Госзакупки: бытовая химия для «Рубина», УАЗ для автобусного перевозчика и деньги за метро для ПСО «Казань»

Обзор наиболее интересных тендеров в Татарстане по версии «Реального времени»

1. Еще 258 миллионов на казанские общественные пространства

Главный строительный заказчик региона — ГИСУ — продолжает выделять бюджетные деньги на общественные пространства в Казани и Татарстане. На неделе появился тендер, в соответствии с которым ведомство потратит 258 млн рублей на четыре объекта: бульвар на улице Юлиуса Фучика, парк у жилого комплекса «Комсомолец», парк «Крылья Советов» и Горкинско-Ометьевский лес (в котором уже летом обещали открыть общественный огород). О закупке было объявлено 11 июля, заявки принимаются до 27 июля, а аукцион состоится 30 июля.

Как следует из технической информации, больше всего денег выделят на бульвар на улице Фучика. Сюда направят почти половину из всей указанной суммы — 103 млн рублей. Чуть меньше — 80 млн рублей — выделят на парк у жилого комплекса «Комсомолец». Очередное вложение в Горкинско-Ометьевский лес составит около 60,3 млн рублей. Меньше всего денег выделят на парк «Крылья Советов» — 15,3 млн рублей. Все работы должны быть выполнены до 1 июля следующего, 2019 года.

2. «Казэнерго» возьмет кредит как минимум на четверть миллиона

А вот акционерному обществу «Казэнерго» (является крупным поставщиком тепловой энергии) понадобились кредитные средства. На неделе, 10 июля, предприятие объявило, что возьмет кредит на сумму не менее 250 млн рублей. Компанию, которая сможет дать взаймы, «Казэнерго» будет ждать до 20 июля. Итоги запроса предложений будут подведены 23 июля.

Из технической документации известно, что процентная ставка за пользование кредитом должна быть не более 9,85% годовых. Срок, на который энергетическая компания собирается получить заемные средства, составляет чуть меньше года — точнее, 335 дней. Кредит должен быть с возможностью досрочного погашения без штрафных санкций.

Компанию, которая сможет дать взаймы, «Казэнерго» будет ждать до 20 июля. Фото alswu.ru



3. «Казметрострой» обнародовал свой договор с ПСО «Казань» на 50 млн рублей

АО «Казметрострой», которое упорно пытается сдать станцию метро «Дубравная», 10 июля обнародовало старый контракт, подписанный еще в августе 2014 года, на строительно-монтажные работы. Сумма этого заказа составляет 50 млн рублей, а исполнителем является ПСО «Казань».

Согласно договору, работы на до сих пор не открытой станции должны были начать 20 августа 2014 года, а завершить — 30 апреля 2015 года. По условиям контракта, в случае нарушения сроков начала или окончания выполнения работ субподрядчик должен выплачивать неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены контракта за каждый день просрочки.

Какие именно основные работы должно было выполнить ПСО «Казань», в документации обнаружить не удалось, соответственно, трудно и судить, были ли они выполнены в срок. Однако в соответствии с дополнительным соглашением от 1 февраля 2017 года компания должна также выполнить работы, связанные в том числе с наружными сетями вентиляции, демонтажной камерой на II линию, вестибюлем №2 станции метро «Дубравная», а также сходами №4 и №5. Эти работы должны были проводиться с 1 февраля по 25 августа 2017 года. При этом, согласно документам госзакупки, счет ПСО «Казань» выставило только 31 мая 2018 года — на 42,4 млн рублей в качестве аванса. Понять, что именно происходило и с чьей недоработкой связано затянувшееся открытие «Дубравной», сложно, но в любом случае вызывает вопросы тот факт что госконтракт был обнародован лишь спустя почти четыре года после его подписания.

4. Автоматическая упаковочная линия для «Департамента продовольствия»

АО «Департамент продовольствия и социального питания Казани» собирается автоматизировать некоторые свои процессы. Для этих целей предприятие направит 7 млн рублей на автоматизированную линию по упаковке готовых блюд. Информация об этом появилась на портале госзакупок 9 июля. Заявки будут приниматься до 16 июля, а рассматриваться — 18 июля.

Автоматизированная линия должна быть поставлена в течение девяти недель с момента подписания договора и получения 50-процентной предоплаты. В состав линии должны войти автоматический трейсилер, укладочный стол с транспортером, газоанализатор CheckPoint 3. Конечная стоимость контракта установлена в евро — около 94,6 тысячи. Производительность должна составлять не менее 18 лотков в минуту.

Предприятие направит 7 млн рублей на автоматизированную линию по упаковке готовых блюд. Фото Максима Платонова

5. «Артист российской эстрады» и салют в День города в Бугульме

Исполком Бугульмы начинает готовиться к мероприятиям, которые пройдут в городе в конце августа. Исполнительный комитет потратит 4,5 млн рублей на организацию и проведение празднования Дня города и Дня республики. Об этом стало известно 11 июля, заявки будут приниматься до 27 июля, а аукцион состоится 30 июля.

Исполнитель должен будет организовать культурную программу на площади продолжительностью не менее 8 часов. В программе должны быть солисты-вокалисты, оркестр, вокально-инструментальный ансамбль, кавер-группы и соло-инструменталисты. Исполнитель должен будет, кроме того, арендовать сценический комплекс, оформить центральные улицы города, оформить сцену пиротехникой, организовать салют. Также подрядчик должен будет изготовить видеоматериалы и обеспечить артистов транспортом. Помимо этого, понадобится организовать выступление «артиста российской эстрады».

6. Борис Березовский в Елабуге за 2,1 миллиона

Веселые уличные активности проходят еще в одном татарстанском городе. Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник собирается заплатить 2,1 млн рублей за концертную программу с участием Бориса Березовского в рамках проведения Международного фольклорного фестиваля в формате open air. Об этом стало известно 11 июля, закупка будет осуществлена у единственного поставщика — им стал, собственно, индивидуальный предприниматель Березовский Борис Вадимович.

Известный российский пианист выступил в Елабуге с 12 по 15 июля. В рамках концертов в основном должны были исполняться (и, по всей видимости, были исполнены) произведения Рахманинова, Дебюсси, Чайковского и других композиторов.

Известный российский пианист выступил в Елабуге с 12 по 15 июля. Фото 1tv.ru

7. Бытовые товары для казанских футболистов

Тем временем футбольный клуб «Рубин» заботится о чистоте помещений и гигиене сотрудников. Муниципальное учреждение собирается потратить 1,5 млн рублей на хозяйственные и моющие средства. Информация об этом появилась 10 июля. Заявки будут приниматься до 17 июля, а рассматриваться — 18 июля. Итоги закупки будут подведены уже на следующий день — 19 июля.

Товары «Рубину» понадобятся разнообразные и в больших количествах. К примеру, футбольный клуб хочет получить 190 упаковок бытовых губок по 10 штук, 25 литров средства «Крот» для канализации, 142 литра средства «Дебошир» для труб канализации, 40 упаковок зубочисток по 1000 штук, 233 упаковки крема для рук, полторы тысячи упаковок салфеток, три тысячи рулонов туалетной бумаги и другое.

8. Реклама для «Туполева» за 1,5 миллиона

Крупный авиапроизводитель — ПАО «Туполев» — собирается потратить 1,5 миллиона рублей на рекламную кампанию. Информация об этом появилась 9 июля, закупка будет произведена у единственного поставщика — такое решение было принято в рамках заседания комиссии по закупкам, прошедшего в Казани 2 июля. Контракт будет заключен на срок до 31 декабря 2019 года с московским ООО «Медиа Сеть». Учредителем и директором его является Сергей Дмитриев, владеющий также еще четырьмя компаниями — «Джи8 Медиа», «РА Медиа Сеть», «Овермедиа», «Коралл Промоушн».

В проекте договора содержится информация, что рекламная кампания должна проводиться согласно разработанному исполнителем медиаплану, от которого заказчик может отказаться в случае несоответствия интересам. В проекте договора указывается, что медиаплан содержится в приложении №1, однако к документации оно не приложено. Если верить сайту компании, среди ее клиентов — три оператора мобильной связи, 2 GIS, «Сбербанк», «Башнефть», Nissan, Acer и другие компании. К примеру, для «Мегафона» компания разрабатывала стратегию размещения рекламы для информирования о новых тарифных планах, а для «Башнефти» — стратегию продвижения в сфере наружной рекламы и рекламы на радио.





В списке объектов, которых коснется благоустройство, — 11 водоемов. Фото Максима Платонова

9. Больше миллиона на благоустройство прибрежных территорий на севере Казани

Районы Казани продолжают проявлять заботу о территориях, прилегающих к водным объектам. В конце июня тендер на содержание и благоустройство территории пляжей был проведен в Кировском и Московском районах, а в середине июля МКУ «Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани» объявило конкурс на 1,2 млн рублей на благоустройство территорий, прилегающих к водным объектам. Заявки на участие будут приниматься до 19 июля, аукцион состоится 23 июля.

Работы будут профинансированы из бюджета Казани, выполняться они будут до 15 ноября 2018 года по заявкам заказчика. В списке объектов, которых коснется благоустройство, — 11 водоемов. В Авиастроительном районе это озеро Лесное в жилом массиве «Северный», озеро Большое Голубое, реки Казанка и Солонка. В Ново-Савиновском районе это озера Марьино, Малое и Большое Чуйково, озеро по улице Голубятникова, 30, водоемы в районе улиц Чуйкова, Амирхана, Ямашева, Лаврентьева, Адоратского и Мусина, а также река Казанка. В список работ по благоустройству входит сбор и перенос собранного мусора, очистка и уборка акваторий и прибрежных территорий. Также исполнитель должен будет свалить некоторые деревья — в соответствии с актом обследования зеленых насаждений, выданным комитетом внешнего благоустройства исполкома Казани.

10. УАЗ за миллион для ПАТП №2

Одному из крупнейших автобусных перевозчиков города — МУП «ПАТП 2» — понадобился российский внедорожник по немаленькой цене в 1 миллион рублей. Речь идет о покупке «УАЗ Patriot». Соответствующий тендер предприятие объявило 11 июля, заявки принимаются до 19 июля, а аукцион состоится 23 июля.

Автомобиль должен быть поставлен в течение 30 рабочих дней с момента заключения контракта. Мощность УАЗа должна быть не менее 130 л.с., объем двигателя — 2,7 литра. Цвет машины — «темно-серый металлик». Привод машины должен быть полный, диски — литые, 18 дюймов. В «Патриоте» должны быть климат-контроль, две подушки безопасности, электроподогрев передних и задних сидений. Судя по всему, речь идет о максимальной комплектации автомобиля, которая по прайсу официального сайта производителя стоит 1,02 млн рублей.