Кыпчаки, покорившие Египет: споры о происхождении Бейбарса и заговор против Куттуза

Меч ислама: тюркская гвардия в Египте. Часть 2

Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодня украинский историк, колумнист «Реального времени», подготовил очередную публикацию о кипчаках-мамлюках Египта (часть 1 см. здесь).

Пленник Бейбарс

Ибн абд аз-Захир считает, что Бейбарс происходил из племени елбарли (ильбари). Ал-Айни указывал на то, что его родным племенем было бурдж-оглы. Ибн Шеддад и ан-Нувайри называли племенем Бейбарса Barali. Эту информацию арабам сообщил Байcары, который был эмиром Бейбарса. А. Кадырбаев считает его родиной приаральские степи. А. Гаркавец приводит возможные формы названия родного племени Бейбарса Берели или Бёрели. Этот исследователь высказался против отождествления племени Бейбарса с конкретным племенем и именно с ольберлик или ильбари.

В биографии султана Калавуна аль-Мансура Сайф ад-Дина указывается на то, что родным племенем Калавуна и Бейбарса было бурдж-оглы. На основании этих данных израильский арабист А. Поляк пришел к выводу, что из племени бурдж-оглы происходили Бейбарс и династия Калавуна. Ибн Халдун прямо указывал, что Бейбарс был из кыпчаков, но не из регионов около Хорезма, а из земель на запад от Итиля (Волги). Характерно, что некоторые поздние арабские хронисты мамлюкского Египта приводят очень скупые данные о Бейбарсе. Так Ибн Ийас сообщал лишь о происхождении Бейбарса из кыпчаков.

Если же обратить внимание на художественную литературу, то мы рискуем еще больше запутаться. Поздняя арабская традиция, зафиксированная в «Романе о Бейбарсе», сообщала, что Бейбарс был мусульманином по имени Махмуд, являлся сыном персидского царя и получил духовное и литературное образование. А. Гаркавец отмечал: арабская традиция путала Бейбарса с Куттузом. По сведениям Ибн Тагриберди, Куттуза звали Махмуд и он был племянником хорезмшаха Джелал ад-Дина Манкбурни. Арабы также путали Бейбарса с Рукн ад-Дином Гурсанчи (сыном Ала ад-Дина Мухаммеда б. Текеша). Мусульманским именем Бейбарса было Рукн ад-Дин. По сведениям арабского писателя, Бейбарс был одним из пяти сыновей принцессы Айяк (Айнек) и Джамака правителя Хорасана. Бейбарс бежал из Хорезма, опасаясь за свою жизнь, поскольку его братья Талаа и Ламаа желали ему смерти. Бейбарс бежал в город Бруса (в Византии), где он и попал в рабство в возрасте 14 лет.

В плен к Бейбарсу попал сам Людовик IХ



В интерпретации А. Гаркавца события жизни Бейбарса, описанные у Ибн Тагриберди и Ибн Шеддада, связаны не с Судаком, а с Судакским морем. Его возможно отождествить или с Азовским или с Черным морем. Племя Байсары и Бейбарса попросило у вождя туркоманов Анаса позволения пройти через земли этого племени к Судаку. Анас-хан притворно согласился, но потом напал на кыпчаков и продал их в рабство в Судаке. П. Торау предполагает, что Бейбарс попал в рабство вследствие нападения на кыпчаков туркоманов Анаса. По мнению немецкого исследователя, это событие произошло в 1241—1242 годах в Крыму, когда Бейбарсу было 14 лет.

Р. Ирвин считает, что в 1242—1243 годах на Крымском полуострове на племя Бейбарса напал местный правитель Авлак Анас-хан. По мнению А. Гаркавца, туркоманы Анаса это скорее всего «лукоморские кыпчаки», а племенем Бейбарса были бурдж-оглы. Из владений «лукоморцев» через Судак или Херсонес, Синоп или Трабзон эти кыпчаки попали в Сивас. В Сивасе пути Байсары и Бейбарса временно разошлись. Потом оба кыпчака встретились в Халебе. Бейбарс через Халеб попал на невольничий рынок в Дамаске, где был продан по сниженной цене из-за бельма на правом глазу.

По версии автора «Романа о Бейбарсе», персидский дервиш продал его в Дамаске Имад ад-Дину ал-Саигу. Но этот ювелир отдал раба продавцу, который потом отвез его в Хаму. В Хаме его приставили к ал-Малику ан-Мансуру Мухаммаду (сыну местного правителя). Мать этого арабского принца боялась Бейбарса и вернула его в Дамаск. Там его и купил за 75 тыс. динаров Салих Аййуб. Автор «Романа о Бейбарсе» значительно преувеличил сумму, которую заплатили за Бейбарса. На самом деле за Бейбарса заплатили 800 дирхмемов, то есть 40 динаров. Фактически он был продан по бросовой цене. Арабский писатель прибавил к мифам, то что Салих любил кыпчаков и купил одного Бейбарса вместе с 75 грузинами, абхазцами и черкесами.

Когда Бейбарса вернули продавцу, в Хаме был мамлюк Ала ад-Дин Айтегин Бундукдари, принадлежавший Салиху из династии Аййубидов. Этот мамлюк и купил Бейбарса вместе с другим рабом (Байсары). Султан Салих Наджм ад-Дин Аййуб отобрал мамлюков у него в 1246/1247 году. Бейбарс был мамлюком египетских султанов под командованием фариса Актая Джамдара пока в сентябре — октябре 1255 года мамлюкский султан Муизз Айбек Туркмани не убил Актая. В 1249 году рыцари графа Роберта Артуа (брата Людовика IХ Святого) на улицах Мансуры напали на мамлюков Бейбарса. Христиане были уничтожены мамлюками. Бейбарс принял участие в битве на Бахр ал-Шагир около Дамиетты. Битва продолжалась 8 недель, пока 6 апреля крестоносцы не капитулировали. В плен к Бейбарсу попал сам Людовик IХ. Жан де Жуанвиль застал время пертурбаций в Египте.

Убийство Туран-шаха. Гийом де Сен-Патю, «Житие Людовика Святого», между 1330 и 1340 годами



Дворцовые перевороты

Некоторое время от имени султана Салиха правила армянка Шаджар ад-Дур. Когда султан умер, то престол поспешил занять легитимный наследник — ал-Малик ал-Муаззам Гийас ад-Дин Тураншах б. Айюб. Но как только он взошел на престол, Шаджар ад-Дур расправилась с ним. 2 мая 1250 года Фарис ад-Дин Актай убил султана Тураншаха. Мамлюки провозгласили султаном Шаджар ад-Дур, но это возмутило багдадского халифа Мустасима. В 1252 году на престол взошел 10-летний внук султана Салиха ал-Ашраф ад-Дин Музафар из династии Аййубидов. При нем находился атабек (регент) мамлюк Айбек, который фактически и управлял государством. Последствием борьбы за власть стало отделение от султаната Дамаска, Хамы и Халеба.

Айбек сохранил на троне правящую династию и оставил при дворе Шаджар ад-Дур, которая вмешивалась в государственные дела. Сам Айбек не был популярен среди мамлюков и, боясь за свою жизнь, начал репрессии. Он приказал отрубить голову Фарис ад-Дину Актаю и кинул ее к бахритам (группировке островных мамлюков, которые были главным образом из тюрков). Бейбарс вместе с Калавуном Алфи, Сункуром Ашкаром, Бисри (Байсары), Тарамаком и Танкизом бежал в Сирию. Бейбарс служил правителю Дамаска ан-Насиру Йусуфу, а потом другому Аййубиду, который правил Караком. А. Кадырбаев реконструировал события по-иному. По его мнению, туркмены Фарис Актай и Айбек, а также кыпчаки Калавун и Бейбарс приняли участие в убийстве Туран-шаха. В 1252 году Айбек убил Актая.

По мнению А. Гаркавца, убийство Айбека в бане в 1257 году организовал именно Куттуз ал-Музафар Сайф ад-Дин Муиззи, хотя некоторые обвиняли в его смерти Шаджар ад-Дур, которая, по слухам, приказала евнуху убить султана Айбека. Несколько отличается интерпретация событий у А. Кадырбаева. По его мнению, именно Шаджар ад-Дур была виновницей гибели Айбека, а эмиры мамлюков просто выдали ее на расправу женам Айбека. После этого стал править Куттуз. Он и принял монгольских послов. Одного из них разрубили надвое, а другим отрубили головы.

Р. Ирвин считает, что Айбека приказала убить Шаджар ад-Дур, чтобы наказать его за то, что он хотел заменить ее дочерью мосульского эмира Бадр ад-Дина Лулу. Р. Амитай-Прайсс считал, что убийцей Айбека был Куттуз. Мамлюки после Айбека расправились и с Шаджар ад-Дур, которую обвинили в смерти Айбека. После казни Шаджар ад-Дур страной некоторое время номинально правил сын Айбека Али ал-Мансур Нур ад-Дин. При нем атабеком был Санджар ал-Халаби. Куттуз, как и при Айбеке оставался наибом, но именно он де-факто стал главной персоной в государстве. Куттуз подчинил себе султанскую гвардию. В 1257—1258 годах Бейбарс с товарищами совершал набеги на Египет, правда они были неудачными. Когда в 1259 году монголы взяли Дамаск, Куттуз осмелился официально провозгласить себя султаном. С этого времени он получил имя Малик Музаффар.

Захват монголами Багдада в 1258 году

Третий великий правитель

Третьим великим правителем был Калавун. По сведениям Рукн ад-Дина Бейбарса ал-Мансури, Калавун был кыпчаком из племени бурдж-оглы. Точная дата прибытия Калавуна в Египет неизвестна. Ее датируют временем правления султана ал-Камиля (1218—1238) или временем правления султана Салиха (1240—1249). По сведениям аз-Захаби, Ибн Касира и Ибн Тагриберди на момент своей смерти в 1290 году Калавуну было более 60 лет. По сведениям ал-Макризи, ему на момент смерти было около 70 лет. Калавуна купил или эмир Ала ад-Дин Ак-Сункур ал-Камили или эмир Ала ад-Дин Карасункур ал-Салки ал-Адили. Бейбарс ал-Мансури, ал-Макризи, Абу-ль-Фида, аз-Захаби считали, что Калавун был куплен Ала ад-Дином Карасункуром ал-Салки ал-Адили. Ала ад-Дин Карасункур был мамлюком ал-Малика ал-Адила. Карасункур заплатил за Калавуна около 1 тыс. динаров, поэтому Калавун и получил свою кличку Алфи (тысячник).

Шафи б. Али характеризировал его как сильного и агрессивного мамлюка. Рукн ад-Дин Бейбарс ал-Мансури объяснял высокую цену на Калавуна его физическими данными и племенным происхождением. После смерти своего первого хозяина Калавун был переведен в корпус королевских мамлюков. Калавун, пребывая среди мамлюков Ала ад-Дина Карасункура, выучил арабский язык, получил мусульманское религиозное образование, тренировался среди мамлюков, но не забыл своего происхождения и исполнял некоторые шаманские ритуалы. Калавун еще носил нисбу Салихи (то есть мамлюк султана Салиха). Он вошел в элиту мамлюков-бахри, которая тренировалась на острове Равда на Ниле. Он был одним из лидеров мамлюкoв, которые победили крестоносцев на Мансуре.

Калавун начал играть заметную роль еще при Шаджар ад-Дур, которая пришла к власти после смертей султанов Салиха и Тураншаха. Калавун, как и Бейбарс, пребывал под командованием туркмена Фариса ад-Дина Актая. Их лидер был подло убит во время переговоров с Айбеком. В 50-х годах ХІІІ века Калавун принял участие в кампании против сирийских Аййубидов. По иронии судьбы Калавуну пришлось потом бежать ко двору Аййубидского правителя Дамаска ан-Насира Йусуфа. В 1255—1256 годах прежние бахриты приняли участие в походе ан-Насира Йусуфа на Египет. По сведениям Ибн ад-Давадари, Калавун был одним из самых главных мамлюков в этом походе. В апреле 1257 года в Египте были убиты Шаджар ад-Дур и Айбек. В связи с этим Калавун и другие бахриты в сентябре — октябре 1257 года оставили Дамаск и переселились в Карак. Они перешли на службу к другому Аййубиду — ал-Малику ал-Мугиту Умару. Мамлюки вынудили этого Аййубида совершить набег на Египет в ноябре 1257 года.

Войско, которое состояло из семи сотен, конечно же, было разбито мамлюками Египта, а Калавун попал в плен и сидел в тюрьме. Из заточения он был позже освобожден Сайф ад-Дином Муиззом Куттузом. Калавун не доверял Куттузу, поскольку тот приказал убить Актая. В 1258 году Калавун вернулся в Карак. Аййубидский правитель Карака совершил второе нападение на Египет, но его войско численностью в 1,5 тыс. воинов снова было разбито Куттузом. В 1259 году ал-Малик ал-Мугыт во главе войска бахритов совершал набеги на земли ан-Насира Йусуфа.

Мамлюки

Правитель Дамаска, заключив союз с правителем ал-Маликом ал-Мансуром, двинулся против них и победил в битве вблизи Иерихона. Ан-Насир Йусуф преследовал войско ал-Малика ал-Мугыта до самого Карака. Несколько месяцев крепость пребывала в осаде, пока монгольское вторжение не вынудило Ан-Насира Йусуфа и ал-Малика ал-Мугыта объединиться. Также Ан-Насир договорился о союзе с Куттузом. Когда монголы взяли Халеб в конце 1259 — начале 1260 года, Бейбарс и Калавун решили вернуться в Египет. В феврале 1260 года Китбуга взял Дамаск. Бейбарс и Калавун не имели иного выбора, кроме возвращения под власть Куттуза. Они не доверяли ему и вынужденно приняли участие в битве при Айн-Джалут.

Заговор и возвышение Бейбарса

По мнению ал-Макризи, причиной конфликта Куттуза и Бейбарса было сообщение, что после битвы при Айн-Джалут Бейбарс осуждал Куттуза и указывал, что он ошибается и отстранился от истинного пути. Это произошло во время возвращения из похода в Палестину. И Куттуз, и Бейбарс ожидали возможности, чтобы напасть друг на друга. Вокруг Бейбарса сплотились эмиры Сайф ад-Дин Балабан ар-Рашиди, Сайф ад-Дин Бидган ар-Рукни, Сайф ад-Дин Балабан ал-Харуни, Бадр ад-Дин Анас ал-Исбахани. Бейбарс попросил у Куттуза отдать ему пленную монголку. Куттуз удовлетворил эту просьбу. Бейбарс поцеловал руку Куттуза. Это был заранее обусловленный заговорщиками знак. Убийцами Куттуза были сам Бейбарс, Бактут джукандар и эмир Бадр ад-Дин Анас ал-Исбахани. После смерти Куттуза султаном стал Бейбарс. Бейбарс и его сторонники заняли Каирскую цитадель, и эмиры Египта после этого присягнули ему. Бейбарс стал называть себя ал-Малик аз-Захир. Ибн Тагриберди же указывал, что причиной вражды Бейбарса и Куттуза стало невыполнение Куттузом своего обязательства назначить Бейбарса правителем Халеба. Куттуз же назначил правителем Халеба Санджара ал-Халаби. По данным ал-Йунуни, Куттуз и Бейбарс искали возможности, чтобы расправиться с соперником. По сведениям ад-Давадари, у Куттуза просил монголку не Бейбарс, а Анас, и именно он, поцеловав руку султана, подал знак для других заговорщиков. В старофранцузских и латинских источниках мотивом убийства Куттуза названа борьба за власть.

Гетум коротко сообщал, что Пундуктар (так армянин называл Бейбарса, по имени его первого хозяина) убил Хутуза (Куттуза). Те же данные сообщал Григор Акнерци, упоминая его под именем Фундуктар. Абу-л-Фарадж Бар Гебрей знал и прозвище, и настоящее имя мамлюкского командира. Он называл его Бейбарз по кличке Бундуктар-младший. Он сообщал, что Бейбарс напал на Котаза (Куттуза). То, каким путем мамлюкские лидеры приходили к власти, накладывало отпечаток на отношения внутри государства. Султан подозревал своих эмиров в заговорах, что часто было не обоснованно. В 1271 году Бейбарс заподозрил заговор и бросил в тюрьму нескольких эмиров — Алам ад-Дина Санджара ал-Халаби, Акуша ал-Мухамади и Игак Самм ал-Маута.

О Бейбарсе знали и западные источники. Гийом из Триполи упоминал, что правителем Египта стал тюрок по имени Bondogar (Bondodar, Bendodar). В Эрфуртской хронике Бейбарс упомянут как султан Вавилона и фараон Египта тюрок по происхождению и по имени Мелхасар (аз-Захир). В «Деяниях Киприотов» указано, что султан был из мамлюков, которые не египтяне (не копты) и не арабы. Гетум из Корикоса сообщал, что султан происходит из куманов-кыпчаков. Георгий Пахимер указывал, что султан был скифом (кыпчаком), который попал в рабство. Византийский хронист отмечал, что этот правитель имел дела с Михаилом VIII Палеологом.

Лев в гербе Бейбарса

Узнав о смерти Куттуза, правитель Дамаска Санджар ал-Халаби отказался покорится Бейбарсу и провозгласил себя султаном Сирии. Мамлюки Халеба из фракций насирийа и азизийа сместили ал-Саида Ала ад-Дина (родственника Бадр ад-Дина Лулу) и выдвинули на престол Хусам ад-Дина Лачина ал-Джукандара ал-Азизи. 2 декабря 1260 года к Халебу подошло войско нойона Байдара, который уцелел в битве при Айн-Джалут. Лачин покинул Халеб и отступил к Хаме, где объединил силы с аййубидским маликом Хамы аль-Мансуром II. Монголы взяли Халеб и подошли к Хомсу. В антимонгольскую коалицию также входил аййубидский правитель Хомса.

Около гробницы Халида б. Валида в 1,5 км на север от Хомса 1,4 тыс. мамлюков и воинов аль-Мансура под командованием ал-Ашрафа Мусы столкнулись с 6 тыс. монголов. В тылу монголов восстал вождь бедуинов Северной Сирии Замиль б. Али, а также монголам мешали туман и солнце. Мамлюкско-аййубидское войско вынудило монголов бежать. В плен попал монгол Китбуга, который в 1294 году стал султаном Египта. С 1260 года Сирия стала основным театром войн монголов с мамлюками. В 1261—1262 годах мамлюки совершали нападения на Антиохийское графство. Тайбарс ал-Вазири взял в осаду Антиохию. От взятия мамлюками город спас поход монгольского войска против мамлюков.

По сведениям ал-Макризи, в 1261 году Бейбарс принял у себя имама Абу-л-Аббаса Мухаммеда (сына последнего аббасидского халифа). Он получил титул Имам Мустансир Биллах. Бейбарс выделил сыну халифа сорок мамлюков, а своим людям приказал находиться на правой стороне Евфрата, которую контролировали арабы. От Мустансира отделилось семьсот туркменов имама Хакима Бимрилаха, которые к нему присоединились в Машхаде Али. Фактически cына халифа поддерживали только сыновья Бадр ад-Дина Лулу. 28 ноября 1261 года в битве с монголами под Хитом Мустансир был убит, а Хаким Бимрилах бежал. Фактически мамлюки оставили халифа и его союзников без поддержки. В то же время Бейбарс реорганизировал Египет по монгольскому образцу, ввел тарханство и почтовую службу.

Продолжение следует

Ярослав Пилипчук, фото wikipedia.org