Исследование: большинство казанцев хотят видеть офисы современными пространствами

По их мнению, современный офис должен стать «третьим местом» — пространством не только для работы, но и для отдыха, саморазвития и других активностей

Фото: Максим Платонов

Большинство работников казанских компаний (57%) считают, что современный офис должен стать «третьим местом» — пространством не только для работы, но и для отдыха, саморазвития и других активностей. Более того, 67% опрошенных уверены, что дополнительные удобства в офисе повышают эффективность труда, следует из данных опроса сети смарт-офисов SOK.

Почти четверть работников (23%) хотели бы, чтобы работодатель оплачивал дополнительные опции в офисе. Еще 24% готовы делить эти расходы поровну. При этом треть опрошенных готовы тратить на комфортную среду 10—15 тысяч рублей ежемесячно, а 17% — более 15 тысяч рублей.

Самыми востребованными опциями стали собственная кофейня (35%), бар (21%) и круглогодичная терраса (19%). Также сотрудники заинтересованы в наличии личного психолога (18%), спортивной зоны (17%) и кинотеатра (12%).

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По данным аналитиков, компании, внедряющие улучшения офисной среды, демонстрируют рост производительности труда до 25%. При этом современные работники готовы интегрировать личные дела в рабочий график: 39% тратят на них 1—2 часа в день, 31% — 30—45 минут, а 22% — около часа.

Наталья Жирнова