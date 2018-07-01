КПРФ собрала митинг в Казани против повышения пенсионного возраста
Сегодня в казанских Дербышках рядом с ДК Саид-Галиева партия КПРФ собрала митинг против повышения пенсионного возраста. Коммунисты потребовали от Госсовета РТ проведения внеочередной сессии республиканского парламента.
Собравшиеся, а их, по данным «Казанского репортера», было около полутора сотен человек, выступили против повышения пенсионного возраста. По их мнению, эта мера приведет к социальной напряженности и спаду экономики.
Накануне в Юдино около ДК Железнодорожников также провели митинг, организованный «Справедливой Россией» против повышения пенсионного возраста.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым