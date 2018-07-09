«Татфондбанк» отсудил у Госжилфонда РТ 12 участков в Казани

Конкурсный управляющий «Татфондбанка» взыскал с «Государственного жилищного фонда при президенте РТ» 12 земельных участков в Казани. Продажи лотов будут происходить с открытых торгов, начальная цена — 383,8 млн рублей.

Отмечается, что решение Арбитражного суда Татарстана пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано некоммерческой организацией до конца июля, передает ИА Regnum.

Ранее Приволжский районный суд Казани арестовал 20,4% акций банка «Ак Барс», принадлежащих Госжилфонду РТ, по делу о махинациях в «Татфондбанке». Позже суд снял арест с этих акций. После чего ТФБ подал иск к фонду РТ на 1,2 млрд рублей.