают. А пока на стройку можно вагонами завозить гастарбайтеров, с которыми не может конкурировать местная рабочая сила, все это будет продолжаться и деньги в ПФР не пойдут. Пока система образования, начиная с детского сада, ориентирована на то, чтобы клепать «роботов», пока дети по окончании школы будут попадать не в настоящие вузы, дающие качественное образование, а фактически на платную социальную передержку, потолком для таких молодых «дипломированных специалистов» будет работа в салоне сотовой связи, где они будут продавать сотовые телефоны и получать серые зарплаты…

«Пожилые работники сделают рынок «серее», зато перестанут стариться»

А вот гендиректор компании GMC Consulting и член Совета по вопросам кадровой политики при президенте РТ Галина Маштакова пенсионную реформу поддерживает, хотя на серьезный экономический эффект от нее не рассчитывает.

— Вопрос в том, какого результата мы ожидаем, — говорит она. — Если говорим про снижение финансовой нагрузки на государство, о пополнении Пенсионного фонда, то мне лично кажется, что «выхлоп» тут будет небольшой. Для предприятий, работающих на сером рынке, пожилые работники, которых нельзя уволить, станут обузой, потому что для них потребуется создавать дополнительные места. В результате работодатели станут еще больше экономить на налогах и взносах в ПФР и рынок станет еще «серее». А честно работающие предприятия станут больше терять на фонде оплаты труда и на налогах, и это тоже подкосит их финансовое благополучие. А вот с точки зрения социальной составляющей я вижу плюсы от реформы. Сегодня уже ясно, что каждое следующее поколение живет в среднем на 10 лет дольше предыдущего. Люди с активной жизненной позицией, трудоголики в 55—60 лет еще далеко не пенсионеры и, уйдя на пенсию, они быстро начинают стареть, «сгорать». Для них возможность продолжать работать — это возможность не стариться. Сегодня есть риск, что работодатели их не оставят на рабочих местах, а реформа этот риск снижает. Другое дело — те, кто пенсию ждет, чтобы отдохнуть, посвятить время внукам и увлечениям. Для них повышение пенсионного возраста — серьезный минус.

— В советское время вопрос с пенсией решался просто — либо уходишь на пенсию в положенный срок, либо продолжаешь работать, но пенсию начинаешь получать только после того, как уволишься…

— Как работодатель, я против того, чтобы человек получал и пенсию, и зарплату. Во-первых, почему я должна нести дополнительную финансовую нагрузку — платить за работника взносы в ПФР, когда он уже на пенсии? Во-вторых, такая ситуация демотивирует молодых работников — они-то получают только зарплату… В советское время, кстати, было принято поддерживать как раз молодых.

Но учитывая, что пенсию пожилые работники получают все-таки не в качестве подарка — эти деньги им не работодатель и не государство подарили, а они их сами заработали, Маштакова считает, что возможны компромиссные варианты:

— Можно было бы, к примеру, предусмотреть законом для получающих пенсию граждан неполный рабочий день. Это и финансовую нагрузку на работодателя уменьшило бы, и дало бы возможность желающим работать пожилым людям продолжать работать… Или можно было бы прописать профессии и рабочие места, рекомендованные для пенсионеров. Ведь зачастую люди пенсионного и предпенсионного возраста просто не информированы о том, где они могли бы работать!