В Горкинско-Ометьевском лесу откроют общественный огород

В Горкинско-Ометьевском лесу этим летом появится первый в Казани общественный огород. Высаживать зелень и овощи будут совместно с детьми. Ухаживать за посадками в течение всего лета также будут они, рассказала глава Дирекции парков и скверов Казани Алсу Саетова на деловом понедельнике в мэрии города. Дирекция также рассматривает возможность провести отдельный фестиваль, приуроченный ко сбору урожая.

Подобный огород пока есть только в московском парке Горького. По словам Саетовой, если опыт приживется в Казани, то огороды появятся и в других парках и даже на придомовых территориях.

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