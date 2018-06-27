Герхарду Шредеру от имени митрополита Феофана подарили книгу о Казанской иконе Божией матери

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер в рамках визита в Казань посетил Благовещенский собор.

От имени митрополита Феофана секретарь Казанского епархиального управления протоиерей Владимир Самойленко преподнес ему книгу на английском языке, посвященную Казанской иконе Божией Матери. Также он провел для бывшего канцлера экскурсию по храму и рассказала о проекте воссоздания собора Казанской иконы Божией Матери на месте обретения святыни, сообщает пресс-служба казанской епархии татарстанской митрополии РПЦ.

Сегодня в Казань прилетел экс-канцлер Германии, председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер. Он побывал на экскурсии по Казанскому кремлю, встретился с президентом РТ Рустамом Миннихановым, а после посетил футбольный матч Германия — Южная Корея.