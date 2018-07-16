Битва не окончена: АСВ надеется отвоевать акции «Ак Барс» Банка на 9,8 миллиарда

Вернуть в конкурсную массу «Татфондбанка» ценные бумаги госкорпорация рассчитывает с помощью кассационной жалобы и общественного резонанса

Фото: Инна Серова

Судьба пакета акций «Ак Барс» Банка, который АСВ надеется вернуть в конкурсную массу обанкротившегося «Татфондбанка», должна была решиться в Арбитражном суде РТ на прошлой неделе. Однако судебные заседания по делу так и не завершились. «Реальное время» следило за процессом.

Аналогии неуместны?

Напомним, в сентябре 2015 года Госжилфонд при президенте РТ выкупил 25,77% акций «Ак Барс» Банка общей стоимостью 9,8 млрд рублей, а в течение 2016 года предоставил эти акции в залог семи кредиторам «Татфондбанка». Залог по кредитам, полученным ТФБ от ООО «Весна», составил 1,2 млрд рублей, от ООО «Умная Электроника» — 1,6 млрд, ООО «Алнаир» — 2 млрд, ООО «Торгбыт» — 2,8 млрд, ООО «МетИнвест» — 370 млн рублей, ООО «Люксор» — 930 млн, ООО СК «Альбатрос» — 880 млн. Кредитные договоры со всеми этими компаниями были срочными, они были расторгнуты 5 декабря 2016 года, а уже 14 декабря ТФБ прекратил выдачу наличных в банкоматах.

Казалось, ситуация с акциями должна была развиваться по тому же сценарию, по какому она развивалась с «шуваловскими» гектарами. Свыше 30 гектаров пригодной под застройку земли, которые были предоставлены ГЖФ «Татфондбанку» в мае 2016 года в обеспечение обязательств ООО «Грит Плюс» и возвращены Госжилфонду также 5 декабря 2016 года. Их татарстанский арбитраж счел необходимым вернуть в конкурсную массу и пока Госжилфонду не удалось это судебное решение отменить.

Еще до начала судебного процесса вкладчики ТФБ вступили в горячую дискуссию с представителем Госжилфонда Резедой Гариповой

Однако в случае с акциями «Ак Барс» Банка события развивались иначе: в ноябре 2017 года Вахитовский райсуд Казани удовлетворил иск Госжилфонда и соистца — председателя Торгово-промышленной палаты РТ и члена попечительского совета Госжилфонда Шамиля Агеева и признал недействительными все семь договоров о залоге акций «Ак Барс» Банка. Суд пришел к выводу, что, отдавая в залог банковские акции, «ГЖФ… вступил в гражданский оборот как участник предпринимательской деятельности, ограничение на ведение которой для ГЖФ императивно установлено законодателем», а «в случае обращения взыскания на предмет залога по оспариваемым договорам ГЖФ потеряет часть своих активов, которые подлежат использованию только для реализации своих уставных целей». И удовлетворил исковые требования Агеева и ГЖФ.

Решение Вахитовского райсуда было обжаловано «Татфондбанком» в лице конкурсного управляющего АСВ, однако Верховный суд оставил его в силе. В настоящее время оно вступило в законную силу, однако, как заявил на судебном заседании представитель госкорпорации Александр Павленко, агентство подало кассационную жалобу.

Отложить нельзя спешить

Именно кассационная жалоба и стала поводом для объявления перерыва в судебных заседаниях по делу об акциях. Их судья Наиля Гарапшина провела сразу семь — по числу пакетов акций «Ак Барс» Банка, которые ГЖФ отдавал в залог кредиторам ТФБ.

Представитель АСВ Александр Павленко просил отложить рассмотрение дел, мотивировав это тем, что кассационная инстанция Верховного суда РТ может вынести решение по кассационной жалобе АСВ уже в ближайшее время, но решение может состояться и в последний день отведенного законом срока — 18 июля — и оно будет иметь важное значение для Арбитражного суда.

Доказывая необходимость отложения дела с целью проведения максимально детального его исследования, Павленко сослался на то, что это дело уже «получило большой общественный резонанс». А также на то, что вкладчики «Татфондбанка», чьи интересы затрагивает судебное решение об акциях «Ак Барс» Банка, очень надеются на детальное, объективное и беспристрастное разбирательство, которое не терпит спешки.

Павленко сослался на то, что это дело уже «получило большой общественный резонанс»

— Я боюсь, что информация о результатах рассмотрения кассационной жалобы появится позднее, и мы не уложимся в перерыв, — высказал Павленко главное свое опасение.

Но представитель ГЖФ Резеда Гарипова возражала против отложения дела:

— Считаем это нецелесообразным, поскольку решение Верховного суда РТ уже вступило в законную силу… О чем речь, ведь в обращении взыскания на залог уже отказано! Рассмотрение дела с 3 мая откладывается, теперь это может еще затянуться.

А Валентина Лебедева, представитель ООО «Инвестнефтехим», получившего акции «Ак Барс» Банка в залог от ГЖФ в декабре 2016 года, заявила, что 9 марта 2016 года не кто другой как именно АСВ выбрало по конкурсу «Татфондбанк» для санации банка «Советский». Это обстоятельство она привела в качестве подтверждения того, что все сделки с акциями «Ак Барс» Банка, включая расторжение кредитных договоров в декабре 2016-го, проводились чисто: «О банкротстве никто ничего еще не мог знать».

В пику им — за отложение или хотя бы перерыв в судебном заседании высказалась представитель инициативной группы вкладчиков, представляющая интересы своего мужа и еще нескольких пострадавших от банкротства «Татфондбанка» граждан Елена Косоурова.

Судья Наиля Гарапшина вынесла взвешенное решение — заметив, что отложение дела еще больше затянет его рассмотрение, она объявила перерыв в семи заседаниях до 19 июля.

— Постарайтесь уложиться, — обратилась она к Александру Павленко.

Как пояснила Елена Косоурова, их цель — донести до суда позицию вкладчиков, которые всецело поддерживают позицию АСВ и против того, чтобы из общей конкурсной массы ушла многомиллиардная сумма в виде акций «Ак Барс» Банка



«И никаких фокусов!»

В отличие от обычных малолюдных арбитражных процессов, на заседания по делу «Татфондбанка» инициативная группа пострадавших вкладчиков в два десятка человек ходит в арбитраж, как на работу. Это заседание не стало исключением — больше 20 погорельцев банка не уместились на скромных скамеечках перед залом судебного заседания, а потом и в зале — так что судья предложила внести туда дополнительный ряд кресел из коридора.

Как пояснила корреспонденту «Реального времени» представитель инициативной группы вкладчиков ТФБ Елена Косоурова, их цель — донести до суда позицию вкладчиков, которые всецело поддерживают позицию АСВ и против того, чтобы из общей конкурсной массы ушла многомиллиардная сумма в виде акций «Ак Барс» Банка. Появление в коридоре суда представителей ГЖФ и кредиторов «Татфондбанка» вкладчики встретили недовольным гулом, а в судебном заседании от высказывания претензий к защитникам позиции Госжилфонда их удержало лишь веское предупреждение судьи:

— Чтобы никаких фокусов не было и видео [не снимали]…

Однако самый главный фокус выкинули, похоже, отнюдь не пострадавшие вкладчики «Татфондбанка», а сам банк буквально накануне бесславного краха. Как ранее писало «Реальное время», при крушении финансовой империи Роберта Мусина обанкротилась головная компания группы «DOMO» — ОАО «DOMO», а вслед за ней под процедуру банкротства попали и 12 фирм-должников ОАО, которые так или иначе связаны либо с ним, либо с бизнесом сети DOMO. Сделки с ними ОАО «DOMO» сейчас также стали предметом арбитражных споров. А ООО «МетИнвест», ООО «Торгбыт», ООО «Люксор» и ООО «Весна» засветились в уголовном деле Роберта Мусина.

Члены инициативной группы вкладчиков заявили корреспонденту «Реального времени», что одна из их целей — «обратить внимание суда на то, что это те же самые фирмы, которые брали в «Татфондбанке» миллиардные кредиты под залог акций «Ак Барс» Банка, изымаемых сейчас из конкурсной массы».