Росфинмониторинг внес ассоциацию «За свободную Россию»* в реестр террористов и экстремистов

Активисты после отъезда в Польшу позиционировали себя как представителей «репрессированного гражданского общества»

Росфинмониторинг внес польскую организацию Stowarzyszenie Za Wolna Rosje* (ассоциация «За свободную Россию») в реестр террористов и экстремистов, следует из материалов на сайте ведомства.

История правового статуса ассоциации в России началась в августе 2023 года, когда Минюст признал ее нежелательной организацией. Решение было принято на основании акта первого заместителя генпрокурора РФ от 11 августа 2023 года. Правовой основой для этого послужили части 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».

Генпрокуратура при принятии решения подчеркивала, что идейными вдохновителями ассоциации выступили Анастасия Сергеева и Мария Хармаст. Обе активистки после отъезда в Польшу позиционировали себя как представительниц «репрессированного гражданского общества».

Согласно данным Генпрокуратуры, ключевое направление деятельности организации заключалось в реализации проектов по работе с региональными журналистами в России. Участникам этих проектов предстояло вовлекаться в пропагандистские кампании, координируемые из‑за рубежа.



Рената Валеева