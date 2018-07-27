Госжилфонд РТ подал иск к «Ак Барс Девелопмент» на 7,2 млрд рублей
Государственный жилищный фонд при президенте РТ подал в Арбитражный суд РТ иск ООО «Ак Барс Девелопмент». Сумма требований составляет 7,2 млрд рублей
Также ГЖФ потребовал 681,1 млн рублей с ООО «Ак Барс Недвижимость». Оба заявления зарегистрированы 24 июля, говорится в картотеке арбитражных дел.
Ранее «Татфондбанк» отсудил у Госжилфонда РТ 12 участков в Казани.Недвижимость Татарстан
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