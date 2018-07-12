Казань за время ЧМ-2018 посетили 300 тысяч туристов
Казань за время чемпионата мира по футболу в 2018 году посетили 300 тысяч туристов. Об этом рассказала представитель казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге.
С ее слов, 297 тысяч туристов в Казани посетили Кремль. Большая часть — болельщики. Так, матчи на «Казань Арене» посетили примерно 250 тысяч человек.
19 июля будут подведены окончательные итоги, передает корреспондент «Реального времени».
Напомним, Казань вошла в пятерку лидеров по посещаемости матчей ЧМ.СпортФутбол Татарстан
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