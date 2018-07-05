Кыпчаки, покорившие Египет: как рабы-мамлюки приняли ислам и стали правителями

Меч ислама: тюркская гвардия в Египте. Часть 1

Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодня украинский историк, колумнист «Реального времени», начинает серию публикаций о кипчаках-мамлюках Египта.

На службе у халифа

Нам известно, что мамлюки были рабами, являлись основой египетского войска и в середине ХІІІ века захватили власть в Египте. Использование рабов в исламском контексте практиковалось еще при Мухаммеде (пророке, — прим. ред.) и при первых халифах. Это были мавла, то есть люди, зависящие от своих хозяев. Во время Омейадов уже начали упоминаться гулямы и мамлюки. Эти термины обозначали лично несвободных людей. Гвардия халифа комплектовалась из немусульман. Отряды невольников насчитывали от нескольких сотен человек до нескольких десятков тысяч. Некоторые рабы-гвардейцы были охранниками халифа.

Со времени правления халифа ал-Мустасима в гвардию начали привлекаться тюрки. Первыми тюрками-рабами в мусульманском мире были огузы. Потом халифы начали покупать рабов-хазар. Тюрков приобретали на рынках рабов в Мавераннахре и Хорасане. Первым тюркским мамлюком, сделавшим великую карьеру, стал Тулун, который был наместником в Бухаре при Аббасидах. Тюрки были более сплоченными, по сравнению с другими группировками, и обособились в городе Самарра от других гвардейцев-невольников. Именно с этого времени началось доминирование тюрок среди гулямов. Они постоянно тренировались и улучшали военные навыки. Гражданские войны, восстания зинджей и берберов убеждали халифов в необходимости формирования гвардии из числа людей, которые не входили в мусульманскую ойкумену.

Со времени правления халифа ал-Мустасима в гвардию начали привлекаться тюрки



После того, как реальная политическая власть багдадского халифа превратилась в номинальную, а халиф оставался лишь религиозным лидером всех мусульман, тюркские гулямы использовались многими правителями для удержания власти. Среди этих правителей можно назвать Саманидов в Мавераннахре и Газневидов в Иране и Афганистане. Ал-Джахиз написал книгу, в которой обосновывал преимущества тюркских гулямов над другими народами. Тюрки были очень хорошими всадниками-лучниками. Их навыки по ведению войны были лучше, чем у иранцев, славян, нубийцев и армян, которые также были мамлюками. Эпоха правления Аййубидов была временем, когда в Египте и Сирии доминировали курдские командующие и командиры. Только султан Салих стал масово покупать рабов-кыпчаков, готовясь дать отпор монголам. Он создал элитные войска мамлюков. Тюрки перенимали общественную организацию, характерную для арабских стран. Во главе государства находился султан. Значительными полномочиями владели наиб, устадар, амир джандар, хаджиб ал-худжаб, амир силах, сахиб ал-инша, давадар. Приближенные султана заседали в диване — восточном аналоге королевского совета. Эмиры из мамлюков имели большую власть и получали за службу икта. Переняв политическую власть, они оставили арабам заниматься духовными делами. За соблюдением шариата следили кади (мусульманские судьи).

Арабы обучали новоприбывших кыпчаков исламу. Для более быстрого обращения тюрков в ислам арабы пользовались услугами суфиев, что позволяло учитывать особенности мировоззрения тюрков. Кыпчаки учились исламу в суфийских завийе (ханаках). В них тюрки провозглашали зикр и придерживались других суфийских экстатических практик. В войне с монголами кыпчаки руководствовались идеологией священной войны — джихада. Расцвет мамлюкской армии выпал на время доминирования кыпчаков в Египте. Пребывая на службе у мусульманских правителей, тюрки тем не менее не забывали своих обычаев. Тюркские кыпчакские мамлюки продолжали пить кумыс и есть конское мясо. Употребление кумыса было одним из языческих пережитков исламизированных мамлюков. Обычно мусульмане осуждали этот обычай, поскольку у кочевников-язычников употребление кумыса было важным религиозным ритуалом. Обычай употребления кумыса исчез только тогда, когда бахритских кыпчакских мамлюков оттеснили бурджитские черкесские мамлюки. Обычай употреблять кумыс был зафиксирован и при дворе Чагатаидов и Тимура.

Мамлюки обучаются конному копейному бою (настенная роспись в Каире)

Из грязи в князи

Перед тем, как кыпчаки возглавили Египет, они уже имели опыт управления несколькими мусульманскими странами. Первым кыпчаком, который прославился за границами степей, стал Акинчи б. Кочкар. О нем в своей хронике упоминал Тахир ал-Марвази. В конце ХІ века этот кыпчакский гулям был шахом Хорезма. В Индии в 1210 году к власти пришел кыпчак Шамс ад-Дин Ильтутмыш. Этот гулям основал кыпчакскую династию Шамсийа, которая правила Северной Индией на протяжении нескольких десятилетий.

Кыпчакская гвардия на самом деле состояла из представителей разных этносов. Среди нее обычно доминировали кыпчаки — Бейбарс и Калавун из племени Бурдж-оглы, Шамс ад-Дин Аккуш ал-Борили, Сайф ад-Дин Бори, Сайф ад-Дин Токсоба, Санджар Токсоба, Бейбарс Токсоба, амир ал-Кумани, шейх Зайн ад-Дин Абу Бакр ал-Кумани, Балбан ал-Имек, Сайф ад-Дин Кангар, Йусма Тадж ад-дин Уран, Сайф ад-Дин Кай. Но среди гулямов были и представители азкиши, аланов, башкир, карлуков, огузов, чигилей — Айдикин ал-Азкиши, Амир Бахадур-Ас, Амир Башкирд, Карлук ас-Саки, Сайф ад-Дин Булак, Изз ад-Дин ал-Гуззи, Кара-Мухаммед ибн Байрам Туркмани, Кара-Салар, Бадр ад-Дин Чигиль.

Из островных (бахритов) мамлюков на передний план вышли кыпчаки, которые правили Египтом с 1250 по 1382 годы. Одним из самых известных правителей был Куттуз. Правитель с таким именем был родственником Джелал ад-Дина Манкбурни и был связан родством с Ай-Чичек из племени канглов. К сожалению, арабские хронисты не сообщали деталей событий, но известно, что перед тем, как стать мамлюком, он был взят в плен монголами. Когда Куттуз попал в плен, его не стали убивать или высылать в Китай, а продали в рабство. Сам факт рабства был уничижительным. На протяжении многих лет Куттуз служил Аййубидам, а потом султану Айбеку. После этого Куттуз стал фактическим правителем Египта.

Куттуз все так же покупал кыпчаков. Георгий Пахимер отметил, что эфиопы (египтяне) покупали много скифов, то есть кыпчаков, и это привело к тому, что правителем Египта стал скиф, то есть кыпчак. Конечно, оптовые покупки кыпчаков были начаты задолго до Куттуза. Султан Салих создал элитный корпус из мамлюков — Бахрийа. Это формирование состояло из кыпчаков и насчитывало от 800 до 1 тыс. чел. воинов. Султан Салих сформировал в Египте большую кавалерийскую армию, которая могла противостоять монголам. Он заложил предпосылки для успехов мамлюков. К этому султана вынуждал успех хорезмийцев в 1244 году. Побежденная монголами и коалицией правителей Передней Азии армия хорезмийцев появилась на Ближнем Востоке и отвоевала у латинян Иерусалим. Среди кыпчаков-рабов был и Бейбарс, который сыграл заметную роль в истории Евразии.

Из островных мамлюков на передний план вышли кыпчаки. Одним из самых известных правителей был Куттуз



Выходцы из Дешт-и-Кыпчак победили монголов в битве при Айн Джалут (горе Гильбоа). Гетум коротко сообщал о победе Куттуза над Китбугой. Смбат Спарапет называл местом битвы Прр. Он указывал, что причиной поражения монголов была утомленность лошадей и жара. Григор Акнерци сообщал, что мамлюки напали на монголов в местности на 10 дней пути южнее Иерусалима. Мамлюки превосходили монголов по числености и победили в этой битве. Абу-л-Фарадж Бар Гебрей сообщал, что после этой битвы Куттуз завладел всей Сирией с Дамаском и Халебом.

Значение битвы при Айн-Джалут в свое время было преувеличено мусульманскими хронистами. К этому приложил свое перо еще Рашид ад-Дин, который сообщал, что Кудуз (Куттуз) вдохновил мамлюков на борьбу, сказав, что далее отступать некуда, а Магриб находится далеко. Персидский хронист указывал, что воины страны Миср были беженцами-хорезмийцами. Их вождями он называл Сайф ад-Дина Садык хана б. Менгубука, Насир ад-Дина Кельшу-хана б. Бек-Арслана, Алтас-хана, Насир ад-Дина Мухаммеда Кимри. Рашид ад-Дин возлагает на Бейбарса (которого он назвал Бундукдаром) вину за казнь послов.

Нужно отметить, что монгольские послы сделали Куттузу неприемлимое предложение, а именно стать подданым Хулагу-хана. Он приказал казнить послов. Куттуз ударил по монгольскому авангарду нойона Байдара и вынудил монголов бежать к реке Аси. Под Айн-Джалут он столкнулся с Китбукой. Сам Куттуз выступил с незначительным войском и сделал притворное отступление перед несколькими тысячами монголов. Он отступал до того места, где находилась засада. Битва продолжалась с раннего утра до двенадцатого часа дня. Войска монголов под давлением мамлюков бежали, а Кит-Буга попал в плен к Куттузу. Рашид ад-Дин приписал Китбуке слова, которыми он угрожал, что войска Хулагу покорят Египет, и обвинял мамлюков в смерти их правителя (очевидно, султана Айбека, которого Рашид ад-Дин пренебрежительно упоминал как некоего туркмена). После этого Куттуз приказал отрубить Китбуке голову, что и было исполнено. Мамлюки дошли почти до Евфрата. Бейбарс под Хомсом вновь победил остатки монгольского войска во главе с Байдаром. Мамлюки преследовали монголов до Харима и Афамии.

Дешт-и-Кыпчак. XII — XIII вв.



По реконструкции А. Кадырбаева, мамлюки перешли Синайскую пустыню, отбросили монгольский авангард от Газы. Командующий Байдар успел сообщить о продвижении мамлюков в Палестину. Отряд Китбуки от Баальбека двинулся в Палестину. Битва произошла при Айн-Джалут вблизи от Назарета. Китбука, пребывая на марше, ударил по мамлюкам. Мамлюки и их кони же отдохнули после продолжительного сложного перехода и вступили в бой свежими. Куттуз спрятал от монголов свои фланги, а Бейбарс во главе авангарда встретил монголов. Он устоял перед ними, а мамлюкские фланги вышли из засад и окружили монголов. Мамлюки выиграли битву при Айн-Джалут.

Ал-Умари прибавил еще больше пафоса. Он сообщал, что тюрки Хорезма и кыпчаки одни из лучших воинов мира. Арабский хронист упоминал, что их массово начал покупать еще султан Салих, а потом власть в государстве перешла к ним. Он сообщал, что султаны из их числа заботились об увеличении количества своих соплеменников, выступали в защиту ислама и совершили то, что оказалось не по силам Джелал ад-Дину Манкбурни. Ал-Умари сообщал, что Куттуз победил войско Хулаку (Хулагу) и вынудил его отступить от Халеба.

Поединок мамлюкского (слева) и монгольского всадников, XIII век

Самый известный мамлюк с бельмом

Бейбарс является, пожалуй, наиболее известным из кыпчакских правителей мамлюкского султаната Египта. Во время «Великого Западного похода» много кыпчаков попало на рынки невольников. Среди них был Бейбарс. Ибн Шеддад сообщал следующую информацию: «Султан Байбарс родился в стране кипчаков приблизительно в 1225 году. Во время монгольского нашествия племя Байбарса обратилось к булгарскому хану Анару с просьбой разрешить переправиться через крымский Судак и воспользоваться тамошними землями. Хан любезно предложил межгорную котловину, а во время их перекочевки вероломно напал на них, многих поубивав, а многих пленив. В числе пленников оказался и Байбарс, которому в то время было около четырнадцати лет. Пленников погнали на невольничий рынок в Сивасе. Там судьба разлучила нас, но в городе Халаб, на базаре Хан ибн Кылыш, мы встретились вновь. С арестом его хозяина эмира Айтегина аль-Бундуктара [сказано было, что] Байбарс переходит в собственность султана» [Кайрат Саки].

Бейбарс является наиболее известным из кыпчакских правителей мамлюкского султаната Египта



Похожие данные имелись в хронике Ибн Шеддада. Но правитель, который предал кыпчаков, был назван Унус-ханом правителем улагов. В обоих источниках было указано на море Судакское и город Судак, что должно свидетельствовать о происхождении Бейбарса из причерноморских степей.

Относительно дат рождения и смерти Шамс ад-Дин аз-Захаби считал, что Бейбарс умер в возрасте 57 лет. Ибн ал-Фувати утверждал, что Бейбарс умер в возрасте 60 лет, то есть он должен был родиться в 1217 году. Ибн Тагриберди сообщал, что Бейбарс родился в 1223 году. Согласно показаниям Бадр ад-Дина Байсары, Бейбарс родился в 1227—1228 годах. В нескольких научных исследованиях считается, что Бейбарс родился около 1229 года. К. Саки сообщал, что датой рождения султана могли быть 1223 или 1225 годы. По мнению А. Кадырбаева, Бейбарс родился в 1233 году. А. Гаркавец утверждает, что большинство арабских хронистов датирует рождение Бейбарса 1223 годом.

Ал-Макризи отметил главные события жизни Бейбарса: 23 октября 1260 года — убийство султана Куттуза, 9 июля 1261 года — присяга перед халифом, 22 июня 1277 года в возрасте 57 лет — смерть. Правил Бейбарс 17 лет и 2 месяца. А. Гаркавец указывал, что при датировке переводчиками сведений ал-Макризи было допущено несколько ошибок. Дата смерти Куттуза — это или среда 20 октября 1260 года или четверг 21 октября 1260 года. Присяга халифу была принесена не 9 июля 1260 года, а 9 или 10 июня 1261 года. Смерть Бейбарса соответственно произошла или в понедельник 21 июня или во вторник 22 июня 1277 года. Относительно продолжительности правления Бейбарса, по арабскому лунному календарю это действительно 17 лет и 2 месяца, но по христианскому григорианскому календарю это 16 лет и 8 месяцев. В рабство Бейбарс попал еще юношей. По информации ал-Йунуни, ему тогда было не более 14—15 лет. А. Гаркавец сообщает, что данные К. Саки о Бейбарсе не согласовываются с данными источников.

Имя Бейбарс в арабском написании в латинской транскрипции могло читаться как Baybars, Baibars, Baïbars, Beybars, Beyburs [= Beybars], Beibars и Bibars [= Baybars]. Зеркальное арабское отображение этого имени — это Барсбай или Барсбей. При этом, Бейбарс — это скорее огузская форма имени. Казахской формой имени является Байбарыс. Для татарского, карачаевского, кумыкского языка характерна форма Бийбарс. Древнетюркская форма этого имени Бегбарс. Именно древнетюркскую форму заимствовали летописцы Руси, сообщая о Багбарсе, Бегбарсе, Бегварсе. При этом характерно, что практически все упомянутые вожди возглавляли кыпчаков восточноевропейских степей. Таким образом, в летописи попала наиболее архаичная форма имени. Относительно особенных примет Бейбарса, то А. Кадырбаев считал, что одной из них был глаз с бельмом, а другой глаз был синим. Волосы Бейбарса были черными. Он имел высокий рост, громогласный голос, живой ум. Бейбарс был физически силен.

Продолжение следует

Ярослав Пилипчук, фото wikipedia.org