Новости спорта

17:58 МСК
Новости раздела
Спорт

Казань за время ЧМ-2018 посетили 300 тысяч туристов

11:13, 12.07.2018
Казань за время ЧМ-2018 посетили 300 тысяч туристов
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Казань за время чемпионата мира по футболу в 2018 году посетили 300 тысяч туристов. Об этом рассказала представитель казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге.

С ее слов, 297 тысяч туристов в Казани посетили Кремль. Большая часть — болельщики. Так, матчи на «Казань Арене» посетили примерно 250 тысяч человек.

19 июля будут подведены окончательные итоги, передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, Казань вошла в пятерку лидеров по посещаемости матчей ЧМ.

СпортФутбол Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем