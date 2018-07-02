Госзакупки: благоустройство «Чаши» задним числом и Toyota Highlander для топов Колесова

Обзор наиболее интересных тендеров в Татарстане по версии «Реального времени»

1. Полмиллиарда на обслуживание челнинских автобусов

Одной из крупнейших закупок недели стал заказ челнинского МУП «Электротранспорт» на сумму в 404 млн рублей. Транспортное предприятие, от которого в январе «КАМАЗ-Лизинг» из-за долгов требовал вернуть 190 автобусов, собирается направить собственные средства на техобслуживание и ремонт автобусов городского типа. Заявки начали приниматься с 23 июня, завершится прием 9 июля. Аукцион состоится 13 июля.

Такие крупные, особенно для муниципального предприятия, деньги «Электротранспорт» потратит на работы, которые будут выполняться до 20 июля 2020 года. Согласно технической документации, в 2018 году будет выделено около 109 млн рублей, в 2019 году — 189 млн рублей, в 2020 году — 109 млн рублей. Обслуживаться будут 192 городских автобуса «НЕФАЗ» и один «КАМАЗ». Более подробно рассказать о закупке довольно проблематично — МУП подошло к заполнению технического задания с такой дотошностью, что там можно увидеть перечисление абсолютно всех предметов, которые будут использоваться при работах, включая гайки. В результате — в таблице с требуемыми запчастями почти 25 тысяч строк.

МУП «Электротранспорт» собирается направить собственные средства на техобслуживание и ремонт автобусов городского типа. Фото Сергея Афанасьева

2. Фест закончится, а тендер на 150 млн рублей только разыграют

Главный строительный заказчик Татарстана — ГИСУ — в очередной раз опубликовал тендер на выполнение работ сразу на девяти объектах. Среди них — несколько лотов на развитие общественных пространств в районах Татарстана и благоустройство парков. Общая стоимость заказа составит 356,9 млн рублей. Однако особенно выделяется здесь один из лотов. Как выясняется, на временную инфраструктуру фестиваля болельщиков FIFA на территории центра семьи «Казан» управление потратит 150 млн рублей. Информация была опубликована 25 июня, заявки принимаются до 11 июля. Аукцион состоится через день после окончания чемпионата мира — 16 июля.

Любопытно, что сроком строительства указано 1 июля 2019 года. Непосредственно в техническом задании лот назван просто «Создание временной инфраструктуры благоустройства на территории г. Казань», уже без упоминания фестиваля болельщиков. Информация о том, что работы касаются именно фестиваля болельщиков, открытого уже 14 июня, содержится на странице закупки в системе «Спарк-Маркетинг». Впрочем, неясно, идет ли речь о создании именно инфраструктуры фестиваля или о переделке территории после проведения чемпионата мира.

3. В ДРКБ отремонтируют пищеблок

А вот Департамент продовольствия, ранее отмечавшийся закупками к чемпионату мира, судя по всему, начинает возвращаться в привычную колею. На неделе он объявил, что проведет ремонт пищеблока ДРКБ за 20,5 млн рублей. Информация появилась 22 июня, заявки принимались до 28 июня, а итоги закупки будут подведены 2 июля.

Департамент продовольствия объявил, что проведет ремонт пищеблока ДРКБ за 20,5 млн рублей. Фото zdorovyegoroda.ru



Работы должны быть выполнены в течение 60 дней после согласования графика. Как следует из ведомости работ, подрядчик должен будет выполнить демонтажные работы, затем отделочные работы, провести инженерные коммуникации, заменить окна, провести электромонтажные работы, отопление, установить двери и входную группу. Гарантия на работы составит 5 лет.

4. Кто построил дорогу для беспилотника — узнают 16 июля

А вот «Главтатдортранс» собирается заплатить 19,6 млн рублей за выполнение работ, направляемых на реализацию программ дорожных работ, проезда для беспилотного пассажирского электробуса в Казани. Тендер с такой формулировкой появился на портале госзакупок 26 июня, заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 июля, а аукцион состоится 16 июля.

Как следует из документации, непосредственно на проезд для беспилотного пассажирского электробуса будет потрачено 14,3 млн рублей — работы должны быть выполнены до 23 октября. Проезд начинается с пересечения улиц Сибгата Хакима и Меридианной, заканчивается — на пересечении улиц Сибгата Хакима и Абдуллы Бичурина. Общая протяженность — 650 метров. Расчетная скорость составляет 30 км/ч, ширина проезжей части — 3,5 метра, ширина обочины — 1,7 метра. Отметим, что информация о начале строительства появилась уже 8 мая, а сам беспилотник начал ездить 12 июня — почему тендер появился только сейчас, неясно. Также непонятно, имеет ли смысл подавать заявку на участие в аукционе.

«Главтатдортранс» собирается заплатить 19,6 млн рублей за выполнение работ, направляемых на реализацию программ дорожных работ, проезда для беспилотного пассажирского электробуса в Казани. Фото Максима Платонова

5. Семь миллионов на пару машин для «Радиоэлектроники»

Предприятие «Радиоэлектроника имени Шимко» тем временем порадует себя двумя Toyota Highlander общей стоимостью в 7,18 млн рублей. Тендер на поставку автомобилей был объявлен 25 июня, заявки будут приниматься до 5 июля.

Сотрудники «Радиоэлектроники» в плохой машине ездить не будут. От Toyota Highlander (стоимость в 3,59 млн рублей за каждую) требуется мощность в 249 «лошадей», объем двигателя почти в 3,5 литра. Коробка передач понадобится автоматическая, не менее 8 передач. В машине должен быть кожаный руль, 4 камеры панорамного обзора с динамическими линиями разметки, трехзонный климат-контроль, вентиляция передних сидений, электрорегулировка положения поясничной опоры для водителя, система контроля и информирования об усталости водителя, система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения. Кроме того, в автомобилях должно быть не менее 12 динамиков. Отметим, раньше запросы предприятия были скромнее — в конце 2017 года «Радиоэлектроника» заказала две Toyota Camry по 1,6 млн рублей.

6. Зеленодольский завод имени Горького покажет себя во Владивостоке

Зеленодольский завод имени Горького собирается участвовать в выставке. За дизайн-проект выставочной экспозиции и застройку выставочной площадки площадью в 50 кв. м на Международном дальневосточном морском салоне предприятие готово заплатить сумму в 4 млн рублей. Предложения будут рассматриваться с 28 июня по 4 июля.

Никаких значительных подробностей, что хочет за 4 миллиона получить завод, в документации не содержится. Однако известно, что выставка пройдет 27—28 июля на острове Русский во Владивостоке. Как сообщали в мае СМИ, планируется, что на выставку приедут более 1500 участников из России и других стран. Ставка в первую очередь делается на азиатских участников.

За дизайн-проект выставочной экспозиции и застройку выставочной площадки площадью в 50 кв. м на Международном дальневосточном морском салоне завод им.Горького готов заплатить 4 млн рублей. Фото szfo.gov.ru

7. Обильные завтраки для гостей отеля IT-парка

Казанский IT-парк собирается кормить гостей своего отеля. На организацию завтраков предприятие готово направить 3,52 млн рублей. Информация об этом появилась 27 июня. Заявки будут приниматься до 5 июля, тогда же должны быть подведены итоги закупки.

Из технического задания можно узнать, что услуги должны оказываться до конца 2018 года. Завтраки буду проводиться в будни с 7 до 10 утра, в выходные и праздничные дни — с 8 до 11 часов. Всего предполагается, что завтраки достанутся не более чем 11 тысячам гостей — в формате шведского стола. На каждого гостя предполагается довольно обширный спектр продуктов: чай и кофе, молоко, йогурт и творог, сметана, масло и джем, два вида выпечки, сосиски и тефтели, мясное и сырное ассорти, а также ассорти из свежих овощей, свежие фрукты, каши и блинчики, хлопья и мюсли. Продукция должна соответствовать стандартам халяль. Стоимость каждого завтрака для IT-парка составит около 320 рублей.

8. В Арске продолжится благоустройство прибрежной полосы Казанки

Компания «Эталон Строй» станет подрядчиком при выполнении мероприятия второй очереди, направленного на благоустройство береговой линии реки Казанки в Арске. Информация об этом появилась 22 июня. Заказчиком выступает исполком Арска. Стоимость работ составит 2,7 млн рублей. Контракт был заключен 18 июня, исполняться он будет до 1 октября. Подрядчик зарегистрирован в Арске, на улице Пионерской. Учредитель компании — Айдар Сиразиев. Также он возглавляет ООО СК «Эталон», учредители которого — Булат и Ленар Гильфановы. Булат Гильфанов является и директором «Эталон Строя», который будет проводить работы на береговой линии.

Компания «Эталон Строй» станет подрядчиком при выполнении мероприятия второй очереди, направленного на благоустройство береговой линии реки Казанки в Арске. Фото komanda-k.ru

В рамках работ подрядчик должен будет использовать щебень, стальные трубы, природный песок, семена газонных трав (пастбищного райграса, луговой тимофеевки, луговой овсяницы, красной овсяницы, тростниковой овсяницы, лугового мятлика), обрезные бруски, сварочную проволоку.

9. Турагентам покажут Татарстан и подарят носки

Государственный комитет Татарстана по туризму собирается подготовить и провести рекламно-информационный тур для представителей туристических компаний в регионе за 2,2 млн рублей. Об этом стало известно благодаря тендеру, опубликованному 28 июня на портале госзакупок. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 9 июля, а аукцион состоится 16 июля.

Согласно техническому заданию, всего будет организовано пять туров. В них примут участие 73 человека. Продолжительность туров составит 4 дня и 3 ночи. Туры будут включать показ достопримечательностей и объектов туристской инфраструктуры. Программа должна основываться на маршруте «Татарстан: 1001 удовольствие». В основном туры будут проходить в Казани, но также требуется посещение Свияжска и Болгара. Участники туров получат сувенирную продукцию: рюкзак, носки, значки.

10. Пляжи на озерах Кировского района отдадут человеку из «Чингисхана»

Администрация Кировского и Московского районов Казани заплатит 2,19 млн рублей ООО «Сервисная компания Миллениум Сити» за содержание и благоустройство территорий пляжей в Кировском районе Казани. Информация об этом появилась 22 июня. Контракт будет исполняться с 19 июня по 31 декабря. Компания-подрядчик зарегистрирована в Казани, на улице Университетской, в декабре 2015 года. Учредителем ее значится Фирдавис Саетгариев, директором — Рустем Сибагатуллин. Саетгариев является также учредителем ООО «Прайвит-Джет», «Глобал Принт» и «Экопейпер». Кроме того, он возглавляет 11 компаний, включая ООО «Чингисхан» и «Ханский двор». Учредитель этих двух ООО — глава «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов.

Работы должны выполняться на озерах Лебяжьих, Глубоком и Изумрудном. Фото Максима Платонова

Согласно техническому заданию, работы должны выполняться на озерах Лебяжьих, Глубоком и Изумрудном. Во всех случаях компания должна очищать пляж от мусора при сильной загрязненности, содержать туалет, в двух случаях — установить кабинки для переодевания и солнцезащитные зонты.