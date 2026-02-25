Парк культуры и отдыха в Набережных Челнах отремонтирует технику за 15 млн рублей

Всего в список на ремонт вошли 72 единицы техники

Фото: Динар Фатыхов

В Парке культуры и отдыха на проспекте Мира в Набережных Челнах проведут масштабный ремонт спецтехники. На эти цели выделят 15 млн рублей — соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Заказчиком выступает ООО «Парк культуры и отдыха».

Всего в список на ремонт вошли 72 единицы техники. Среди них: 10 колесных многоцелевых тракторов, три фронтальных погрузчика, гусеничный бульдозер, две подметально‑уборочные машины, четыре коммунально‑строительные многоцелевые машины, автопогрузчик, 26 автомобилей марок КАМАЗ и MAN, три малотоннажных грузовых автомобиля, девять автобусов, два дробильных оборудования, шесть легковых автомобилей отечественного производства и пять импортных легковых авто.

взято с сайта kzn.ru

Интересно, что КАМАЗы и MAN’ы, входящие в автопарк, нередко используются не только для хозяйственных нужд, но и для организации специальных мероприятий — например, для доставки декораций и оборудования на праздники и фестивали, которые регулярно проходят в парке. А автобусы помогают организовать трансфер гостей между отдаленными зонами, что особенно актуально в дни массовых гуляний.

Работы по ремонту техники должны быть выполнены в срок до 31 декабря 2026 года — согласно условиям договора, заключенного в рамках госзакупки.

Рената Валеева