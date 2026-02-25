26 февраля в Женеве пройдут параллельные переговоры США с Украиной и Ираном

Участники встречи займутся подготовкой трехсторонних переговоров с участием России, запланированных на начало марта

Фото: Рената Валеева

Завтра, 26 февраля, в Женеве пройдут переговоры представителей США и Украины, а также встреча делегаций США и Ирана. Об этом сообщил официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо, уточнив, что швейцарская сторона будет выполнять исключительно организационную роль.

По данным агентства ISNA, в тот же день в Женеве стартует третий раунд переговоров между Ираном и США по вопросу ядерной сделки. Стороны могут обсудить предварительный вариант соглашения, касающегося возобновления действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) или выработки его обновленной версии.

Параллельно состоится встреча украинской делегации с высокопоставленными представителями США. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров проведет переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, зятем американского лидера Джаредом Кушнером и министром финансов США Скоттом Бессентом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждение затронет три ключевых вопроса. Во‑первых, речь пойдет о пакете мер по восстановлению Украины. Во‑вторых, участники встречи займутся подготовкой трехсторонних переговоров с участием России, запланированных на начало марта. В‑третьих, будут обсуждаться детали возможного обмена пленными.

Предыдущий раунд переговоров с участием представителей России, США и Украины проходил в Женеве 17—18 февраля.

Рената Валеева