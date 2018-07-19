Кыпчаки, покорившие Египет: победное шествие тандема Бейбарса и Калавуна

Меч ислама: тюркская гвардия на родине фараонов. Часть 3

Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодня украинский историк, колумнист «Реального времени», подготовил очередную публикацию о кипчаках-мамлюках Египта (часть 1 см. здесь, часть 2 — здесь).

Победоносный тандем

Смбат Спарапет указывал, что в 1264 году мамлюки взяли много людей в рабство. В том же году царь Гетум собрал войско и напал на провинцию Халеб. Он атаковал города Мардсмур, Сырм и Фугу. Армянский царь попробовал взять Антап (Айн-Таб). Повторная попытка взять крепость также была неудачной. Армяне дошли до города Расас, но после ненастной погоды отступили. В том же году против мамлюков выступили монголы Турпы, которые взяли в осаду крепость Пир. Контрнаступление мамлюков вынудило Турпу отступить. По данным Смбата Спарапета, войска Изз ад-Дина Игана и Бейбарса подошли к реке Сев. Войска киликийских армян под командованием Гетума стояли в местности под названием «Врата Антиохии».

При Бейбарсе Калавун занимал высокое положение. Султан подарил ему лучшие икта (земельные наделы) и назначил постоянные денежные выплаты. Бейбарс породнился с Калавуном и оба мамлюкских вождя составили сильный альянс. Калавун знал государственные секреты и был визирем при султане. Калавун также отличился как полководец. Во время кампании 1265 года он взял франкские Хисн ал-Акрад, Калат ал-Халба и Арка вблизи от Триполи. Он в 1266 году был командующим во время осады Сафада. После взятия Арсуфа Калавун получил в собственность часть селения Таййибат ал-Исм. Калавун сыграл значительную роль в походе на Сис в 1266 году. Вместе с Изз ад-Дином Иганом он взял Адамодану (ал-Амудаин, крепость тевтонских рыцарей). Вместе с войсками этих командующих на Киликийскую Армению двинулись ал-Мансур из Хамы и Ак-Сункур ал-Фарикани. Отряд Калавуна во время похода на Киликийскую Армению прошел через Массису (Мамистра или Мопсуестрия), Адану, Айас (Лайасу) и Тарс (Тарсе). Мамлюкские войска под командованием Калавуна взяли крепость ал-Таниййат (Канамелу), которая принадлежала тамплиерам, и глубоко проникли в Киликийскую Армению. В 12651266 годах Калавун женился на дочери эмира Сайф ад-Дина Кармуна (мамлюка монгольского происхождения), а после ее смерти на ее сестре (вдове эмира Сайф ад-Дина Кундука). К середине 60-х годов ХІІІ века Калавун успел жениться уже два раза. От этих браков родились его сыновья ал-Салих Али и ал-Ашраф Халил.

В 1263 году Бейбарсу подчинилось Аййубидское владение ал-Мугита Умара в Караке. До этого в 1262 году власть мамлюкского султана уже признал Аййубид из Хомса ал-Ашраф Муса. В 1272 году под контроль мамлюков попал Сахйун. Правитель Хамы ал-Мансур был вассалом мамлюков, но это относительно самостоятельное владение в Хаме просуществовало до 1341 года. Это было единственное владение Аййубидов, не аннексированное мамлюками. Консолидация мусульманских владений обусловило угрозу для латинян Иерусалимского королевства. В 1263 году Бейбарс напал на латинян. Мамлюки взяли Мон-Фавор и уничтожили христианские храмы в Назарете и Вифлееме. В декабре 1263 года латиняне атаковали отряд Лачина. Во время рейда весной 1264 года на Рамлу латиняне взяли Лион и напали на Ашкалон. В ноябре они опустошили окраины Бейсана. Латинян поддержали киликийские армяне. В 1264 году армяне Гетума совершили рейд на мамлюкскую территорию и были атакованы Хусам ад-Дином Айнтайби. В 1265 году мамлюки взяли Цезарею, Хайфу, Арсуф, замок Пелерин (Атлит).

Узнав о приближении мамлюков, монголы отступили. Фото wikipedia.org



В то же время мамлюки продолжали воевать с монголами. В декабре 1264 года монголы подошли до ал-Биры и взяли его в осаду. Бейбарс сначала отправил к Евфрату отряд Билига аз-Хазнадара, а потом прибавил к его силам войска Изз ад-Дина Игана Самм ал-Мутта. На помощь ал-Бире были отправлены также войска Джамал ад-Дина Акуша ал-Мухамади и Джамал ад-Дина Айдогди ал-Хаджиби. К ним присоединились войска ал-Мансура из Хамы, правителей Халеба и Дамаска, а также бедуины Исы б. Муханы. Сам Бейбарс в конце января 1265 года был около Газы. Узнав о приближении мамлюков, монголы отступили. Летом 1265 года мамлюкские войска отвоевали у монголов Каркисийу на реке Хабур вблизи от ар-Рахбы. Мамлюки совершили смелое нападение на ар-Рахбу и выбили из города монгольские и грузинские войска.

Гетум сообщал, что Бейбарс отвоевал у тамплиеров Арсуф и Сафад. В феврале 1265 года мамлюки быстрым нападением взяли Цезарею. В середине марта была опустошена Хайфа, а в конце апреля 1265 года после месяца осады они взяли Арсуф. По данным ал-Макризи, в 1265-1266 годов мамлюки заняли крепость Сафад. По сведениям немусульманских источников, они овладели крепостью обманом. Через сирийских христиан мамлюки договорились о сдаче крепости, а христианам обещали сохранить жизнь. Когда же латиняне капитулировали и впустили в крепость мамлюков, то они всех защитников крепости перебили. Это произошло в июне 1266 года.

Войной на армян и латинян

По данным ал-Макризи, Калавун ал-Алфи после этого направил войска в Сис (так называли арабы Киликийскую Армению), взял Айас и несколько крепостей. Гетум сообщал, что Смлмот (Изз ад-Дин Иган) победил армян в битве под Мари и взял в плен Левона. Мамлюки опустошили страну до Адана и Бардзберда, а население угнали в рабство. По сведениям Смбата Спарапета, в 1266 году мамлюки взяли Арзуф и Сафад. После этого султан Бейбарс вступил в переговоры с армянским царем. Он требовал местность Шех и городки на границе Киликийской Армении с мамлюками. Гетум не шел навстречу, боясь гнева монголов.

23 августа 1266 года произошла битва между армянами и мамлюками. Вместе с Бейбарсом на стороне мусульман находились Изз ад-Дин Иган и правитель Халеба. Армянами командовали сыновья царя Гетума Левон и Торос, а также Василий (сын Смбата Спарапета). Мамлюки победили армян. В битве погиб Торос, а Левона и Василия вместе с Чилартом и Атомом мамлюки захватили в плен. Бейбарс взял город Сис. Развивая успех мамлюки захватили пещеры, которые до того были замками Кем и Бекнкар. Левон и Василий находились в Египте как заложники. Смбат Спарапет сообщал, что мамлюки вернулись от «Врат Антиохии». Армянский хронист сообщал, что Бейбарс дал согласие обменять Левона на друга Бейбарса Снгуршхара (Сункура Ашкара), который был взят в плен монголами после взятия Халеба.

Гетум сообщал, что Смлмот (Изз ад-Дин Иган) победил армян в битве под Мари и взял в плен Левона. Фото wikipedia.org



Григор Акнерци несколько исказил информацию. По его данным, при дворе Аббасидского халифа находились невольники египетского султана Фендухтар и Схур. Армянский хронист сообщал, что один из них был бородат, а другой был мальчиком. Схур отдал Фендухтару своего арабского коня и тем самым спас его от плена. Сам же Схур был пленен монголами и стал рабом. Прибытие Фендухтара в Египет, по версии армянского хрониста, было связано с провозглашением его султаном. Схур взял с Фендухтара обещание выкупить его из монгольского плена. Схур или Снгуршхар это Сункур Ашкар (кличка «Рыжий Сокол»), который был одним из беженцев-мамлюков из Египта в Сирию.

По данным ал-Макризи в 1266—1267 годах мамлюки взяли Яффу, Шакиф и Антиохию. Это датирование не согласовывается с хронологией событий принятой в научных исследованиях. Арабский хронист свел в один поход события нескольких кампаний. В 1266 году Бейбарс победил латинян, которые возвращались из рейда на Тивериаду. В 1267 году султан совершил неожиданное нападение на Акру, но не смог взять город. Мамлюки завоевали землю Сен-Жорж. В феврале 1268 года Бейбарс взял Баньяс. В марте 1268 года мамлюки завоевали Яффу. После этого мамлюки захватили отстроенный латинянами Сафад. В апреле мамлюки начали осаду крепости Бофор. Осадой руководил Бадр ад-Дин Бактут Буйка ал-Азизи. К нему вскоре присоединились войска султана. После взятия Бофора мамлюкские войска Бадр ад-Дина Байсары двинулись к Тиру. Потом к нему присоединились войска султана. Правитель Триполи заблокировал перевалы в горах Ливана. Бейбарс попробовал взять Тортосу и Шастель Бланк, но не осмелился сильно рисковать и отступил. Он ставил перед собой другую цель — взятие Антиохии. От Ливана Бейбарс двинулся через Химс до Хамы, а оттуда до реки Оронт, на которой находилась Антиохия. Во второй декаде мая 1268 года Бейбарс взял Антиохию. После падения Антиохии сразу же капитулировали замки Dargous, Kafr Dubbin, Cavea Belmys. Тамплиеры сдали без боя замки Гастон (Багрос), Порт Боннель (Хисн Русус), Ла Рош де Руассоль. В Сирии у латинян оставался только Курсат (ал-Кусайр).

Султан Бейбарс написал графу Триполи Боэмунду письмо (оно сохранилось в хронике Ибн Абд аз-Захира), в котором информировал графа о взятии Антиохии и уничтожении церкви св. Павла и Кусьяна. Также он сообщал, что воевал против графства Триполи. По сведениям Смбата Спарапета, Бейбарс сам находился около Триполи и причинил немало зла местным христианам. Армянский хронист сообщал, что мамлюки взяли Антиохию 6 мая. Город был взят после четырех дней осады. Причиной такой скоротечной осады было неожиданное нападение мамлюков. Латиняне не ожидали увидеть мусульман под своими стенами. В том же году произошел обмен пленными, и Левон вернулся на родину. Бейбарс извлек из этого целый ряд выгод. Армяне сдали мамлюкам Дабрасак, Бахасна (Бехесни), Барзаман (Марзаман), Рабан, ал-Зарб, Ших ал-Хадид (Шех).

Гетум датировал взятие монголами Яффы 1268 годом и сообщал, что также были опустошены Пиафорд (Шакиф Арнун) и Антак. Антак это Антиохия, а Пиафорд это Бофор. Возможно, что Яффа, Пиафорд и Антак были взяты именно в 1268 году. В 1269 году Бейбарс атаковал окрестности Тира. Правительница Бейрута Изабелла откупилась от Бейбарса освобождением мусульман-пленных и деньгами. Мамлюки также воевали около Сафада. Монголы продолжали воевать с мамлюками. Главным театром боевых действий была Сирия. Однако в 1265 году, увидев подход мамлюкского подкрепления, монголы сняли осаду с ал-Бисры и отступили. Весной 1267 года монголы, которые взяли в осаду ар-Рахбу, были побеждены мамлюками. Монголы в боях потеряли многих воинов.

Армянский хронист сообщал, что мамлюки взяли Антиохию 6 мая. Фото wikipedia.org



В 1269 году посол Абаги угрожал мамлюкам уничтожением, но действия оказались намного скромнее слов. В 1269 году рейд Самагара на Саджур вблизи Халеба в Сирии был прерван после того, как Бейбарс прибыл в Дамаск и отправил навстречу монголам войска Айтегина Бундукдара. Бейбарс в ноябре-декабре того же года вынудил крестоносцев из Арагона отступить до Акры. Его эмиры Джамал ад-Дин Шамси и Ала ад-Дин Айдугди атаковали крестоносцев около Торон Саладини. Отступающие рыцари Оливера де Терме и Роберта де Крезека были атакованы с двух направлений. Войско Роберта де Крезека было уничтожено Бейбарсом. Уцелевшие крестоносцы отступили к Акре, с которой они и начинали свой поход. В 1268—1269 годах мамлюки совершили набег из ал-Биры на регион Гаргар на севере Джазиры. В результате, они взяли замок Шармасук.

Проблемы от монголов и нубийцев

А. Кадырбаев приписывал Бейбарсу окончательную победу над исмаилитами в Сирии. Это произошло во время кампаний 1270—1271 и 1273 годов. Из-под Крак де Шевалье мамлюки двинулись, чтобы взять крепость исмаилитов Масйаф. В 1273 году были взяты крепости ал-Хаваби и ал-Кулайа. Параллельно с этими кампаниями Бейбарс воевал с латинянами. В начале 1271 года он начал новую большую войну против христиан. Он взял Шастель Бланк (крепость тамплиеров, по-арабски Сафита), а гарнизон тамплиеров в Тортосе сдался без боя. После взятия небольших замков, таких как Галифа (Талл Халифа), Бейбарс двинулся на Крак де Шевалье. Начав осаду в середине февраля, Бейбарс завершил кампанию взятием Крак де Шевалье (Хисн-Акрад) 8 апреля 1271 года. После приблизительно двух месяцев осады госпитальеры капитулировали и сдали замок мамлюкам. На протяжении нескольких недель в апреле — мае 1271 года крепость Джибельакар (Хисн-Акар) находилась в осаде. 12 мая гарнизон капитулировал и отступил к Триполи. 5 июня Бейбарс взял крепость тевтонцев Монфор (по-арабски ал-Курайн).

Гетум сообщал, что в 1270 году мамлюки взяли у госпитальеров Крат, у тамплиеров — Джаспел Планк, у антиохийского правителя — Чплакар, у немцев — Мунфорд и у хашишинов один замок. Джаспел Бланк — это крепость Шастель Бланк, которую охраняли тамплиеры, замок хашишинов — это Масйаф, Крат — это Крак де Шевалье, Мунфорд это крепость тевтонцев Монфор. Крепость антиохийского правителя не была взята в 1271 году. Крепость Курсат в 1275 году взял эмир Сайф ад-Дин ад-Давадар. Гарнизон крепости капитулировал 14 ноября 1275 года.

После смерти графа Триполи Боэмунда VII христианские правители хотели помириться с Бейбарсом. Абу-л-Фарадж Бар Гебрей сообщал, что христиане побережья страдали от нападений Бейбарса и у них оставались только Триполи, Акка и Тир. Сирийский хронист указывал, что к Бейбарсу бежал Ала ад-Дин Санджар (сын мосульского эмира Бадр ад-Дина). По сведениям Смбата Спарапета, Бейбарс двинулся на Киликийскую Армению, но царь Левон дипломатией вынудил мамлюков отступить. Ниже армянский хронист сообщал, что Левон договорился с ильханом Абакой о присутствии в Киликии 20 тыс. монголов. Эти войска должны были защитить страну от набегов мамлюков.

Бейбарс был вынужден отступить и пойти на латинян, которых возглавлял английский король Эдвард Долгоногий. Фото wikipedia.org



В октябре 1271 года монголы Самагара атаковали Северную Сирию. Вместе с ними шли сельджуки Муин ад-Дина Сулеймана, который еще известен как Перване. Монголы атаковали Айн Таб и находились вблизи Амук ал-Харим. Далее монголы и их союзники двинулись в регион ар-Рудж и между Антиохией и Харимом уничтожили группу туркмен. Против монголов было отправлено 3 тыс. всадников во главе с Бадр ад-Дином Байсары. Ал-Хадж Тайбарс ал-Вазири и Иса б. Муханна подошли к Харрану и Эдессе (Урхе, ар-Рухе) и опустошили их окрестности. Шамс ад-Дин Ак-Сункур ал-Фарикани с мамлюками и бедуинами находился около Мараша. Войска же самого Бейбарса концентрировались у Халеба. Вблизи Харрана Тайбарс победил монгольский отряд. Монголы были вынуждены отступить. Но развить успех мамлюкам помешали крестоносцы. На севере латиняне атаковали Какун. Бейбарс был вынужден отступить и пойти на латинян, которых возглавлял английский король Эдвард Долгоногий. Эдвард атаковал ал-Шагур (Сейсор) и ал-Бину (Святой Георг Ливанский).

В ноябре — декабре 1272 года войско Дурбая, включая румийских турок, взяло в осаду ал-Биру на Евфрате. Часть монгольских войск взяла в осаду ар-Рахбу. Навстречу им Бейбарс направил отряды Тайбарса ал-Вазири и Фахр ад-Дина Алтунбы (Алтуноба). Войска монголов сняли осаду с ар-Рахбы и отступили в свой лагерь. 11 декабря Бейбарс, Тайбарс и Калавун подошли с войском к Евфрату. Вблизи ал-Биры они победили отряд в 5 тыс. под руководством Чинкара (из которого 3 тыс. было турками-сельджуками). В битве погиб монгольский командующий. После этого монголы бежали, оставив на поле боя осадные орудия. Осада с ал-Биры была снята. Бадр ад-Дин Байсары преследовал монголов до Саруджа (между ал-Бирой и Харраном).

Некоторые проблемы мамлюкам создавали нубийцы. В 1272 году они атаковали и опустошили Асуан. Также они напали на Айдаб. Мамлюки отомстили за это участием в нубийской междуусобице 1276 года. Они поддержали Шаканду, который воевал против своего кузена, царя Давида. Мамлюки завоевали территорию, которая потом стала провинцией ал-Джанабил. 1 апреля 1276 года в битве при Донголе они победили нубийское войско и возвели на трон Шаканду. Нубия была вынуждена платить мамлюкам дань.

Продолжение следует

Ярослав Пилипчук