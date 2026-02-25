Конституционный суд разрешил заочный арест объявленных в федеральный розыск

Решение принято по итогам проверки части 5 статьи 108 Уголовно‑процессуального кодекса РФ

Фото: Дарья Пинегина

Конституционный суд (КС) подтвердил право суда выносить решение о заключении под стражу обвиняемого в его отсутствие — независимо от того, в какой розыск он объявлен: федеральный, межгосударственный или международный. Соответствующее постановление опубликовано на сайте КС.

Решение принято по итогам проверки части 5 статьи 108 Уголовно‑процессуального кодекса РФ, которая допускает заочный арест при межгосударственном и международном розыске. Проверка была инициирована по жалобе Ярослава Малиновского из Красноярска.

В мае 2023 года суд избрал Малиновскому меру пресечения в виде заключения под стражу в его отсутствие. К тому моменту заявитель скрылся от органов следствия, был объявлен в федеральный розыск, а также имелась информация о его намерении покинуть территорию России. Апелляционная инстанция оставила постановление в силе, указав, что объявление в розыск — достаточное условие для рассмотрения ходатайства о заочном аресте при наличии достаточных оснований.

Малиновский оспаривал норму УПК, считая, что отсутствие в законе четких определений понятий «межгосударственный» и «международный» розыск позволяет применять заочный арест в отношении обвиняемого, объявленного в любой вид розыска. По его мнению, это умаляет гарантии прав обвиняемых.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Конституционный суд пришел к выводу, что оспариваемая норма не противоречит Конституции. В постановлении отмечается, что применение части 5 статьи 108 УПК для заочного заключения под стражу лица, объявленного в федеральный розыск, не нарушает его конституционных прав. Действующее правовое регулирование гарантирует обвиняемому возможность донести свою позицию до суда, в том числе через обжалование решения в вышестоящих инстанциях.

Суд подчеркнул, что федеральный, межгосударственный (в рамках СНГ) и международный розыск не являются взаимоисключающими, а дополняют друг друга. Различаются они лишь территориальным охватом проводимых мероприятий и необходимостью взаимодействия уполномоченных органов разных стран. Принцип правового равенства, по мнению КС, был бы нарушен, если бы вопрос о заочном аресте решался по‑разному в зависимости от вида розыска.

Кроме того, Конституционный суд напомнил, что Конституция допускает заключение под стражу только по судебному решению, но не требует обязательного присутствия обвиняемого при его вынесении.



Рената Валеева