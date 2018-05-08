«Не знаю, что ответить избирателям: почему иностранный — обязательно, а национальный — добровольно?!»

Депутаты Госдумы от Татарстана обещают оспорить законопроект коллег о нацязыках

По законопроекту о добровольном изучении национальных языков народные избранники от Татарстана уже готовят свои поправки и не хотят пропускать документ в том виде, в каком его подготовили коллеги. Большой вопрос для многих: почему иностранный язык является обязательным, а национальный — добровольным. «Реальное время» узнало мнения татарстанских депутатов Госдумы РФ.

Первая возможность рассмотрения — в середине июня

Законопроект о добровольном изучении нацязыков, внесенный в Госдуму 10 апреля, уже наделал много шума. Согласно поправкам, при выборе языка обучения и воспитания, изучаемого родного языка из числа языков народов РФ и государственных языков республик России мнение школьников и их родителей будет учитываться на основании письменных заявлений. Авторы законопроекта уверены, что эти изменения позволят сохранить баланс в изучении национальных и государственных языков. Госсовет РТ не преминул отреагировать на это и на ближайшем заседании 25 апреля подготовил обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой защитить национальные языки и все-таки оставить их в школьной программе в качестве обязательных. Публичных высказываний со стороны депутатов Госдумы РФ не последовало, хотя все опрошенные нами выступают против.



Депутат Госдумы РФ VII созыва Ильдар Гильмутдинов пояснил, что законопроект еще только внесен, особо обратив внимание, что времени на внесение изменений более чем достаточно.

— 11 мая будет заседание комитета по образованию, подготовим ответ на предмет соответствия регламенту, содержательная часть еще не будет рассматриваться. Примерно 15 мая его рассмотрит совет Госдумы, затем законопроект отправят всем субъектам законодательной инициативы, которые в течение месяца должны подготовить ответ. В середине июня у комитета по образованию после получения всех отзывов будет первая возможность для рассмотрения, где его смогут поддержать или отклонить, — пояснил Ильдар Гильмутдинов.

Только потом идет рассмотрение в первом чтении, если законопроект до него дойдет. Он не исключает, что к рассмотрению подключится комитет по делам национальностей, который также внесет свое мнение.

— Лично я выступаю против этого законопроекта. В противном случае, если он будет принят, национальные языки вообще могут исчезнуть из системы образования. К тому же начнется конкуренция с другими предметами. Возникает и другой вопрос: если 40% выберут татарский язык, то как защищать их права, ведь их будет меньше? Как в этом случае можно планировать подготовку учебников, учебных планов, ведь желающих изучать язык может быть или не быть? Такой подход полностью поставит в тупик, — уверен Ильдар Гильмутдинов.

Никакой необходимости в таком законе нет. При этом, с его слов, никто не говорит о принудительности изучения, нужно только, чтобы национальные языки были прописаны в учебных программах.

«Вся депутатская группа настроена по-другому»

Другой парламентарий в Госдуме от Татарстана, член комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Марат Бариев категорично высказывается против предложенного добровольного изучения национальных языков:



— Я не поддерживаю внесенный вариант законопроекта о добровольном изучении родных языков. На мой взгляд, нормы, прописанные в законопроекте, носят дискриминационный характер по отношению к возможностям изучения родного языка. Почему иностранный язык обязателен для изучения, а родной язык — в факультативной части, и то при наличии возможности его изучения в школе?

Мне кажется, что это подмена понятий, когда говорится, что мы сохраняем право изучения родного языка, но не делаем его обязательным. В соответствии с этой логикой можно убрать историю и включить еще один иностранный язык. Большинство детей, если имеется возможность выбора учить или не учить, выбирают отсутствие любой дополнительной учебной нагрузки, — уверен депутат.

И тут же приводит конкретный аргумент — если мы не будем изучать язык, то потеряем самоидентификацию народов: «Сначала лишимся родного языка, потом забудем свою историю и станем людьми «без роду и племени». Какова перспектива такого народа? Думаю, что она очевидная и не радужная. Человек может не знать, к примеру, физику, химию, и при этом стать достойным гражданином, но без знания родного языка, истории родного народа он становится «обезличенным», ему легко навязать чужие ценности»

Бариев уточнил, что законопроект был направлен в Государственную думу, когда депутаты уже ушли в отпуск.

— На следующей неделе мы встретимся и обговорим дальнейшие шаги по рассмотрению этого законопроекта. Его нужно обсуждать совместно с представителями народов, национальных республик нашей страны, в том числе и Республики Татарстан. Эти мнения должны сформироваться в единообразный подход по отношению к изучению родных языков, поэтому я думаю, что этот законопроект будет существенно изменен, — говорит Марат Бариев.

«Подготовлю поправки, чтобы максимально нивелировать проект»

Депутат, член комитета ГД по бюджету и налогам Айрат Фаррахов был более сдержан в высказываниях и начал с того, что инициативная группа депутатов вынесла законопроект в соответствии с законом, полностью соблюдая все правила. Но все остальное вызывает большое сомнение.

— Вызывает очень много вопросов своевременность внесения законопроекта. В прошлом году были острые обсуждения, и практически сразу после этого выносить на обсуждение такой законопроект не вполне своевременно. Кроме того, Госдума работает с социальными запросами, разрешения которых очень ждут, которые смогут изменить жизнь к лучшему. Не вижу высокого социального запроса в такой теме, — высказал Айрат Фаррахов.

Сложившееся противостояние приводит его в недоумение: «Я не знаю, что ответить избирателям, если спросят, почему иностранный язык — обязательно, а национальный — добровольно. У меня нет ответа. Я задам вопрос разработчикам законопроекта. В стенах Госдумы он пока не обсуждался, но будет обсуждаться. Мы хотим сохранить многонациональность, языки, а этот закон с очень серьезными последствиями. Я лично подготовлю поправки, чтобы максимально нивелировать проект», — пообещал Фаррахов.

«Это непростой вопрос, 30% татар сами не знают языка»

Отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», депутат Госдумы РФ VII созыва Фатих Сибагатуллин поначалу пояснил, что у депутатов распределены обязанности: «Я с 2007 года занимаюсь экологией», — и привел примеры выступлений по МСЗ. Но затем решил высказаться и по теме нацязыков.

— Просто так закон не будет приниматься. Всего 450 депутатов, а если только мы проголосуем против, будет нужный эффект? Это непростой вопрос, нужно, чтобы все подключались. Национальная культура, язык заслуживают именно такого внимания. А просто так это не получится решить, — рассудил Фатих Сибагатуллин.

Посетовал и на молодежь — ее представители, как никто другой, должны говорить на татарском языке, а 30% татар не знают своего языка вообще. «Учебная программа должна быть другая, это и дураку понятно. Нужно конкретно работать. Конечно, я за изучение нацязыков, это понятно, но нужно работать, учеба должна быть интересной», — призвал депутат. При этом он уверен, что если сделать изучение нацязыков добровольным, то как раз те самые 30% татар, которые, по его мнению, не знают языка, и не напишут заявление на изучение языка. Сибагатуллин уверен, что помогло бы, если бы составление программы начинали «с низов», включая мнение тех, кто непосредственно учит татарскому языку.

Депутат Госдумы РФ VII созыва Ирек Зиннуров прокомментировал «Реальному времени»: «Вся наша депутатская группа настроена по-другому, надеемся, что этот законопроект не дойдет, будем работать, чтобы его не приняли. Либо в том контексте, чтобы он всех устроил. Нужно смотреть, в каком виде он дойдет до первого чтения, дойдет ли вообще».

С его слов, пока все находятся в ожидании, в каком именно виде законопроект будет представлен к обсуждениям. Дойдет ли он вообще до рассмотрения, зависит от совета Госдумы, комитетов, которые будут также рассматривать документ. «Депутаты приложат силы, чтобы такой законопроект не приняли», — пояснил Ирек Зиннуров.