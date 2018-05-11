Суд при повторном пересмотре снял арест с принадлежащих ГЖФ акций «АК БАРС» Банка

Сегодня Приволжский районный суд Казани при повторном рассмотрении материала отказал в удовлетворении ходатайства следователя СУ СК РФ по РТ о наложении ареста на принадлежащие Государственному жилищному фонду при президенте РТ земельные участки и акции «АК БАРС» Банка. Об этом сообщили в Госжилфонде.



Напомним, 27 апреля 2018 года Верховный суд Республики Татарстан отменил постановление Приволжского районного суда от 28 марта 2018 года об аресте акций «АК БАРС» Банка, принадлежащих Госжилфонду при президенте РТ, стоимостью 9,8 млрд рублей и направил дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Ранее Приволжский районный суд Казани арестовал 20,4% акций банка «АК БАРС», принадлежащих Госжилфонду РТ, по делу о махинациях в «Татфондбанке». В кредитной организации заявили, что этот пакет не является контрольным или блокирующим.