Татарстан и Казахстан подписали ряд новых соглашений о сотрудничестве

В рамках Казахстанско-Татарстанского бизнес-форума состоялось подписание ряда соглашений о сотрудничестве. В форуме приняли участие заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

На мероприятии состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между К(П)ФУ и Академией государственного управления при президенте Республики Казахстан; меморандума о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Республики Татарстан с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен».

Также был подписан меморандум о сотрудничестве между ООО «Ремонтно-технический завод РариТЭК» и ТОО «Семипалатинский автосборочный завод» и соглашения о сотрудничестве между ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» с Международным технопарком ИТ-стартапов «Astana Hub».

Кроме того, Международный финансовый центр «Астана» и Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, Минниханов прибыл с двухдневным рабочим визитом в Казахстан для участия в международном форуме исламской экономики (Astana Finance Days Forum). Подробнее о визите — в материале «Реального времени».

