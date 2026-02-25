Хуснуллин — о тарифах ЖКХ: единого решения для всей России нет
Некоторые регионы установили излишне высокие тарифы, считает вице‑премьер
Вице‑премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что универсального решения проблем жилищно‑коммунального хозяйства (ЖКХ) в России не существует — ситуация с тарифами существенно различается в зависимости от региона. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
Вице‑премьер подчеркнул, что ответственность за установление тарифов на услуги ЖКХ лежит на региональных властях. Он отметил неоднородность ситуации по стране: некоторые регионы установили излишне высокие тарифы, в связи с чем сейчас проводится проверка на наличие возможных нарушений. В то же время другие субъекты из года в год недобирают необходимые тарифные показатели, из‑за чего предприятия ЖКХ в этих регионах работают в убыток и испытывают финансовые трудности.
Эта тема получила дополнительный резонанс после заявления председателя палаты парламента Вячеслава Володина. Он указал, что депутаты считают необходимым, чтобы правительство РФ взяло под особый контроль динамику роста тарифов в сфере ЖКХ в регионах страны.
Ранее председатель Госкомитета Татарстана по тарифам Ренат Гайнутдинов объяснил, что длительный период заморозки тарифов на ЖКУ, продолжавшийся с 1 декабря 2022 года по 30 июня 2024 года, то есть почти 19 месяцев, привел к серьезным экономическим дисбалансам в отрасли.
