Стоимость обучения на стоматолога в КФУ оказалась дороже, чем в КГМУ и СПбГУ

В одном из московских вузов курс обучения на стоматолога стоит почти 1 млн рублей в год

Фото: Максим Платонов

В КФУ стоимость обучения на стоматолога обойдется в 476 тыс. рублей за один год обучения. Такие данные о стоимости образования в 2025/26 учебном году опубликованы на сайте университета.

Причем данный ценник оказался на 27% выше, чем в КГМУ, где стоимость первого года обучения данной специальности — 375 тыс. рублей и 244 тыс. — за пятый, поскольку с каждым последующим курсом ценник постепенно снижается. В общей сложности за всю «стоматологическую» образовательную программу в этом университете придется отдать 1,5 млн рублей.

В СПбГУ стоимость обучения варьируется от 340,3 тыс. до 431 тыс. за год для граждан России или Белоруссии, а для других иностранцев учеба будет стоить на 17,7% дороже за один курс программы.

Для сравнения: в Российском университете медицины (Москва) один курс обучения на стоматолога стоит 960 тыс. рублей в год (4,8 млн рублей за весь срок прохождения программы).

Никита Егоров