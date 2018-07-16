«У нас, оказывается, самый неэффективный Пенсионный фонд — он огромный!»

КПРФ выведет россиян протестовать против пенсионной реформы, а деньги на пенсии предлагают искать в самом ПФР

Фото: Максим Платонов

Не просто вывести на митинг против повышения пенсионного возраста, а пройтись с демонстрацией по улице Пушкина, от театра им. Камала до здания Пенсионного фонда России, намерены татарстанские коммунисты 28 июля. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщили представители республиканского комитета КПРФ. Правда, они пока не уверены, что исполком удовлетворит поданную в минувшую пятницу заявку и позволит провести акцию в центре города. Сообщая об этом, секретарь рескома и депутат Госсовета РТ от фракции КПРФ Артем Прокофьев заметил, что недавно чиновники уже посылали коммунистов митинговать на мусоросортировочную станцию, так что в этот раз вполне могут отправить митинговать, например… на кладбище.

Протеста много не бывает

Один митинг против повышения пенсионного возраста коммунисты уже провели — 1 июля им дали место в Дербышках — перед ДК Саид-Галеева. Митинг 28 июля — более ответственный с точки зрения партийной работы: он будет проходить в рамках Всероссийской акции протеста. В Татарстане под красными знаменами КПРФ в этот день выйдут не только казанцы, но и жители других крупных городов республики — заявки поданы в Зеленодольске, Нижнекамске, Набережных Челнах, Альметьевске, Лениногорске, Бугульме и Елабуге.

В заявке на митинг в Казани, как и 1 июля, коммунисты указали, что предполагаемая численность участников — 150 человек. Однако не исключено, что этот план будет с лихвой перевыполнен. По словам Артема Прокофьева, к нему в соцсетях уже обратилось около тысячи человек, которые предложили помощь в организации акции протеста — в раздаче листовок и приглашении участников. Разумеется, и сами они планируют на митинг прийти…

— Классические формы мобилизации, я имею в виду печатную продукцию, будут использоваться, — уточнил он. — Но упор сейчас мы делаем на социальные сети, именно там мы намерены проводить широкую мобилизацию граждан. И я думаю, люди придут.

Хафиз Миргалимов изложил программу партии более детально



Все на референдум!

Коммунисты уже неоднократно декларировали, что основная цель протестной акции — вынудить российское правительство отказаться от реформы в предлагаемом виде. Сегодня первый секретарь рескома ТРО КПРФ, депутат Госсовета РТ Хафиз Миргалимов изложил программу партии более детально. Она состоит в том, чтобы сам проект отодвинуть на 2030 год, а в ближайшее время провести общероссийский референдум о необходимости такой реформы.

Миргалимов сообщил, что в республике уже начат сбор подписей за проведение референдума, а одновременно среди населения проводится опрос об отношении к пенсионной реформе. А еще первый секретарь татарстанской «ячейки» КПРФ напомнил, что конкретно в Татарстане и без пенсионной реформы на пенсионерах явно экономят:

— Вы представьте себе, в Иркутской области ежемесячно дети войны — ну они пенсионеры уже — получают дополнительно две тысячи рублей… А мы дважды пытались [добиться таких доплат к пенсии в Татарстане] — пока не можем…

Деньги есть, а вы терпите?

Участники пресс-конференции всячески подчеркивали, что есть способ найти деньги для российских пенсионеров, не увеличивая пенсионный возраст. В частности, Артем Прокофьев тезисно повторил то, что уже говорил в Госсовете РТ, — что прежде чем пересматривать возраст выхода на пенсию, надо использовать другие ресурсы. Во-первых, ввести прогрессивную шкалу подоходного налога и налог на роскошь взамен плоской шкалы, когда 13 процентов платят со своего дохода «и нянечка, и олигарх», тогда как в развитых странах система совсем другая:

— У сверхбогатых — огромный налог, и это правильно. Для того и существует государство, чтобы выравнивать и проводить социальную политику.

Артем Прокофьев тезисно повторил то, что уже говорил в Госсовете РТ, — что прежде чем пересматривать возраст выхода на пенсию, надо использовать другие ресурсы

Второе, что предлагают коммунисты, — отменить регрессивную шкалу платежей в сам Пенсионный фонд — «сегодня при зарплате свыше 85 тысяч рублей в месяц уже уменьшается ставка до 10 процентов, а до этой суммы 22 процента».

Третье — «наведение порядка с администрированием экспорта природных ресурсов»:

— Природные ресурсы экспортируются по ценам, заниженным по сравнению с мировыми ценами, и с этой суммы уплачивается налог, который фактически недоплачивается в бюджет. А потом эти фирмы-прокладки продают уже по мировым ценам, только налоги в Россию не поступают. И тут речь идет о триллионах рублей… Они [налоговая служба] где деньги ищут? Они самозанятых хотят обложить, репетиторов и так далее — роются в карманах у граждан. А к крупному капиталу боятся даже подойти!

И четвертое, последнее — поискать деньги для пенсий… в самом Пенсионном фонде:

— Сократить расходы на содержание фонда. У нас, оказывается, самый неэффективный Пенсионный фонд. Он огромный для такой численности пенсионеров!

— Зарплата руководителя Пенсионного фонда России Антона Дроздова — 1,3 миллиона рублей. В месяц! — перехватил трибуну у Прокофьева Хафиз Миргалимов. — И еще один путь есть — это повышение производительности труда. Создавать надо рабочие места!

Татарстанские коммунисты, как выяснилось, в борьбе с пенсионной реформой также готовы идти на компромиссы с теми, с кем им по пути. Однако пока это не очень получается

Заветам Ленина… не верны

Владимир Ульянов-Ленин, портрет которого висел в зале, где проходила пресс-конференция, весьма практично «смотрел» на возможность заключения договоров на компромиссной основе с другими партиями и общественными организациями во имя достижения коммунистами определенных целей. Татарстанские коммунисты, как выяснилось, в борьбе с пенсионной реформой также готовы идти на компромиссы с теми, с кем им по пути. Однако пока это не очень получается.

По словам Хафиза Миргалимова, в борьбе против принятия закона о пенсиях КПРФ пыталась объединиться с Федерацией профсоюзов РТ, но из этого ничего не получилось.

— Во-первых, — заметил Хафиз Миргалимов, — мы еще не видели ни одного митинга, ни одного пикета… А во-вторых, у них своеобразный подход… Наверное, надо все-таки сначала рассмотреть социальные последствия от принятия законопроекта, а потом уже возраст повышать…

— В Зеленодольске, я вам скажу, было обращение от нас во все крупные профсоюзные организации, на заводы, — подключился Прокофьев. — И что вы думаете? Люди, которые от заводов пришли [на митинг], они говорят, что от профсоюза ничего не узнали, профсоюз эту информацию замолчал… Мы, конечно, обращаться к ним будем. Но надо отчетливо понимать, что общаться следует непосредственно с гражданами, а не с бюрократическими структурами.

Использовать рост доверия населения коммунисты рассчитывают в ближайшее время: осенью грядут выборы

«Выборы, выборы, депутаты — коммунисты»

Артем Прокофьев сообщил, что после его знаменательного выступления на заседании Комитета по социальной политике Госсовета РТ, где, тем не менее, законопроект о повышении пенсий одобрили, в реском КПРФ и к нему лично стали чаще обращаться люди, предлагать информационную поддержку, деятельную помощь.

— Обратите внимание, за первое полугодие мы приняли в партию 187 человек, — добавил Миргалимов. — Никогда у нас такого не было!

Использовать рост доверия населения коммунисты рассчитывают в ближайшее время: осенью грядут выборы. В единый день голосования 8 сентября, когда пройдут дополнительные выборы депутатов в Госдуму, выборы глав 26 субъектов Федерации, выборы депутатов законодательных собраний и губернаторские выборы в регионах, где губернаторы ушли в отставку после 9 июня, протесты против пенсионной реформы станут дополнительным бонусом для кандидатов от КПРФ.

При этом Миргалимов подчеркнул, что победа коммунистов может быть внушительной, но при условии, что на выборах будет обеспечен достаточный контроль за бюллетенями и наблюдатели смогут исключить возможность вбросов.

1 / 27 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов