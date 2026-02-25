Буинский район Татарстана введет выплату в 200 тысяч за рождение четвертого и последующих детей

Право на выплату получат женщины, которые постоянно проживают в районе не менее одного года

Фото: Реальное время

В Буинском районе Татарстана планируют запустить новую меру поддержки многодетных семей — единовременную выплату в размере 200 тыс. рублей за рождение четвертого и последующих детей. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно проекту, право на получение выплаты предоставляется женщинам, которые постоянно проживают в районе не менее одного года на дату обращения и не имеют судимости. Важное условие — акт о рождении ребенка должен быть зарегистрирован в отделе ЗАГС Буинского района. За оформлением выплаты можно обратиться в течение шести месяцев со дня рождения четвертого или последующего ребенка.



Подобная мера обсуждалась и в Апастовском районе. Женщины, родившие четвертого или последующих детей, получают единовременную выплату в размере 200 тыс. рублей. В случае смерти матери пособие может быть перечислено отцу ребенка.

Рената Валеева