Кыпчаки, покорившие Египет: тайна смерти Бейбарса, смута и походы в Нубию

Меч ислама: тюркская гвардия на родине фараонов. Часть 4

Ярослав Пилипчук завершает цикл статей, рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодня украинский историк, колумнист «Реального времени», подготовил очередную колонку о кипчаках-мамлюках Египта (часть 1 см. здесь, часть 2 — здесь, часть 3 — здесь).

Дальнейшие походы мамлюков

По данным Гетума, Бейбарс в 1274 году захватил Мскандара и опустошил страну, начиная с Мараша и заканчивая Корикосом. Р. Амитай-Прайсс считает, что события происходили в 1273 году. Мамлюки Хусам ад-Дина Лачина напали на Кайнук (Хайдат ал-Хамра) и взяли крепость. Лачин совершил поход до Тарса. Мамлюки из ал-Биры и Айн Таба совершили нападение на Калавдию, которая находилась в 50 км на юго-восток от Малатьи. Союзные мамлюкам бедуины Исы б. Муханы взяли ал-Анбар. Те победы, которые Гетум описывал как события 1274 года, на самом деле произошли в 1275 году. По сведениям ал-Макризи, в 1274—1275 годах Бейбарс совершил поход на Сис (Киликийскую Армению) и взял много крепостей. Среди взятых крепостей упоминались Дарбасак, Даркуш, Талмиш, Кафардин, Раабан, Марзабан, Куник, Адана и ал-Масис. Войска мамлюков возглавляли Калавун и Бадр ад-Дин Билик ал-Хазнидар.

Реконструкция военных действий против киликийских армян у П. Торау выглядит так: в июле 1273 года Хусам ад-Дин ал-Айнтаби напал на окрестности Мараша. Годом позже он опустошил предместье и сельскую округу. Бейбарс официально объявил войну Левону в конце 1274 или в начале 1275 года. Амир б. Иса Муханна и Хусам ад-Дин ал-Айнтаби ударили по монголам в районе Рас ал-Айн. Бейбарс взял ал-Баргас и ал-Дарбасак. Он двинулся от Александреты (Мскандара у Гетума), перешел «Врата Антиохии» и взял ал-Массис. Джамал ад-Дин Айдамури захватил Адану. Два мамлюкских эмира заняли Айас (Ийас), Бейбарс же праздновал Рамадан в дворце армянского царя в Сисе.

В ноябре—декабре 1275 года монголы и сельджуки атаковали ал-Биру. Союзное войско насчитывало 30 тыс. человек (из которых половина монголов) и имело на вооружении 70 катапульт. Но быстро взять город не удалось. Бейбарс написал письмо сельджуку Муинн ад-Дину по кличке Перване. Тот начал переписываться с мамлюками. Летом 1276 года отряд мамлюков, который двигался с письмами к Перване, был атакован войсками Смбата Спарапетa вблизи Мараша. Сам Смбат погиб в битве, а сельджукские эмиры обещали поддержку Бейбарсу. Мамлюки ввели в Румийский султанат войско Сайф ад-Дина Балабана аз-Зайни. Шамс ад-Дин Аксункур ал-Фарикани вместе с Саидом Берке-ханом двинулся к монголо-мамлюкской границе и 6 апреля вблизи Евфрата победил войско бедуинов Хафаджа, которые были союзниками монголов. Шамс ад-Дин Сункур ал-Ашкар 12 апреля победил монгольский авангард Карая.

Фото wikipedia.org



Основное монгольское войско вынудило мамлюков отступать, пока 15 апреля 1277 года войска не встретились под Альбистаном. На стороне Хулагуидов воевали румские турки и грузины. Продолжатель хроники Ибн Васыля Ибн Абд Рахим сообщал, что мамлюков было всего 10 тыс. человек против хулагуидского войска в 30 тыс. Только часть из них была монголами. Остальные были сельджуками Перване и грузинами. Мамлюки смогли выманить 11 тыс. монголов и 3 тыс. грузин. В битве при Альбистане монголы атаковали мамлюков в лоб. Монголы вынудили бежать левый фланг мамлюков и потеснили их центр. Однако Бейбарс перекинул на фланг отряд аййубидского правителя Хамы. Монголы Татавуна потеряли в битве 7 тыс. воинов.

22 апреля 1277 года Бейбарс взял столицу румских турков Кейсарию. 27 апреля Бейбарс начал отступление из Анатолии, а 10 июня 1277 года султан уже был в Дамаске. Ал-Макризи отметил среди городов, отвоеванных у франков, Арзуф, Цезарею, Сафад, Табарию, Яффу, Шакиф, Антиохию, Баграс, Кусайр, Хисн ал-Акрад, Карин, а также крепости Акку, Сафиту, Маракию и Халбу. Эти крепости были взяты во время правления Бейбарса в нескольких кампаниях.

Загадочная смерть Бейбарса и борьба за трон

При Бейбарсе пребывали эмиры Сункур ар-Руми, Бадр ад-Дин Байсары ал-Шамси, Ала ад-Дин Тайбарс ал-Вазири, Бадр ад-Дин Билик ал-Хазнидар и Калавун. Но породниться с Бейбарсом удалось только Калавуну. Свадьба состоялась 8 июня 1277 года, а Калавун получил калым в размере тысячи динаров. Ал-Малик ал-Саид ад-Дин Берке-хан женился на дочери Калавуна Газийе-хатун. По данным Ибн Тагриберди и Ибн Ийаса, матерью Сайида Берке-хана была дочь Хусам ад-Дина Берке-хана б. Даулет-хана ал-Хваризми — вождя хорезмийцев. Родился Саид в 1260 году. В. Бартольд ошибался, считая Саида-Берке сыном джучидской ханши (дочери Берке). На это не указывает ни один арабский источник.

22 июня 1277 года Бейбарс умер. Ал-Макризи указывал, что он умер от диареи. Этой версии верит А. Гаркавец. Более романтические биографы верили в иные версии смерти султана. Ал-Йунуни и Ибн ал-Фурат считали, что его отравил aййубидский эмир Дамаска ал-Кахир Абд ал-Малик. Рукн ад-Дин Бейбарс ал-Мысри верит, что Бейбарс сам хотел отравить этого сирийского Аййубида, но перепутал бокалы и выпил отраву сам [Макризи, 1966; Northrup, 1998, 74-75; Гаркавец, 2011; Thorau, 1987, 240-243]. А. Галстян придерживался версии о смерти султана от ранения в битве в Сервандикарском лесу. Он ссылался на «Базвамеп», малые армянские хроники, работы Г. Алишана, М. Чамчяна и М. Абегяна. Но, как отметил А. Гаркавец, смерть должна была наступить через год от момента ранения, что маловероятно. Кроме того, о столкновении с Бейбарсом не упоминал ни сам Смбат Спарапет, ни Абу-л-Фарадж Бар Гебрей. Молчат и арабские хронисты. Похоже, что это поздняя армянская версия событий. Мы считаем, что Калавун, желая власти, мог убрать Бейбарса, а потом и его сына.

В 1279 году Сайид Берке-хан был выслан в Карак. Фото Alexander / wikipedia.org



Сайид Берке-хан не был марионеткой в руках эмиров. При его дворе наиболее влиятельными были Бадр ад-Дин Байсары и Сункур ал-Ашкар. Между султанскими мамлюками и наиболее влиятельными эмирами обострилась вражда. Калавун, возглавляя султанских мамлюков, осмелился на государственный переворот и выступил против султана. Поражение Сайида Берке-хана было обусловлено тем, что Сункур ал-Ашкар оставил его одного против Калавуна. В 1279 году Сайид Берке-хан был выслан в Карак, а Калавун стал атабеком при Бадр ад-Дине Саламыше. В 1280 году при подозрительных обстоятельствах во время игры в поло Сайид Берке получил травму и умер. Эта смерть была выгодна Калавуну.

Калавун принял имя ал-Малик ал-Адил и фактически правил государством. Он назначил наибами в Халеб и Египет Джамал ад-Дина Шамси и Изз ад-Дина Айбека ал-Афрама соответственно. Бурхан ад-Дин ас-Синджар был назначен везиром, а Шамс ад-Дин Сункур ал-Ашкар — правителем Дамаска. Это была плата союзникам за помощь в борьбе за власть. Через некоторое время Сункур ал-Ашкар восстал против Калавуна, провозгласил себя независимым правителем и принял имя ал-Малик ал-Камил. Вскоре Калавун начал заменять эмиров своими людьми. Вместо Изз ад-Дина Айбека ал-Афрама правителем Египта стал Хусам ад-Дин Турунтай. В 1279 году мамлюки совершили набег на Киликию. Калавун взял Тарс, а Бадр ад-Дин Байcары — ал-Калат ар-Рум. В 1280 году произошла битва между войсками Калавуна и Сункур ал-Ашкара вблизи Дамаска при Джасуре. На стороне Калавуна выступил Санджар ал-Халаби, на стороне Сункура находился правитель Хамы ал-Мансур, правитель Халеба, бедуинские вожди Иса б. Мухана и Ахмад б. Худжа. Иса и Сункур проиграли битву и бежали в ар-Рахбу. Им удалось удержать контроль над Сахьюном. Они были готовы заключить союз с монголами.

Калавун идет на латинян

В 1280 году Абага готовился к большому наступлению. Из Рума выступило войско Самагара, Танджи, Таранджи. Со стороны Джазиры наступали Байду вместе с правителем Мардина, а самое большое войско возглавлял Менгу-Тимур. Монголы взяли Дабрасак, Айн Таб и подошли к Халебу. Войска мамлюков ждали монголов около Хамы, Дамаска и Баальбека. Но Калавуну удалось переманить на свою сторону Сункура ал-Ашкара. Калавун пообещал ему Сахьюн, Балантус, Антиохию, Апамею, Лаодиокею, Хисн-Аккар и много других местностей в Северной Сирии.

Монголы были вынуждены отступить, а Калавун также отступил в Египет. По сведениям Гетума, в 1282 году армяне, грузины, сельджукские турки и монголы Менгу-Тимура (брата Абаги) под Хомсом сражались против мамлюков. По другим данным, битва произошла в 1281 году. Она известна как «Вторая битва под Хомсом». Союзное войско было разбито султаном Алфи (Калавуном). Во время битвы монголы полностью уничтожили левый фланг мамлюков. Тяжелые потери понесли и другие отряды. Но Калавун смог перегруппировать свои силы и ударить по центру монгольского войска. Менгу-Темур был тяжело ранен, а его войско бежало. Мамлюки, понесшие значительные потери, не решились преследовать монголов.

По сведениям Гетума, в 1282 году армяне, грузины, сельджукские турки и монголы Менгу-Тимура (брата Абаги) под Хомсом сражались против мамлюков. Фото wikipedia.org



Калавун продолжал джихад против латинян. Он постепенно выдавливал их с Ближнего Востока. В 1283 году путь между Сидоном и Бейрутом был опасен. Калавун в том же году взял Айас. В 1284 году он осуществил новую кампанию против Киликийской Армении. Также Калавун не забывал о латинянах. В 1285 году он преодолел линию обороны на побережье, взял Маргат и Мараклею. В 1288 году, воспользовавшись бунтом против наследника графа в Триполи, мамлюки взяли этот город. По сведениям Гетума, в 1289 году Калавун взял город Лаодик (Лаодикею). Хронология Гетума, как и во многих предыдущих случаях, не совпадает с реальной. Город Лаодикея на территории прежнего Антиохийского графства был взят в 1287 году. Калавун дипломатически нейтрализовал Арагон и Геную, обеспечив их нейтралитет в будущей войне. В 1290 году он опустошил окрестности Акры. Калавун увеличил численность султанской гвардии с 6 до 12 тыс. воинов.

Однако мусульманское отвоевание Ближнего Востока Калавун не завершил. В 1290 году войско мамлюков под командованием нового султана Ашрафа Салах ад-Дина Халила (сына Калавуна) подошло к стенам Акры. 18 мая 1291 года произошел решительный штурм Акры и мамлюки ворвались в город. Цитадель города сдалась 28 мая. Осада продолжалась 44 дня. По сведениям Гетума, в 1291 году мамлюки без сопротивления заняли Сур, Сайите, Бейрут, Атравуз, Джастел Блри. Это не совсем точно. 19 мая 1291 года мамлюки взяли Тир, который оставил без командования комендант Адам. 14 июля 1291 года, после несколько месяцев сопротивления, командор тамплиеров Тибо Годэн оставил Сидон. 21 июля мамлюки взяли Бейрут. 30 июля пала Хайфа. Из Тортосы и Шастель Пелерина тамплиеры ушли 3 и 14 августа соответственно. Султан Ашраф праздновал победу в Дамаске, а трофеи отправил в Каир. Наступление мамлюков продолжилось в Киликийской Армении. По данным Гетума, в 1292 году мамлюки взяли Ромклу и пленили армянского патриарха Тер-Степаноса. На этот раз хронология Гетума совпадает с общепринятой. Ж. Ришар указывал, что в 1292 году мамлюки взяли армянскую крепость Хромглу (Ромклу, Калат ар-Рум). Наступление мамлюков было прервано убийством султана в 1293 году. На султана напали люди Лачина и Байдары.

Укрепляя власть султана

C 1293 года началась борьба за трон между эмирами и преемниками Калавуна. Байдара правил несколько дней и принял имя ал-Малик ал-Кахир. Потом монгол Китбуга, который был любимчиком Калавуна и его сына, казнил Байдару, а Лачин бежал. Султаном Китбуга назначил ал-Малика ан-Насира — сына Калавуна и брата ал-Ашрафа. В 1294 году Китбуга провозгласил себя султаном и принял имя ал-Малик ад-Адил. В 1296 году к власти пришел Лачин, который принял имя ал-Малик ал-Мансур. В 1298 году Бейбарс ал-Джашанкир и Сайф ад-Дин Салар убили Лачина и вернули ал-Малика ан-Насира из изгнания в Кераке. Позже этому султану еще раз пришлось быть в изгнании в 1308—1310 годах. Только третье его правление, которое продолжалось с 1310 по 1340 годы, было стабильным. В государстве фактически правили эмиры. При управлении государством бахриты использовали в качестве чиновников коптов, что вызывало возмущение у мусульман [Irwin 1986, 85-98].

Междуусобицами среди мамлюков воспользовались их враги. Противостояние ал-Малика ан-Насира с Хулагуидами не было таким удачным, как у предшественников. Монголов возглавлял Сулемыш, который в 1298—1299 годах подавил восстание турок-сельджуков. Монголы взяли Мардин и перешли Евфрат. К монголам присоединились мамлюкские эмиры Бактимур и Кибджак. В 1299 году монголы взяли Халеб. Войско мамлюков встретило монголов около Хомса. 24 декабря 1299 года в «Третьей битве при Хомсе» (битве при Вади ал-Хазнадар) вместе с монголами в Сирию пришли грузины и армяне. Битва, которая продолжалась целый день, закончилась оглушительным поражением мамлюков. По сведениям аз-Захаби, монголы преследовали мамлюков до Газы. Монголы убили многих мамлюков-ойратов, служивших в войсках мамлюков. Ильхан Газан занял Хомс и Дамаск, когда узнал, что Чагатаиды атаковали Керман и Фарс. Монголы отступили с Ближнего Востока.

После принятия ислама ильханом Газаном у мамлюков больше не было религиозного оправдания для войны против Хулагуидов. Фото wikipedia.org



В 1300 году крестоносцы высадились на побережье прежнего графства Триполи. Они заняли Нефин и при поддержке маронитов начали наступление, которое, однако, завершилось поражением под Триполи. Граф Ги д'Ибелин занял Джебайл, но не смог там удержаться. В ноябре 1300 года крестоносцы взяли Тортосу и заняли остров Руад. Монголы под командованием Кутлуг-шаха подошли только в 1301 году к Антиохии. Они совершили набег на Халеб. Но в 1301 году Газан-хан заболел, а Кутлуг-шах вернулся в Иран. В долине Иордана остался Мулай во главе двух туменов.

Наместник Дамаска Кибджак изменил монголам и перешел на сторону мамлюков. Кибджак и Бактимур до этого момента переписывались с мамлюками Египта и решили оставить монголов, когда основные силы Газана отступили. Небольшое войско Мулая отступило к Евфрату. Газан-хан вернулся в Сирию в 1302 году, занял Хаму и подошел к Дамаску. В битве при Марж ас-Суфар 20 апреля 1303 года мамлюки разбили монголов Кутлуг-шаха. Незадолго после этой битвы умер Газан-хан, а мамлюки в 1305 году атаковали Киликийскую Армению. В 1303 году Насир ад-Дин Мухаммед взял остров Руад и окончательно вытеснил крестоносцев с Ближнего Востока.

Начиная с 1311 года, султан ан-Насир начал укреплять свою власть. Он арестовал многих эмиров и в 1316 году их казнил. Этот правитель был сосредоточен на укреплении своей личной власти, и потому в 1323 году мамлюки договорились о мире с Хулагуидами. После принятия ислама ильханом Газаном у мамлюков больше не было религиозного оправдания для войны против Хулагуидов. Особенностью третьего правления ан-Насира было то, что султан уравновесил влияние бахритов возвышением бурджитов. Он также противопоставлял эмирам простых мамлюков. Эти меры он принял, дабы избегнуть дворцовых переворотов, которые так систематически осуществляли эмиры из бахритов. Политика ан-Насира Мухаммеда была направлена на укрепление власти султана и установление стабильности внутри государства. В качестве чиновников султан использовал христиан-коптов. Они главным образом занимались финансовыми делами. Против султана выступали мусульманские фанатики, но их восстания подавлялись мамлюками. Султан перестраивал внутреннюю структуру государства. Мамлюки продолжали воевать только с христианами. В 1320, 1332, 1335 и 1340 годах были осуществлены кампании против армян. В 1332 году мамлюки взяли Ийас (Айас). В 1337 году мамлюки заняли и опустошили Сис — столицу армян. Однако Киликийская Армения оставалась независимой до 1375 года. В 1315—1316 и 1323 годах мамлюки совершали походы против Нубии. После смерти султана ан-Насира мамлюкский султанат снова погряз во внутренних усобицах, и в 1382 году бахритов-кыпчаков заменили бурджиты-черкесы.

Ярослав Пилипчук