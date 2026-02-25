В Казани прошел женский нетворкинг-ифтар для предпринимательниц
«Такие встречи — это большая поддержка», — рассказала певица татарской эстрады, основатель бренда платков Гузэлем Минниханова
Сегодня в казанской чайной «Чинаякъ» прошел женский нетворкинг-ифтар для предпринимательниц. Участие в нем приняли порядка 100 человек, передает корреспондент «Реального времени».
— Я за поддержку нашей уммы (община мусульман, — прим. ред.) в любых вопросах. От нас и ни от кого другого зависит будущее наших детей. Если мы не будем друг друга поддерживать, неизвестно, что их ждет, — рассказала «Реальному времени» основатель сети кафе «Урман» Эльвира Гарифуллина.
Рамадан — это месяц встреч и духовного развития, подчеркнула основатель парфюмерного бренда Dishar Камила Юнусова.
— Такие встречи — это большая поддержка. Мы слушаем проповеди, учимся, делимся впечатлениями, — говорит об ифтарах певица татарской эстрады, основатель бренда платков Гузэлем Минниханова.
Одна из целей встречи — укрепить деловые связи между женщинами-предпринимателями, создать открытую площадку для взаимоподдержки. Особое внимание оказали и благотворительности: в рамках ифтара были запланированы презентация благотворительных фондов и сбор средств на социально значимые нужды населения.
Ранее «Реальному времени» сообщили, что татарской чайной «Чинаякъ» предлагают открыть точки в Москве, Рязани и Саратове.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».