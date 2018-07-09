Китай является одним из важнейших внешнеэкономических партнеров Татарстана — Песошин

Премьер-министр РТ Алексей Песошин встретился сегодня с секретарем комитета Коммунистической партии Китая города Харбина (провинция Хэйлунцзян) Ван Чжаоли.

«Китайская Народная Республика — один из важнейших внешнеэкономических партнеров Республики Татарстан. Мы всегда рады видеть в Казани наших китайских коллег», — заявил глава кабмина РТ.

Песошин поприветствовал гостей от имени президента РТ Рустама Минниханова и от имени правительства РТ.

«Радует, что в последнее время наши отношения укрепляются. Растет и количество деловых визитов — как делегаций Татарстана в КНР, так и китайских делегаций — с ответными визитами», — цитирует его пресс-служба президента РТ.

Напомним, 17—18 мая 2018 года татарстанская делегация во главе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым провела в Китае, в провинциях Чжэцзян и Фуцзянь. Во время визита обсуждалось двухстороннее сотрудничество, в том числе вывод на китайский рынок татарстанских товаров.