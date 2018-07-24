Борис Кагарлицкий: «Реформа спровоцирована чем угодно, только не кризисом пенсионной системы»

Политолог о пенсионной реформе, протестах и Рустэме Хамитове

Фото: Максим Платонов

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Такая законодательная инициатива еще на этапе обсуждения вызвала протесты по всей стране. Инициаторами массовых акций выступили представители левых сил. Вместе с тем реформа позволила пробудить народ от спячки, считает социолог и диссидент Борис Кагарлицкий. В интервью обозревателю «Реального времени» эксперт рассказал о подводных камнях проводимой реформы и поделился своим мнением о митингах, которые прошли в Казани, Уфе и других городах. Также наш собеседник оценил шансы Рустэма Хамитова удержаться у руля Башкирии и сделал прогноз на политическое будущее Вадима Кумина.

«Реформа спровоцирована чем угодно, только не кризисом пенсионной системы»

— Борис Юльевич, в разных городах проходят митинги против пенсионной реформы. Только ли в увеличении пенсионного возраста дело?

— Разумеется, взрыв недовольства вызван не только попыткой повышения пенсионного возраста. Скорее, накопилось недовольство за прошедшие 5—6 лет, но главное — произошло осознание того реального положения, в котором мы все находимся. Бо́льшая часть народа пребывала в своего рода сне. Им по-прежнему снилось, что они живут в 2000-х годах, что после кризиса ничего качественно не изменилось. А если что-то происходит, то это временно, это пройдет. А потом опять все будет как раньше. Но тут случилось что-то, показавшее: нет, не будет. Никогда не будет. А власть, которую мы считали хотя бы отчасти своей, — наш противник, угроза, опасность.

Пенсионная реформа дала мощный эффект пробуждения. В этом ее историческая роль. Но надо понимать, что содержательно она в самом деле неприемлема. Власти не просто врут, они врут про то, про что люди прекрасно знают по собственному опыту. А это дискредитирует не только пропаганду, но и пропагандистов. И их заказчиков. Иными словами, кризис вокруг новой инициативы правительства перевел нас в новую политическую ситуацию, даже новую политическую реальность.

— Как так получилось, что кубышка Пенсионного фонда, в который накапливались заработанные гражданами деньги, вдруг обмелела?

— Деньги есть. Фонд национального благосостояния, из которого, по его уставу, должен финансироваться дефицит Пенсионного фонда, насчитывает около 5 триллионов рублей, причем он растет. К тому же планируемый профицит бюджета — около полутора миллиардов рублей. Если считать дефицит Пенсионного фонда в среднем в 200 миллиардов в год, то у нас денег на 20 лет вперед накоплено. Но власти предпочитают выводить деньги из экономики.

«Власти не просто врут, они врут про то, про что люди прекрасно знают по собственному опыту. А это дискредитирует не только пропаганду, но и пропагандистов. И их заказчиков». Фото Олега Тихонова

Есть подозрение, что у нас разворовано гораздо больше, чем мы думаем. В любом случае возникает вопрос: где деньги? Куда деваются средства, выводимые правительством (подчеркиваю, именно правительством, а не только олигархами) из страны? Какие неформальные обязательства и кому дали кабинет Медведева и команда Путина? Если не ставить эти вопросы, все становится просто абсурдом. Но, как говорил Шерлок Холмс, если действия людей кажутся бессмысленными, значит, просто есть что-то, чего мы не знаем.

Главное, надо понять: реформа спровоцирована чем угодно, только не кризисом пенсионной системы. Это не значит, будто с пенсионной системой у нас все в порядке, но ее проблемы не имеют никакого отношения к возрасту выхода граждан на пенсию. И когда нам говорят, будто в связи с ростом продолжительности жизни хотят продлить трудоспособный возраст, то делают вид, будто никто не знает нашего пенсионного законодательства. Сейчас вы можете работать хоть до 100 лет. Вам никто не запрещает. Просто после 55 или 60 лет вы еще будет получать небольшую пенсию (фактически — пособие по выслуге лет) и некоторые ценные льготы. Вот это пособие и льготы у нас и хотят отнять. У нас работают порядка 40% пенсионеров. Легально работают! Причем они продолжают формировать бюджет Пенсионного фонда своими платежами. Иными словами, у нас почти каждый второй пенсионер сам себя содержит. Откуда дефицит Пенсионного фонда?

— В Татарстане КПРФ предложила отложить пенсионную реформу до 2030 года. Чувствуется противоречие. То есть коммунисты все-таки согласились с властью?

— Верхушка КПРФ, с одной стороны, протестует. А с другой стороны, сама же саботирует протест. Чего стоит хотя бы требование референдума. Вместо того, чтобы добиваться отзыва законопроекта под давлением массовых народных выступлений, заводят процедурную волокиту, которая заведомо никуда не приведет. Потому что на референдум власти не согласятся ни за что. А если давление масс будет настолько сильным, что вынудит власть отступить, зачем тогда референдум? И так закон не пройдет.

Борьба только начинается

— Почему власти первоначально не согласовывали эти митинги, но через некоторое время дали добро? И они довольно активно прошли в Татарстане, Башкортостане и других регионах.

— В каждом регионе свои резоны. Но, думаю, работают два фактора. Во-первых, начинают бояться массовых несанкционированных выступлений, которые уже не остановишь запретами. Если есть согласование, остается хоть какой-то контроль. Во-вторых, региональные власти тоже не в восторге от законопроекта, хотя и предпочитают молчать.

— Кстати, сами пойдете на такую акцию?

— Впереди множество акций. Борьба только начинается. И конечно, я обязан в ней участвовать. Я член руководства «Гражданской солидарности». Именно мы инициировали и провели митинг 18 июля в Москве, хотя все говорили, что ничего не получится, а Конфедерация труда России даже отозвала свою заявку. Но ясно, что одним или даже несколькими митингами дело не решается. Надо вести полномасштабную политическую кампанию. И мы будем это делать. Не испугаемся и не отступим.

«Впереди множество акций. Борьба только начинается. И конечно, я обязан в ней участвовать». Фото Максима Платонова

— Почему представители либеральных сил («Яблоко», навальнисты и др.) тоже выступили в одном фронте с левыми против повышения пенсионного возраста?

— Либеральная оппозиция и Алексей Навальный испытывают дефицит популярных тем и идей. Кроме, конечно, коррупции. Но эта тема отработана ими по максимуму. Пенсионный протест — содержательно левый, это тема социальных прав и социального государства. Но вся нелевая оппозиция вынуждена присоединяться, потому что иначе останется за бортом процесса.

— Власти ссылаются на зарубежный опыт: в развитых странах на пенсию уходят значительно позже, чем у нас. Все ли возможности использует наше правительство, чтобы заполнить пенсионную брешь?

— Во-первых, на Западе совершенно иная пенсионная система. Там нельзя работать и получать пенсию. У нас не только можно, но, главное, у нас именно пенсия позволяет работникам старших возрастов оставаться на работе. Без пенсионных денег они бы на свои маленькие зарплаты не прожили, а трудиться сверхурочно, халтурить и подрабатывать в 60—65 лет уже не всякий может.

Во-вторых, на Западе повышение пенсионного возраста вызвало протесты и бунты, по сравнению с которыми все наши митинги кажутся детским лепетом. И в-третьих, многие правительства вынуждены были отступить. Во Франции скорректировали реформу, в Польше просто отменили ее и вновь понизили пенсионный возраст. Об этом, конечно, телевизор молчит…

— А почему Путин дистанцируется от этой темы?

— Уверен, что Путин как раз является сторонником наиболее жесткого проведения неолиберального курса — повышения пенсионного возраста, роста НДС и т. д. По моим сведениям, как раз правительство колеблется, а администрация президента продавливает самый жесткий, людоедский вариант. Понятно, однако, что Путин, которому по роли полагается изображать «доброго полицейского», не может открыто поддержать инициативу правительства. И не будет выступать против политики, которую сам же проводит. Остается молчать и прятаться.

«Уверен, что Путин как раз является сторонником наиболее жесткого проведения неолиберального курса — повышения пенсионного возраста, роста НДС и т. д.» Фото kremlin.ru

Отставка Хамитова, слово Грудинина и пародист Кумин

— СМИ пишут, что осенью ожидается новая волна отставок губернаторов для отвлечения внимания от пенсионной реформы. Поможет ли?

— Не думаю. Скорее, это, наоборот, усугубит политический кризис и дезорганизует систему еще больше.

— И среди губернаторов, кому предрекают отставку, называют Рустэма Хамитова. Что он делает не так в Башкирии? Каковы его шансы удержаться?

— Хамитова считают слабым лидером. Тем более для Башкирии, где привыкли к иному. Но пока он держится. Снять Хамитова просто. А вот удержать контроль над ситуацией после этого — куда сложнее. Может быть, поэтому он и сидит пока на своем месте.

— Президентские выборы прошли. Павла Грудинина не видно, не слышно. Куда он подевался?

— Грудинин ведь не политик. И не кандидат в президенты. Ему просто предложили, чтобы он несколько месяцев изображал кандидата в президенты. Он это честно делал. Похоже, без особого удовольствия. Но раз договорился, то выполнял. Помните, у Александра Островского в «Бесприданнице» — «слово купеческое»? Вот Грудинин свои обязательства перед властью и перед руководством КПРФ выполнил. Совершенно честно и добросовестно. И в этом смысле к нему претензий быть не может. А политикой или общественной борьбой он не занимается. Это не его бизнес. Он по части недвижимости и клубники. И кстати, это у него недурно получается.

«Грудинин свои обязательства перед властью и перед руководством КПРФ выполнил. Совершенно честно и добросовестно. И в этом смысле к нему претензий быть не может. А политикой или общественной борьбой он не занимается. Это не его бизнес». Фото Максим Платонова





— Каковы шансы кандидата от КПРФ Вадима Кумина стать мэром Москвы?

— Кумин не собирается быть мэром Москвы, не собирается за это бороться. Проблема коммерциализации КПРФ в том и состоит, что политика заменилась коммерцией, причем и деловые вопросы, которые через партию решаются, — не самые важные. Кумин — это фактически пародия на Грудинина. Тот хотя бы мог изобразить из себя «красного директора», напоминая, что его компания по традиции называется «совхозом». А Кумин — чистый, почти идеальный тип буржуа. Прямо на грани пародии. Конечно, позорно, что партия, называющаяся коммунистической, выдвигает такого человека. Но как раз у Кумина тут проблем нет. Просто бизнес. Ему нужны лоббистские возможности в Москве. Нужно место в городской думе для себя и, возможно, для кого-то из своих сотрудников. Он проблему решает через КПРФ. Если бы ЛДПР или ЕР предложили более выгодные варианты, пошел бы туда.

«Кумин — чистый, почти идеальный тип буржуа. Прямо на грани пародии. Конечно, позорно, что партия, называющаяся коммунистической, выдвигает такого человека. Но как раз у Кумина тут проблем нет. Просто бизнес». Фото kprf.ru

А выборы мэра — задача, которая стоит перед командой Собянина. Им нужен кандидат оппозиции, который гарантирует провал. Не просто поражение, а именно провал. Такой кандидат, за которого точно не будут голосовать. Чтобы у Собянина был успех в один тур, без вопросов и сомнений — чистые 70—80 процентов поддержки. Надо сделать оппозицию не только непривлекательной, но и психологически невидимой. Чтобы никто из серьезно относящихся к политике и не одобряющих власть просто не стал бы голосовать. Вот Кумин эту роль и взял на себя. Что же касается явки, то ее обеспечат мобилизацией госслужащих и принуждением работников частных контор. Сработает ли? Может не сработать. Тем более что есть еще Илья Свиридов от «Справедливой России», который настроен несколько более серьезно. И уж точно более симпатичен, чем Кумин. Но в конечном счете все зависит от общеполитической обстановки осенью. Московские выборы — лишь частный случай.

Тимур Рахматуллин