Ирина Шадрина: «Знала, что руководство «Матч ТВ» нервное, и судьба канала вызывала вопросы из-за финансов»

Интервью с самой красивой уроженкой Казани на федеральном телевидении

До «скукоживания» спортивного вещания России в один медиахолдинг Ирина Шадрина была одной из самых узнаваемых, востребованных и, по мнению многих болельщиков, сексуальных телеведущих. Однако в 2015 году Ирина решила поменять жизненные приоритеты, отдав все свое время семье и бизнесу. «Реальное время» поговорило с экс-телеведущей, узнав ее мнение о том, почему ценится казанское образование, в чем причины кризиса «Рубина» и успеха «Ак Барса» и по какой причине Казань была готова к ЧМ-2018 лучше всех.

«Дудю удалось сделать еще более популярный проект, чем «Удар головой». Но судьба его была недолгой»

— Расскажите, чем вы сейчас в основном занимаетесь.

— Бизнесом. Мое многолетнее увлечение спортом переросло в нечто большее. Развиваю триатлон в России и за рубежом. Оснащаю спортсменов-любителей профессиональным спортивным инвентарем. Осуществляю сопровождения веломногодневок. А также веду крупные мероприятия, премии и церемонии в России и Европе на русском и английском языках.

— Вам не обидно, что на каналах холдинга ВГТРК осталось так мало спорта?

— Нет. В моей жизни спорта много, и пусть так будет всегда!

— Почему в 2015 году вы не перешли на «Матч ТВ», как многие ваши коллеги из ВГТРК?

— Тогда как раз появился на свет мой третий ребенок. Приоритеты изменились. Мне не хотелось сбегать из дома, я была в гармонии с собой и наслаждалась материнством.

— Недавно Владимир Стогниенко в интервью нашему изданию говорил, что ушел с «Матч ТВ» даже несмотря на то, что там больше платили. Вы и вовсе не пошли туда. Вы что-то знали заранее о проблемах будущего канала?

— У меня была возможность там работать, но я серьезно сомневалась, хочу ли я снова «жить» в студии и гримерке. Не видеть семью и детей. Знала, что руководство нынче нервное, судьба канала неясна из-за финансовых вопросов. Так что Останкино, прямо скажем, не самое любимое направление для меня. В общем, глаза не горели, вдохновения не было.

— Почему ВГТРК больше не делает таких классных проектов, как «Удар головой»? Ведь было очень весело! Ничего подобного на российском телевидении не было ни до ни после.

— На ВГТРК просто перестал существовать спортивный канал. Вот и все. А проект и правда классный. Юре Дудю удалось сделать еще более популярное футбольное ток-шоу («Культ тура», — прим. ред.) уже на «Матче», но, увы, судьба его была недолгой. А почему этот проект так быстро прекратил существование — вопрос к «дальновидному» руководству канала.

«Мое многолетнее увлечение спортом переросло в нечто большее. Развиваю триатлон в России и за рубежом. Оснащаю спортсменов-любителей профессиональным спортивным инвентарем. Осуществляю сопровождения веломногодневок. А также веду крупные мероприятия, премии и церемонии в России и Европе на русском и английском языках». Фото facebook.com/irina.shadrina.5



«Я получила блестящее образование в Казани»

— В юности вы занимались многими видами спорта — лыжами, фигурным катанием, теннисом. Почему в итоге не вышли на профессиональный уровень? Или такой цели не было?

— Когда была ребенком, не задумывалась об этом. А сейчас со своими нынешними спортивными достижениями понимаю, что могла бы быть успешна во многих видах спорта, например в плавании. Но, наверное, тогда бы это была уже совсем другая история. Сейчас я ни о чем не жалею!

— Что касается тенниса. Как считаете, могут ли дети в наших казанских реалиях, когда есть отличный Центр тенниса, но нет именитых тренеров, выйти на профессиональный уровень?

— Все возможно. Далеко не у всех нынешних звезд тенниса изначально были именитые тренеры. Уверена, что в Казани есть толковые специалисты, которые могут развивать в ребенке силу, выносливость, ловкость, быстроту реакции и не только. Игровую практику дают сильные, более взрослые спарринг-партнеры. Главное — организовать возможность выезжать на соревнования, чтобы понимать уровень соперников и получать необходимый опыт.

— Вы отучились на филфаке КГУ. У вас есть с чем сравнивать, вы учились и в Британии, и в Москве. Можно ли на вашем опыте сказать, что российское, в том числе казанское, образование серьезно уступает тому же английскому?

— Могу с уверенностью сказать, что я получила блестящее образование в Казани. Мои любимые 39-я школа и Казанский университет дали мне фундаментальное образование и прекрасный английский. Я довольна и всегда с гордостью говорю о своих учителях.

— Вы довольно часто принимаете участие в казанских спортивных ивентах, то есть периодически возвращаетесь в родной город и можете оценить его свежим взглядом. У вас есть ощущение, что ментальность его жителей в последние годы серьезно изменилась? Казанцы стали более открытыми, современными?

— Мне кажется, казанцы всегда были очень открытыми и простыми в общении, что всегда подкупало и отличало нас от столичной публики. Теперь же появилась возможность общения со всем миром. Это и культурный обмен, и практика иностранных языков, оттачивание коммуникативных навыков. Казань стала больше, ярче, гостеприимнее. И она всегда в моем сердце. Возвращаюсь сюда с удовольствием.

«Сейчас со своими нынешними спортивными достижениями понимаю, что могла бы быть успешна во многих видах спорта, например в плавании. Но, наверное, тогда бы это была уже совсем другая история». Фото facebook.com/irina.shadrina.5



«Главная проблема «Рубина» в неквалифицированном управлении финансово-хозяйственной частью»

— В программе «Удар головой» вы не раз подчеркивали, что являетесь поклонницей «Рубина». Вместе с тем, в сети есть ваше фото в сетке «Ак Барса». Так какова она, ваша главная казанская спортивная любовь?

— Я не вижу смысла разделять интерес к этим командам. Я болею за клубы родного города, вот и все.

— Согласитесь, за «Ак Барс» сегодня переживать куда легче и приятнее для нервов и души, нежели за такой сложный и проблемный «Рубин»?

— Ничего, Москва не сразу строилась. Всему свое время. «Ак Барс», сколько себя помню, всегда славился яркой игрой, харизматичными лидерами команды, преданными болельщиками и забитыми под завязку аренами. Некоторые мои друзья-москвичи прониклись хоккеем именно в Казани.

— Как считаете, в чем все-таки основная причина такого затяжного кризиса казанского «Рубина»? Проблема на проблеме, а света в конце тоннеля так и не видно.

— Я не эксперт, но складывается впечатление, что проблема в неквалифицированном управлении финансово-хозяйственной частью деятельности клуба: большие контракты, неоправданные приобретения…

— У вас довольно близкие отношения с Александром Бухаровым. Сейчас он тренируется с «Рубином», но официально контракт не подписывал. Вы в курсе ситуации? Что он сам говорит? Хотел бы продолжить карьеру в родной команде?

— Давайте сразу уточним: у меня никогда не было близких отношений с Александром Бухаровым. А если человек в хорошей физической и игровой форме, если он может отстаивать честь своей команды — клуб всегда найдется. Эти вопросы он должен задать себе сам и трезво оценить свои возможности. Посмотрите на Дзюбу — ссылка в тульский «Арсенал» пошла ему только на пользу. Иногда бывает полезно «приземлиться», оценить здраво свои способности, вновь завоевать доверие тренера и отвоевать место в основном составе. Александр, безусловно, умеет играть, но может проявлять себя только в клубах под руководством Курбана Бердыева.

— У вас уже довольно взрослый сын. Нет желания отдать его в футбол? Может быть, именно в «Рубин»?

— Моему сыну 12 лет. Он весь учебный год играл сразу в двух командах в Москве. Сейчас у него летнее «ничегонеделание». Он сам знает, чего хочет в жизни, сам выбирает, где и с кем ему играть. Да и играть рядом с домом в Москве куда удобнее.

— Болели за «Ак Барс» в прошедшем Кубке Гагарина? Как считаете, в чем основная причина его успеха?

— Причина победы «Ак Барса» в актуальности игровой концепции, выбранной тренерским штабом, и, возможно, еще и в том, что многие хоккеисты других клубов-лидеров, задействованные на Олимпиаде, оказались эмоционально выхолощены после Кореи.

«Казань была как никто другой готова к проведению мундиаля. Зная всех ответственных за проведение игр на чемпионате мира лично, уверена, что все прошло четко и по плану. Даже далекие от футбола люди заинтересовались происходящим». Фото Максима Платонова



«Казань была готова к проведению мундиаля как никто другой»

— Чемпионат мира практически подошел к концу. Какое у вас впечатление от российского мундиаля? И от казанской части тоже?

— По значимости ЧМ по футболу в каком-то смысле даже переплюнул наши зимние Олимпийские игры в Сочи. Мне кажется, наследие чемпионата ощутят на себе практически все жители нашей страны. И я говорю не только о стадионах, дорогах и прочей инфраструктуре. Русские поверили не только в сборную, но и в себя. Такой открытой, яркой, дружелюбной атмосферы на улицах я не припомню. Можно только поблагодарить всех организаторов и первых лиц страны за то, что, несмотря на все сложности, они отстояли право проведения ЧМ и сделали это на заоблачно высоком уровне.

А Казань была как никто другой готова к проведению мундиаля. Зная всех ответственных за проведение игр на чемпионате мира лично, уверена, что все прошло четко и по плану. Даже далекие от футбола люди заинтересовались происходящим. Уверена, молодежь была в восторге от концертов, фан-зон и общей энергетики происходящего. Спасибо Володе Леонову (министр спорта РТ, — прим. ред.) за матчи мирового уровня в моем родном городе.

— Кто выиграет ЧМ?

— Ярчайшим матчем для меня была схватка Франции и Бельгии в Санкт-Петербурге. Это мои безусловные фавориты на турнире. Ну и, конечно, англичане, изголодавшиеся по участию в финале ЧМ, просто грызли землю в матче с хорватами. Жаль, что бельгийцы и англичане до финала так и не добрались. Остается Франция!

— Не могу не спросить о выступлении нашей сборной. Как считаете, четвертьфинал — это был потолок этой команды?

— Думаю, ребята сами в себя поверили. Почувствовали этот сладостный вкус победы. Мы, женщины, всегда любим победителей. А вернее, ценим наших героев за те качества, которые привели их к победе. Горжусь нашими ребятами.

— У вас была возможность поработать на чемпионате мира?

— Я должна была работать на ЧМ, но по семейным обстоятельствам решила отказаться от подписания контракта. Смотрю прекрасные телевизионные трансляции и ни о чем не жалею.