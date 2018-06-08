АСВ продолжает битву за акции «Ак Барс» Банка

Госкорпорация аргументирует победой в схожем деле, участники процесса возражают

Агентство страхования вкладов не соглашается с тем, что сделки ГЖФ РТ по договорам залога акций «Ак Барса» признали недействительными, и просит отложить рассмотрение дела в Арбитражном суде РТ. Несмотря на несогласие сторон, судья Наиля Гарапшина согласилась с доводами представителя АСВ. Подробности — в материале «Реального времени».

Помощь для «Татфондбанка»

История помощи Госжилфонда при президенте РТ «Татфондбанку» на 9,8 млрд рублей началась незадолго до краха последнего. В сентябре 2015 года фонд стал обладателем 25,77% акций «Ак Барс» Банка, для чего выкупил допэмиссию на 9,8 млрд рублей. В 2016 году, испытывая проблемы, «Татфондбанк» обратился за помощью ко многим структурам, в том числе к ГЖФ. Фонд откликнулся, в итоге в залог по кредитам ТФБ пошли те самые акции «Ак Барс» Банка.

ГЖФ был залогодателем по кредитным договорам «Татфондбанка» с несколькими компаниями, часть из которых входила в группу DOMO, подконтрольную бывшему председателю правления ТФБ Роберту Мусину. Например, в мае 2016 года Госжилфонд предоставил залог по кредитам ООО «Метинвест». Договор залога был срочным и истекал в IV квартале 2016 года. В связи с этим ТФБ 27 октября направил Госжилфонду письмо, предложив продлить действие залога, но ГЖФ на это не согласился. Со всеми семью компаниями, которым помогли акциями «Ак Барса» в качестве залога — ООО «Весна», ООО «Умная Электроника», ООО «Алнаир», ООО «Торгбыт», ООО «Метинвест», ООО «Люксор» и ООО «СК «Альбатрос» — договоры были расторгнуты 5 декабря 2016 года, буквально за несколько дней до введения временной администрации.

«Они те обязательства, которые давали при заключении договора, не стали выдерживать. Нам сообщили о том, что они намерены изменить условия договора. Если они меняют условия, мы поменяли свои условия», — рассказал глава Госжилфонда. Фото Олега Тихонова



Залоги отозвали после невыполненных обещаний

Ранее глава фонда Талгат Абдуллин уже пояснял «Реальному времени», зачем ГЖФ выдавал, а потом отзывал залоги. По его словам, заемщики обещали участвовать в достройке проблемных объектов и именно для этого брали кредиты. «Была у нас такая необходимость, и желание было такое — помочь кому-то. Компаниям, которые взялись достраивать жилые дома обманутых дольщиков. Они достраивали дома, брали кредиты в банке», — сказал Абдуллин. О каких конкретно объектах идет речь, глава ГЖФ не уточнил.

Отозвать же залоги ГЖФ решил, когда понял, что обещания не выполняются. «Они те обязательства, которые давали при заключении договора, не стали выдерживать. Нам сообщили о том, что они намерены изменить условия договора. Если они меняют условия, мы поменяли свои условия», — рассказал глава Госжилфонда.

Теперь акции «Ак Барс» Банка находятся в залоге у другой компании — ООО «Инвестнефтехим». «Реальное время» также писало, что в декабре 2016 года Госжилфонду понадобились 25 млрд рублей, и он привлек их от «Инвестнефтехима». «Соответственно, под данные заемные средства необходимо было выделить обеспечение. Мы передали диверсифицированный портфель активов в залог наших обязательств по возврату. Часть залога была представлена акциями «Ак Барс» Банка», — объясняла представитель фонда на одном из заседаний. Соглашение между «Инвестнефтехимом» и ГЖФ было окончательно подписано в апреле 2017 года. А пакет акций банка, принадлежащий ГЖФ, оказался фактически в руках СИНХа — «Связьинвестнефтехима». Сейчас доля ГЖФ в акциях «Ак Барса» составляет 20,4%. Позже пресс-служба банка предоставила комментарий по судебному процессу.

— Банк не является стороной в споре. Данные события не влекут за собой рисков, связанных с операционной деятельностью банка. Рассматриваемый пакет не является ни контрольным, ни блокирующим. Вне зависимости от какого-либо сценария развития событий влияние неблокирующего пакета на позицию контролирующего акционера — Республики Татарстан — будет ограниченным. В данный момент республика контролирует более 85% акций банка, — пояснили в пресс-службе «Ак Барс» Банка.

Пакет акций банка, принадлежащий ГЖФ, оказался фактически в руках СИНХа — «Связьинвестнефтехима». Фото Максима Платонова

Сделки признаны недействительными

Весной 2018 года в деле удалось добиться неожиданного решения — глава ТПП РТ Шамиль Агеев в Вахитовском суде Казани сумел доказать, что ГЖФ РТ не мог закладывать озвученные акции республиканского банка, поэтому и сделки признали недействительными. Тем не менее АСВ продолжает оспаривать соглашения о расторжении договоров залога акций «Ак Барса».

Накануне, на очередном судебном заседании, представитель АСВ Елена Седова попросила отложить судебное заседание и дождаться ответа на жалобу по последнему решению Вахитовского суда. За ходом процесса внимательно следят пострадавшие вкладчики ТФБ, которые и в этот раз подошли в качестве слушателей.

— Есть необходимость выслушать кассационную инстанцию, возможно, она усмотрит обстоятельства, требующие проверки, — выступила Седова.

Представитель ГЖФ Хасан Файзуллин не согласился с ее предложением. «Решение суда вступило в законную силу, жалоба не является основанием для отложения заседания. Сделки признаны недействительными. Определение Верховного суда РТ оставило решение без изменений», — парировал Файзуллин.

Представитель АСВ, кроме просьбы об отложении дела, попросила приложить недавнее постановление арбитражного суда кассационной инстанции по другому делу, в котором решение все-таки принято в пользу агентства. «Оспаривание ипотеки по аналогичным основаниям, только залог иной», — пояснила Седова.

Представители «Инвестнефтехима» Юлия Прода и Валентина Лебедева возразили, что в этом иске нет третьего лица, залогодержателя: «Какое отношение имеет это решение?» Но судья приложила его к материалам дела и поддержала просьбу АСВ отложить заседание.



Банк не является стороной в споре, поясняют в пресс-службе «Ак Барс» Банка. Фото Дарьи Турцевой



После заседания Госжилфонд прокомментировал нашему изданию очередные попытки АСВ забрать акции «Ак Барс» Банка:

— По мнению Фонда, заявленные требования являются необоснованными и подлежащими отклонению в связи с тем, что вступившим в законную силу решением Вахитовского районного суда г. Казани от 16 ноября 2017 г. договоры о залоге акций, заключенные между ПАО «Татфондбанк» и Фондом, признаны недействительными. Кроме того, решениями Арбитражного суда Республики Татарстан от 4 апреля и 5 июня 2018 г. АСВ отказано в удовлетворении заявлений об обращении взыскания на принадлежащие Фонду акции «Ак Барс Банка». Также Приволжским районным судом отказано Следственному комитету на наложение ареста на это имущество, — сообщили в фонде.