ФК «Уфа» вступает в исторический сезон в стильной форме

Как башкирский клуб примеривал обновку и представлял новичков

Вернувшись с двух сборов в Австрии, ФК «Уфа» презентовала свою новую форму. Через неделю — ответственный старт в Лиге Европы, а затем и встреча с действующим чемпионом России. Нужно быть в форме в прямом и переносном смысле, чтобы как «встретили по одежке», так и «проводили по уму», под аплодисменты, а не свист. Репортаж с субботней презентации — в материале «Реального времени».

Место встречи изменить нельзя



ФК «Уфа» новый комплект формы представил там же, где и накануне весны тогдашних новичков — Еркебулана Сейдахмета и Йонуца Неделчару — в одном из торгово-развлекательных центров города. Правда, предыдущая презентация теперь уже «старой» формы была за городом, в другом развлекательном центре. В том самом, где пели когда-то в дуэте участница детского «Голоса» Маша Мирова, землячка главного тренера Сергея Томарова, и более зрелая певица, автор англоязычного гимна (кстати, давно его не было слышно ни на мероприятиях, ни на матчах) «Уфа» Мария Луиса Пенсабене.

На этот раз собралось порядка 100—150 зрителей. Минуты за две до начала мероприятия барабанщик попытался придать ритм ожиданию, и зрители начали скандировать: «Уфа! Уфа!». Впрочем, это быстро закончилось — с первого раза не удалось. Разогрев публики продолжился выступлением молодежного трио, исполнившего пару танцевальных хитов.

Вскоре ведущие Максим Бычаев и участница одного из взрослых шоу-проектов «Голос» Дина Гарифуллина вышли на авансцену и поприветствовали поклонников команды. В толпе были замечены три девушки из «Женского сектора» ФК «Уфа» (позднее к ним присоединилась звезда клипа «Салават, не отставай», кстати, участница конкурса «Мисс «Уфа» — 2017» Алена Гаврюшина), а также «Мисс «Уфа» — 2016» Нурия Мурзагильдина. Викторина по итогам чемпионата мира по футболу с розыгрышем призов для зрителей стала продолжением этого вступления.

«Барабанное шоу» стало переходом к главному действу



Домашняя форма — самая крутая, резервная — самая стильная



«Барабанное шоу» стало переходом к главному действу. Впрочем, и оно длилось не долго — это же не показ мод. В презентации формы приняли участие новичок «горожан» Даниил Круговой (ему достался белый комплект, гостевой), старожил Азамат Засеев (черная, стильная, запасная), «красавчик» Кэтэлин Карп (красная основная, самая, пожалуй, красивая из представленной) и вратарь Алексей Чернов (зеленая).

— Черная — суперская форма! Все, в общем, отлично! — успел выкрикнуть в микрофон в довольно шумной атмосфере Азамат Засеев.



Отметим, что домашний и гостевой комплекты формы выполнены в традиционных красном и белом цветах. В резервной форме использованы черный и золотой — это символизирует нефть и мед, соответственно. По сравнению с прошлой формой у этой есть филигранные вкрапления замысловатых узоров и эмблемы клуба, которая имеет некий магический смысл (о нем говорилось еще когда эмблему презентовали после рождения уфимского клуба). Надпись «Терра Башкирия» на груди теперь не так размалевана и нанесена аккуратно.

Футболистов отпустили со сцены, но не домой. Еще полчаса продолжались автограф-сессия и селфи с каждым из выше названного квартета. Впрочем, заметим, что народу в этот раз было заметно меньше, чем желающих пообщаться с Сейдахметом в начале марта. Круговой такого оглушительного успеха пока не имеет, впрочем, питерской диаспоры в Уфе оказалось меньше, чем казахской. Данила успел поделиться впечатлением от его одеяния: «Форма сидит хорошо, мне в ней удобно».

Футболистов отпустили со сцены, но не домой. Еще полчаса продолжались автограф-сессия и селфи с каждым из выше названного квартета

Дадим бой соперникам в Лиге Европы



Азамат Засеев оказался более разговорчивым, тем более, он уже прошел опыт репортера, недавно представив в сетях видео-экскурсию по австрийскому Майрхофену, в которой рассказал о городке дислокации «горожан» — месте завершившегося накануне учебно-тренировочного сбора. Для «Реального времени» Азамат прокомментировал прошедшие сборы и поделился ожиданиями от Лиги Европы:

— Сборы прошли нормально, мы хорошо подготовились. Дадим бой соперникам в Лиге Европы. Черная форма мне очень нравится, как было уже замечено, мед и нефть.

— Ты не часто появлялся в контрольных играх, по-моему, только во вчерашней с итальянцами вышел?

— Да нет, нормально. Просто нога болела две недели, восстанавливался по отдельной программе в Австрии. Думаю, все будет хорошо.

Затем с автором этих строк пообщался и Данил Круговой, рассказав о своем первом сборе в составе новой команды.

— Трудно пришлось в Австрии, было что-то новое, с чем ты ранее не сталкивался?

— Сборы — это всегда тяжело, закладываем фундамент, подготавливаем себя функционально к сезону. Большое количество контрольных встреч разбавляло эмоциональный фон. Состояние отличное, хорошая работа проделана. К сезону готов во всеоружии, набираюсь опыта у старших товарищей.

Состояние отличное, хорошая работа проделана. К сезону готов во всеоружии, набираюсь опыта у старших товарищей



— Как тебе соперники, с которыми встречались на этих сборах, кто сильнее из них?

— Играли под нагрузками. Все соперники были хорошего уровня, была ротация состава, и я бы не стал акцентировать внимание именно на результатах контрольных матчей. Из всех соперников выделю «Ред Бул Зальцбург» — если честно, я второй раз оказался в такой ситуации, где мы просто играли без мяча. Соперник не дал ничего создать. Молодая команда с хорошей организацией и исполнителями.

— Как оценишь первого соперника по Лиге Европы, видели ли его в деле?

— Хорошая, крепкая команда. Нас ждут игры на выбывание, поэтому просто не будет, и мы должны в родных стенах, при поддержке наших болельщиков, добиться положительного результата перед ответной встречей.

— Что говорят в команде про «Домжале»?

— Для многих наших игроков это — дебют в еврокубках. Настроены оптимистично и готовы показать себя на европейской арене.

Завтра, воскресным утром, уже непосредственно на поле былых и предстоящих футбольных баталий — стадионе «Нефтяник» — пройдет открытая тренировка ФК «Уфа». Может быть, там болельщиков будет побольше, тем более еще много желающих, наверное, получить заветный автограф и сфотографироваться для своего семейного альбома. Хотя главное ожидание, конечно же, 26 июля — первой битвы на международной арене, где соперником будет словенский «Домжале», показавший что он в неплохой форме.

