«We are Ufa»: как башкирский клуб настраивается на дебют в Европе

«Горожане» показали свою открытость публике и СМИ, проведя максимально открытую тренировку

Последний отсчет перед новым футбольным сезоном. ФК «Уфа» провел открытую тренировку для болельщиков и СМИ. Поклонники воочию увидели, в каком состоянии их любимцы. А журналистам приоткрыли более тайные детали, о чем и рассказывает «Реальное время».

18 плюс

Зрителям, которых собралось 100 с небольшим человек, было позволено в полном объеме увидеть тренировку любимой команды. Они заполнили 18 сектор и живо реагировали на все действия футболистов. На молодую поросль пришли посмотреть ветераны, как раз те люди из «Таксиста», с которого и зародилась идея создания суперклуба, — Зураб Парулава, Гела Гоголидзе и Альберт Лукманов (он теперь будет вести «Уфу-2» по второму дивизиону). Доблестные «секьюрити» следили за тем, чтобы наиболее рьяные фанаты не пересекли забор перед полем — отрытая тренировка не означает «легкую прогулку». Все по-взрослому.

Отметим, что практически все «горожане» были в работе, за исключением Еркебулана Сейдахмета, который все никак не может войти в игровой процесс в полной мере. Уже после официальной части этой неофициальной акции Еркош был замечен на легкой пробежке по стадиону.

Особый же восторг трибун вызвала двусторонка, где футболисты стремились порадовать собравшихся искусными трюками. Так бы в сезоне, как говорится. В целом ничего особенного — работа и есть работа. Хотя одна новинка была — даже тренировочная форма была с иголочки, темно-зеленого цвета с надписью на на груди: «We are Ufa».

После окончания тренировки народ массово рванул на легкоатлетическую дорожку фотографироваться со своими любимцами. А журналистам достались комментарии тренерского штаба, руководства и игроков, у которых еще остались силы ответить на вопросы.

После окончания тренировки народ массово рванул на легкоатлетическую дорожку



Шамиль Газизов: «Сейдахмет скоро будет звездой. В РФПЛ»

Генеральный директор клуба Шамиль Газизов взял инициативу в свои руки: «Небольшое волнение присутствует. 26 июля мы стартуем в квалификации Лиге Европы. Соперник очень достойный, непростой, но я надеюсь, мы пройдем его. По крайней мере, команда настроена показать достойный футбол. Что касается первой игры в чемпионате против чемпиона, то это тоже важнейший матч. Надеюсь, и погода будет хорошей, болельщики нас поддержат, и будет аншлаг на стадионе. Ожидаем, что болельщики будут гнать нас вперед. Так что приглашаю всех поддержать нашу команду!»

— Сложный график на старте сезона. Создаст ли это сложности для Сергея Томарова, который только начинает тренерскую деятельность?

— Я не думаю, что это будет проблемой. Сергей Александрович — квалифицированный специалист, прошедший хорошую школу. Сейчас у него как раз такой возраст, чтобы показать себя. Смотря матчи, мы видели прогресс ребят. И все-таки надо отметить, что первый раз на сборах мы играем с командами такого уровня. Все они — призеры своих чемпионатов, а один из наших соперников — полуфиналист Лиги Европы. Поэтому о том, что мы играем плохо, или о каких-то негативных моментах думать не надо. Все покажет игра 26 числа и старт чемпионата.

— Почему по-прежнему нет трансферов?

— У нас очень квалифицированная и сбалансированная команда. Поэтому брать какого-то игрока абы для чего-то — это неправильно. Мы отслеживаем игроков, будут точечные усиления, и это будут квалифицированные игроки, потому что молодые у нас уже есть. Были предложения и нашим игрокам, но мы их отклонили, ведь мы стартуем в Лиге Европы и у нас амбициозные планы на чемпионат России. Мы хотим прогрессировать и хотим, чтобы за нашим клубом закрепилась репутация, как за командой, всем действующей на нервы.

— Какие позиции требуют усиления?

— Мы ищем, как и многие команды, наверное, игроков в нападение и созидающих в опорную зону.

У нас очень квалифицированная и сбалансированная команда. Поэтому брать какого-то игрока абы для чего-то — это неправильно. Мы отслеживаем игроков, будут точечные усиления и это будут квалифицированные игроки, потому что молодые у нас уже есть



Судьбой Сейдахмета, который никак не может не только играть, но и полноценно тренироваться с командой, не мог не поинтересоваться корреспондент «Реального времени», на что Шамиль Камилович ответил:

— В конце прошлого сезона он получил травму. Нельзя сказать, что она повторялась, но были моменты, когда нужно было возвращать его в рабочее состояние. Он проходит лечение и реабилитацию. Поэтому в играх мы его не задействуем. Он парень очень талантливый, и хочу заметить, что вскоре будет звездой, по крайней мере, Премьер-лиги. Мы его аккуратно к этому подводим. Поэтому болельщиков просим не беспокоиться насчет его судьбы, все идет по революционному плану нашего тренерского штаба.



Сергей Томаров: «Некоторые футболисты будут играть за «Уфу-2». Это нормально»

Главный тренер ФК «Уфа» Сергей Томаров поделился мыслями о первом сопернике в официальном сезоне и рассказал о состоянии некоторых игроков своей команды:



— Что вы скажете о первом сопернике — «Домжале»?

— Мы смотрели их игры. Сегодня они еще будут играть в своем чемпионате, и две игры квалификации мы тоже видели, их товарищеские матчи наблюдали. Информации много, будем анализировать и систематизировать, и с завтрашнего дня целенаправленно готовиться к ним. Футболисты словенского клуба достаточно мобильны, любят работать с мячом. То что они 10 лет подряд играют в Лиге Европы, говорит, наверное, что это команда достаточно квалифицированная, серьезная. Будем готовиться, стараться сыграть хорошо.

— Как оцените работу Данила Кругового?

— Ну, парень старается. Видно, что ему немного тяжело адаптироваться, ведь игры в ФНЛ, в отличие от Премьер-лиги, другого уровня, здесь другие скорости. Потихонечку выпускали его, то, чего ждали от него, он показывает. Надеемся, в дальнейшем он будет только прогрессировать.

— Что скажете о не фарте Фатаи?

— Фатаи старается. Мы пытаемся ему вернуть веру в себя. На мой взгляд, ему нужно просто забить пару мячей, чтобы он почувстовал ту уверенность, когда он только пришел в нашу команду и постоянно забивал, выходя на замену. И сейчас у него есть моменты, но не хватает как раз этого самого гола. Я надеюсь, что его все же прорвет, и все будет нормально.

Мы смотрели их игры. Сегодня они еще будут играть в своем чемпионате, и две игры квалификации мы тоже видели, их товарищеские матчи наблюдали. Информации много, будем анализировать и систематизировать



— Есть информация, что Игорь Безденежных будет играть за вторую команду — «Уфу-2»?

— Игорь Безденежных в команде и тренируется со всеми. Я думаю, у нас будет такой момент, что футболисты для практики будут играть и за «Уфу-2», это ничего не значит, обычные рабочие моменты.

Два опытных бойца — иностранцы из ларца

Лучший бомбардир австрийских сборов Иван Пауревич также поделился своими впечатлениями с журналистами: «Нужно подготовиться хорошо. Самое главное — верить, что мы можем играть на таком уровне и показывать достойные результаты. Да, на сборах мы сыграли неудачно в контрольных играх, реализация моментов подводит. Но, на мой взгляд, не надо на этом зацикливаться — официальные матчи есть официальные, а товарищеские — товарищеские».

— Окрыляет ли вас, что даже на открытую тренировку пришли ваши поклонники?

— Конечно, приятно, когда приходят болельщики. Я и вся команда надеемся, что придет полный стадион, чтобы поддержать нас в сезоне. А мы будем стараться выиграть.

Опытный защитник Боян Йокич рассказал, что ждет от встречи с соотечественниками: «Домжале» — хорошая команда, у нее хороший тренер. Мы играем дома первую встречу, нам нужно побеждать и решать задачу здесь. Я очень обрадовался, что нам достался словенский клуб. В ответной игре будем играть в Любляне, и я увижу много знакомых и друзей, думаю, среди них будут поклонники и уфимской команды».

«Домжале» — хорошая команда, у нее хороший тренер. Мы играем дома первую встречу, нам нужно побеждать и решать задачу здесь. Я очень обрадовался, что нам достался словенский клуб



Заслуженный мастер в «зоне комфорта»

Помощник Сергея Томарова, заслуженный мастер спорта Дмитрий Кириченко поделился своими впечатлениями о новом месте работы. «Прекрасно работается, я был полгода без дела. Соскучился по работе. С коллективом я хорошо знаком, потому что и с Сергеем Александровичем [Томаровым] вместе обучался на категорию Pro. И я был на стажировке, когда Сергей Богданович [Семак] был главным тренером. То есть я достаточно хорошо знаю и представителей клуба, и игроков. Поэтому проблем нет, влился в коллектив достаточно комфортно».

— Вас в тренерском штабе направили на улучшение игры в нападении, насколько удалось реализовать эту задачу на сборах?

— Трудно сказать. В тренерском штабе, наверное, нет такого, чтобы работать отдельно с вратарем, нападающим или защитником. Мы все вместе подмечаем, решаем какие-то проблемы, в том числе и в атаке. Понятно, что в игровой карьере я был нападающим, поэтому должен готовить нападающих. Одно могу сказать точно, нам есть куда расти и есть над чем работать.

— В последних играх Кротов играл центрального нападающего, насколько велики его шансы начать этот сезон основным игроком?

— Это вопрос к главному тренеру. Думаю, к ближайшей игре он готов, если не будет травм. Мы довольны его работой, его отношением к делу, это главное. Он забил три мяча, если не ошибаюсь, у него хорошие перспективы и данные, но и ему есть над чем работать.

— Какие позитивные и негативные моменты вы увидели?

— Сборы — это всегда непросто, тяжелая работа, особенно на первом этапе, где много беговой работы, и мало — с мячом. Главный позитив — это коллектив и то, что ребята профессионально относятся к своему делу, понимают, что эта тяжелая работа нужна и в сезоне даст свои плоды.

P.S.



В целом команда адекватно готовится к первому старту сезона с международной опцией, никто не показывает слабину. А есть ли она? Ответ даст только игра…

