Талгат Абдуллин: «Финансовое положение у «Ак Барс Девелопмента» замечательное, они непотопляемые!»

Глава ГЖФ опроверг слухи о смене руководства и проблемах в девелоперской компании

Фото: Олег Тихонов

Не иначе как домыслами назвал Талгат Абдуллин заявления о своем якобы недовольстве хозяйством «Ак Барс Девелопмента» и планах сменить его руководителя Марата Шагитова. Сообщения об этом появились в ряде телеграм-каналов и СМИ. Но глава ГЖФ в эксклюзивном интервью «Реальному времени» категорически опроверг эту информацию, рассказав о том, что на самом деле происходит в компании, а также о больших планах девелопера на рынке жилья.

«Очень много домыслов про «Ак Барс Девелопмент»



— Талгат Мидхатович, в последнее время много говорят о ситуации в «Ак Барс Девелопменте». Каково реальное положение дел у компании?

— Очень много домыслов про компанию «Ак Барс Девелопмент». При этом говорят, что Талгат Абдуллин сильно недоволен активами, которые ему достались. На этот счет сразу поясню — все активы остались у «Ак Барс Девелопмента». Нам досталась только система управления и создание системы, при которой будет решаться та задача, которая поставлена президентом и временем.

— Можете рассказать с самого начала, на каких условиях Госжилфонд получил АБД? Это происходило параллельно с вхождением ГЖФ в «Ак Барс» Банк?

— Это решение было принято раньше. «Ак Барс Девелопмент» — компания, которая формировалась для того, чтобы выполнять определенные коммерческие заказы, реализовать жилищное строительство в том числе. Но общая ситуация была такова, что произошел кризис в строительстве, и АБД в него попал. И банку, честно говоря, было сложно с такой компанией — не совсем профильный актив, система управления разительно отличается от управления финансами. Поэтому было принято решение, что Госжилфонд возьмет и вместе с ними доработает вопросы организации, застройки, развития территории, инвестиционное планирование, технологический контроль, использование потоков денежных средств.

— А когда такое решение созрело?

— Где-то уже полтора года прошло, в начале 2016-го.

«Было принято решение, что Госжилфонд возьмет и вместе с ними доработает вопросы организации, застройки, развития территории, инвестиционное планирование, технологический контроль, использование потоков денежных средств.». Фото Романа Хасаева

— То есть это не связано с вхождением ГЖФ в акционеры «Ак Барса»?

— Нет, это параллельно, разные процессы. Вхождение в «Ак Барс» было связано с финансовым подкреплением, то есть мы решили вопрос с источниками и обеспечением бесперебойного финансирования, и в том числе эффективного использования как финансового механизма для вложения средств, получение депозитов — тоже очень важный момент, он сегодня успешно работает.

Мы с «Ак Барс» Банком активно взаимодействуем. Надо обратить внимание, что мы оказались взаимополезны друг другу. «Ак Барс» Банк сегодня продекларировал неплохую прибыль — 6 млрд рублей.

— В этом есть и доля вашего участия.

— Да, наша доля участия и в этом, и в получении части денег. Потому что мы имеем депозиты, ну и надеемся на дивиденды. Но мы не ставим вопрос просто получения дивидендов. Наша задача, чтобы деньги работали как можно быстрее и как можно больше совершали оборотов.

«АБД становится похожим на ГЖФ»



— Получается, фонд выкупил АБД?

— Фонд выкупил долю акций АБД, свыше 30%. Еще осталось имущество у Минземимущества. Мы намерены выкупить и его, но здесь надо согласовать с антимонопольным законодательством — есть одна формальность, которая пока не позволяет этого сделать. Но и самая главная задача — мы определились, как будем вместе работать, сейчас полным ходом идет процесс создания единых стандартов, которые позволят значительно ускориться.

«Ак Барс Девелопмент» — компания девелоперская, с одной стороны, является финансовым источником, с другой — большим работодателем. Мы сегодня используем мощности больше тех, что они могут себе позволить. Поэтому мы вынуждены привлекать и другие подрядные организации, которые становятся на подрядные работы к «Ак Барс Девелопменту». АБД становится похожим на ГЖФ с самостоятельным балансом и со своими доходами. Сегодня на субподрядных работах у них трудится «Ак Таш», полным ходом идет стройка в «XXI веке».

— Что сегодня представляет собой «Ак Барс Девелопмент», его подразделения?

— Это управляющая компания, в управлении которой более 60 предприятий, входящих в ее состав. АБД обеспечивает координацию их работы, чтобы они были эффективными, получали свои доходы и чтобы АБД получал свои доходы. Но самое главное — это позволяет распределить рынки сбыта и объема производства таким образом, чтобы это было пропорционально и эффективно. Вот этим и занимается компания.

«Ак Барс Девелопмент» — это серьезная и крупная компания. И самое главное — она отличается от всех остальных тем, что работает на совершенно другом уровне, у нее совсем другие задачи, а не просто — зарабатывать деньги». Фото Олега Тихонова

Самый большой актив у нее — это, конечно, люди, кадры. В управляющей компании работают 212 человек, во всей группе — около 5 тысяч человек. Сюда входят и проектные, и подрядные, и строительные организации, и организации, которые производят продукцию: кирпичный, железобетонный заводы, есть производства по выпуску сантехники и т.д. Есть компании, которые обеспечивают работу техники и транспорта, и те, что занимаются добычей инертных материалов, имеют свои суда, баржи.

«Ак Барс Девелопмент» — это серьезная и крупная компания. И самое главное — она отличается от всех остальных тем, что работает на совершенно другом уровне, у нее совсем другие задачи, а не просто — зарабатывать деньги.

— Говорят, у группы большой земельный банк? В Казани?

— 360 га. Пока да, в Казани.

— Но экспансия тоже предполагается?

— Почему сразу экспансия? Надо прийти ближе к людям.

«Некоторые испытывают беспокойство при виде компании, которая начинает работать целеустремленно»



— Какой была компания, когда вы ее приняли?

— Приняли такой, какой она и была. В принципе, как я и сказал, 360 га земли — это на 1,6 млн кв. м под потенциальную застройку. В целом в портфеле компании 58 построенных и сданных жилых домов. Идут процессы, связанные с реализацией, обслуживанием управляющими компаниями. Построено 10 тысяч квартир, на сегодня сданы пять домов на 51 тысячу кв. м, и еще два дома на 21 тысячу кв. м будут сданы. В заделе — восемь домов площадью свыше 130 тысяч кв. м.

Мы понимаем, что некоторые испытывают беспокойство при виде компании, которая начинает работать не то что агрессивно, а достаточно целеустремленно и умеет свои цели реализовывать. Конечно, пытаются сказать, что там и качество плохое и еще что-то. Ничего подобного — качество у них замечательное.

— Говорят, что стройка в ряде домов остановилась.

— Ничего не остановилось, все работает. Вы, наверное, обратили внимание, сегодня они являются подрядчиками двух домов в Иннополисе. Было два, сейчас уже четыре. Они начали в мае, на сегодня восемь этажей уже смонтировали. И это не просто жилой дом, а дом со стилобатом, на втором уровне будут люди ходить, а внизу — автомобили, стоянка.

«Буквально сегодня завершили работы по одобрению проекта по 7-му и 8-му микрорайонам также в Иннополисе. Появятся здания, которые будут выглядеть в форме английских букв IT, то есть будет видно, что это IT-центр». Фото Максима Платонова



Очень удачный проект сделан в рамках развития 6-го микрорайона в Иннополисе, к которому тоже приступили, сейчас фундаменты делаем. Буквально сегодня завершили работы по одобрению проекта по 7-му и 8-му микрорайонам также в Иннополисе. Появятся здания, которые будут выглядеть в форме английских букв IT, то есть будет видно, что это IT-центр.

В настоящее время рассмотрели эскизный проект микрорайона №2 ближе к Агропромпарку и «Меге». Четыре микрорайона там стоят, и вот мы рассмотрели еще один. Это будут разные дома: и монолитные, и панельные. Но пока вопрос даже не в самой конструкции. Первая задача — спроектировать здания таким образом, чтобы обеспечить комфортную среду со всей необходимой инфраструктурой: включая и игровые площадки, и магазины, и стоянки. Посмотрим, что получится. Мы рассматриваем возможность между проспектом Победы и этим микрорайоном разместить парковочные пространства. С одной стороны, они будут поглощать шум дороги, с другой — сделают вход в жилую зону более комфортным, без машин. Понятно, что гостевые стоянки будут, но тем не менее мы будем избегать таких ситуаций, когда среди машин дома стоят. Здесь мы хотим уйти от этого, сделать больше зелени, детских площадок, мест отдыха, чтобы на первых этажах была система обслуживания населения.

Конструктивные элементы для жилых домов подобраны, а вот внутри: планировка, отделка, конечно, будут отличаться. Я думаю, это будет хорошей изюминкой. Где-то к 2020 году мы уже должны будем сдать в эксплуатацию этот микрорайон. Сейчас это эскиз, мы к нему вернемся, потому что есть определенные вещи, которые требуют детализации. После чего приступим к рабочему проектированию. На это уйдет, наверное, не менее полугода, может, месяцев восемь. Дальше будем ставить вопрос уже о начале строительства.

«В ЖК «Салават купере» второй и третий микрорайоны проектируем под КДСК»



— С большой помпой открывали КДСК, сообщали о финских технологиях. Сейчас говорят, что завод вроде не вышел на проектную мощность и воспроизводит якобы советские панели. Насколько в приоритете будет панельное домостроение?

— На самом деле, завод сделан по последнему слову техники, там не только финское, но и немецкое оборудование. Технология большая и хорошая, но дело в том, что сдана только первая очередь производства. Она действительно сдана, как и хотели. Качество изделий замечательное. Мы видим, как это делается. В отделке практически не приходится что-то штукатурить, сглаживать, рубить — ничего подобного. Геометрия правильная, щелей нет, очень хорошо продуманы вопросы соединений, стыков. Я думаю, что этот завод не хуже, чем в Набережных Челнах, они как близнецы. Но здесь другой тип домов, они отличаются высотой бортов для панелей. Здесь есть панели, которые по 10 см, в Челнах это делают под 12—16—25 см.

«Технология большая и хорошая, но дело в том, что сдана только первая очередь производства. Она действительно сдана, как и хотели. Качество изделий замечательное. Мы видим, как это делается». Фото Романа Хасаева

Мы настроены развивать заказы. Было время, когда их не было. Это традиционно: завод строится, а заказов нет. Как только завод построится, начинают потихонечку заказывать. Сегодня мы входим в оборот, вот, например, в Иннополисе четыре микрорайона, в каждом по два дома, — это все будут панельные дома. Даже вот эти «буквы» IT.

Кроме того, в ЖК «Салават купере» второй и третий микрорайоны мы проектируем под этот завод. Мы изначально проверили всю экономику предприятия, определились. Сегодня у нас есть доступ ко всем данным: сколько это стоит, какие затраты, какие изделия — все это мы посчитали. То есть 2-й и 3-й микрорайоны, а это почти 200 тысяч кв. м панельного жилья, будут строить они. В М-14 также будут построены четыре панельных дома. Таким образом, мы обеспечили завод работой где-то на два года. Этого, конечно, недостаточно, мы должны иметь трехлетнюю программу. Мы сейчас дорабатываем дальше другие территории.

— А вторая очередь завода будет, она планируется?

— Будет. Мода монолита была, потому что у наших панельных хозяйств, КПД (комбинат панельного домостроения, — прим. ред.) было отвратительное качество: все заводы поэтому и погибли. Другого не было, а строить надо было. Поэтому на замену пришли турки со своей монолитной культурой, спасибо им за это. Но сегодня они уходят от нас, а это дело такое, оно должно поддерживаться на определенном уровне, там достаточно жесткие требования. У нас своя специфика: морозы, обогрев, прогрев, человеческий фактор опять же — самый слабый элемент во всей системе.

В кирпичном производстве было время, когда у нас было много людей, много строителей. Мы брали кирпич, чтобы занять их работой. Времена меняются, людей, увы, становится меньше — это же ручной труд. Но тем не менее надо продумать, как он должен применяться в заводских условиях, чтобы, даже если дом панельный, можно было бы отделку фасада в кирпиче сделать.

— К Кощаковскому заводу, по-моему, были претензии, что он китайский.

— Кощаковский завод — один из самых эффективных на сегодня в республике с точки зрения качества и себестоимости. Не говорю, что самый эффективный в России, есть, конечно, и другие кирпичные заводы, которые выпускают поризованные кирпичи. Есть проблема с так называемым «цельным» кирпичом, его кладут после ростверка как более влагостойкий и крепкий. На сегодня у нас работает единственное предприятие — это в Казани, в центре города — завод ККСМ на Аделя Кутуя. Он тоже принадлежит «Ак Барс Девелопменту». Вот они выпускают полнотелый кирпич. У него хорошая рентабельность, он продается за 14 рублей один кирпич. Завод — монополист, и мы себя с ним чувствуем хорошо. Единственное неудобство для тех, кто рядом живет. Там рядом все пытаются что-то построить, а у них санитарная зона. Но если такая проблема и есть, мы посмотрим, как ее решить. Можем даже помочь — выкупим землю или создадим парковую зону.

— А в Татарстане не наблюдается переизбытка кирпичных производств?

— Наблюдается, почти все кирпичные заводы не загружены на полную мощность.

«И финансовое положение у АБД замечательное, они непотопляемые, сразу говорю. Потому что это хороший труд, и они имеют нашу поддержку». Фото Олега Тихонова

«У нас замечательные отношения с АБД»



— Была информация, что у АБД есть долги перед подрядчиками.

— Думаю, что подрядчики сами должны им. Потому что АБД платит, стройки финансируются. Если кто-то не выполняет работу или не может ее выполнить и говорит, что ему должны, — это неправда, сегодня механизм очень простой. У меня пока ни одной жалобы не было о том, что какой-то подрядчик не получил деньги от них. За исключением одного случая. Сейчас идет наработка перехода на так называемое финансирование по элементам затрат, в том числе с использованием биржи, где будут торговаться материальные ресурсы и работы. Их мы разделили на стоимость непосредственно труда рабочих, накладные расходы, содержание конторы и охраны, отдельно содержание площадки и плановую прибыль. Но в плановую прибыль мы не вмешиваемся, сказали — это ваши деньги. А вот во всем остальном будем смотреть, чтобы было правильно. Такая работа уже идет. Поэтому я говорю: пусть привыкают к этому делу.

Мы и для себя приняли решение, что не только в «Ак Барс Девелопменте», но и в ГЖФ, прежде чем подрядчик приступит к работе, он сдаст техминимум, что у него есть специалисты, которые умеют работать в этой системе. Тот, кто ведет надзор, также должен сдать этот экзамен. Мы будем проверять до тендера на подрядные работы. Мы эту работу хотим консолидировать совместно с СРО. В принципе, мы считаем, что делаем большой заказ СРО на предмет того, какие организации им нужны, какие виды работ они выполняют, с каким качеством и по каким стандартам будут работать. Над этим мы работаем, чтобы они могли прийти на биржу, а СРО заодно сделает ревизию всех потому, что много просто зарегистрированных организаций.

Поэтому могу сказать, что у нас замечательные отношения с АБД.

— Какое сейчас финансовое положение у компании?

— И финансовое положение у АБД замечательное, они непотопляемые, сразу говорю. Потому что это хороший труд, и они имеют нашу поддержку.

— А прибыль?

— Прибыль, конечно, нужна. Но АБД трудно будет пользоваться прибылью, потому что это все пойдет на развитие строительства. А то, что убытки, наверное, были перекосы в свое время.

— То есть убытки все-таки есть?

— По прошлому году у них были убытки. Но надо помнить, что у них было почти 22 млрд рублей кредитных ресурсов, которые надо обслуживать. Это значит, что даже если по 10% годовых, то надо было отдавать 220 млн рублей только на проценты, не считая основного долга. А там было 15%.

Поэтому мы с них эту кредитную нагрузку сняли. Сейчас они работают по-другому. Сделали все, чтобы коллектив работал. Когда работаешь только на проценты, любая экономика уйдет, скажут: зачем это нужно. Сегодня у них появляется возможность действительно получать все доходы, которые они могут заработать.

— Кредитную нагрузку у них реструктуризировали, погасили?

— Да, мы с «Ак Барс» Банком реструктуризацию провели.

«В принципе, у всех есть свой предел, кто что может делать. Те задачи, которые сегодня стоят, по крайней мере, он со своей стороны делает все, чтобы их решить. Такую машину повернуть — это не такое простое дело». Фото Романа Хасаева

«Чтобы Марата Шагитова убирать, я не говорил. Это нормально работающий парень!»



— В прошлых интервью вы говорили, что в «Ак Барс Девелопменте» будут кадровые перестановки — это относится к руководству компании?

— Я всегда говорю, что кадровые перестановки были, есть и будут. Но чтобы Марата Шагитова убирать, перестановку делать, я не говорил. Это нормально работающий парень! В принципе, у всех есть свой предел, кто что может делать. Те задачи, которые сегодня стоят, по крайней мере, он со своей стороны делает все, чтобы их решить. Такую машину повернуть — это не такое простое дело. И там никто не может рулить по принципу — просто как хочу, не глядя. Прежде чем что-то сделать, нужно очень внимательно посмотреть. Поэтому мы работаем в понимании, в контакте. Я не могу сказать, что он что-то не исполняет или противостоит — такого нет. Вопрос стоит: достаточно ли понимания и сил на то, чтобы сделать. Понятно, есть люди, которые и не справляются. В любом коллективе есть такие. Поэтому есть система, при которой появляются отточенные границы деятельности. И те люди, которые спокойно перешагивают через что угодно, с такими мы предполагаем расстаться. Теперь этим людям нужно найти занятие, чтобы они делали то, что умеют делать хорошо. Никто от хороших людей не отказывается. Самое главное, чтобы они работали там, где надо делать. Такие процессы не только в «Ак Барс Девелопменте» происходят, но и в целом в обществе.

— Можно назвать конкретную сумму выручки АБД за прошлый или за этот год?

— Я же назвал — 57 тысяч кв. м сдано, и еще сколько нужно сдавать.

— Умножаем это на 30 тысяч рублей за кв. м?

— Ну 30 там нет, конечно. Но где-то 20 тысяч рублей на кв. м идут плюсом к себестоимости — как раз те вещи, которые и позволяют дальше работать (в сумме получается 1,14 млрд рублей). Поэтому они увеличат объемы строительства.

— То есть никакой угрозы заморозки строек нет?

— Они ведь тоже не говорят, что заморозилось. Они говорят, может, ну зима придет. Как можно говорить о заморозке, когда у нас в Иннополисе с мая месяца два жилых дома до девятого этажа подняли? Полным ходом идет работа. В «XXI веке» тоже все нормально строится. Стройка-то будет идти. Самое главное — вопрос продаж. Везде огромные проблемы, связанные с решением приостановить долевое строительство. Объявили о каком-то цивилизованном финансировании, у которого еще правил нет. Это все грозит и предстоит. И в данном случае мы, конечно, протянем руку помощи. Хорошо, мы перейдем на систему продажи готового жилья. Социальная ипотека — ладно, мы знаем, что там люди не смогут. А коммерческое жилье будут продавать готовым, будем думать, как сделать рассрочку. Как я уже говорил, давно пора субъектам разрешить собирать по типу налога — 0,5% или 1% — именно под цели жилищного строительства. Это было бы супер! Ни у одного губернатора не было бы головной боли. Он бы знал, сколько денег вносит завод, и как только они поступают — на них бы строили жилье. Так и заводам помогали бы, и людям было бы хорошо. В Татарстане это получилось, у нас уже есть удачная практика. Мы — «удащливые». Мы уже сориентировались на результатах победы. Мы умеем побеждать, поэтому другого не приемлем. У нас во всем так должно быть!