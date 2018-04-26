Владимир Стогниенко: «В российском футболе стало меньше денег. И это хорошо»

Интервью с самым позитивным футбольным комментатором России обо всем: от хоккея и футбола до Украины и «Игры престолов»

Голос двух последних чемпионатов мира по футболу — Владимир Стогниенко — наведывается в «спортивную столицу России» уже не впервые. И, как он сам признается, делает это с удовольствием, ибо Казань — его любимый российский город. На этот раз он приезжал на форум Russian PR Week 2018, и спортивная редакция «Реального времени» не могла упустить возможность пообщаться с уважаемым всем футбольным сообществом экспертом. В чем разница между отечественным и итальянским футболом, какова главная проблема российской спортивной журналистики, почему «Ак Барс» сильнее ЦСКА и по какой причине политика в нашей стране популярнее, чем спорт? Об этом и многом другом — в интервью Владимира Стогниенко нашему изданию.

«Казань — мой любимый город в России, так сложилось исторически»

— Уже известно, что вы откомментируете матчи чемпионата мира на каналах ВГТРК. Будете работать на казанских матчах?

— Определенное количество матчей действительно покажет ВГТРК. Но я еще не знаю, на каких именно играх буду работать, да и сам себя на них не назначаю — это в компетенции руководства канала. Пока расписания у меня нет.

— На выступлении на форуме вы сказали, что Казань — ваш любимый город в России. Наверное, с удовольствием приехали бы поработать именно здесь?

— Это правда. И, да, с удовольствием бы приехал. Причем я совершенно не пытаюсь льстить, ведь не раз уже это говорил. К сожалению, мой родной город порядком испортили: застроили и кое-где загадили. Поэтому из других наших городов больше всего люблю Казань. Хотя я вообще с удовольствием езжу в любые российские города.

— Какова главная причина этой любви?

— Даже не знаю. Мне очень нравится панорамный вид с Центрального стадиона на Кремль, столько раз оттуда комментировал, в памяти отпечаталось очень четко. Мне исторически здесь нравится. Сейчас у меня и жена в Казань просится, так что летом мы с ней и старшей дочерью обязательно сюда приедем. Есть и родственники в Челнах, но я никак туда не доеду.

— Расскажите о форуме Russian PR Week 2018, на который вы приехали. Насколько я знаю, вас здесь ждали с прошлого года.

— Я с удовольствием отвлекаюсь на мероприятия, связанные со студенчеством. Это, разумеется, совершенно не денежная история, и я сразу прямо сказал: готовьте гонорар в виде чак-чака, без него не приеду (смеется). Единственное, времени не хватает, в прошлом году дочь только-только родилась, и я сразу сказал: через год. И вот я здесь. Было много людей, вопросы задавали. Мне было интересно. Надеюсь, и студентам тоже.

«Было много людей, вопросы задавали. Мне было интересно. Надеюсь, и студентам тоже». Фото vk.com/russianprweek



«В Казани во время Кубка конфедераций атмосфера более всего напоминала мундиаль»

— Как вы восприняли курьезную ситуацию, случившуюся во время Евро-2016 во Франции, когда во время прямого включения из студии одна из жен футболистов заявила вам: «Вы вообще за Россию болеете?»

— Никак не отреагировал. Во-первых, я никак не мог понять, кто это говорил. Когда находился в прямом эфире, стоял на ящике, который постоянно качался под ногами. Его поставил оператор — потому что я не бог весть какого роста. Она задала вопрос, я ответил, что болею больше, чем кто бы то ни было. Все захлопали, сам этот эпизод в эфире-то не видел. Лишь потом мне позвонил брат и сообщил, что в интернете отреагировали бурно. Мария Погребняк потом извинилась и история забылась. Кстати, недавно Павел Погребняк получил довольно серьезную травму, и я ему искренне желаю здоровья. Насколько я знаю, он выбыл на несколько месяцев.

— Так получилось, что вам не удалось откомментировать Кубок конфедераций-2017 на телевидении. Не было такого ощущения, будто все твои друзья пошли на самую крутую вечеринку, а ты остался дома? Ощущение непричастности к чему-то значимому?

— Нет, не было. Во-первых, на стадионах я был, комментировал матчи сборной России на радио «Маяк». А во-вторых, я до этого комментировал три Кубка конфедераций и не могу сказать, что это турнир моей мечты. Конечно, интереснее было бы его комментировать для телевидения, но если нет, то что поделаешь.

— Один из матчей вы работали из Казани. Если сравнивать четыре города, согласны, что здесь была самая праздничная, фестивальная, наиболее приближенная к чемпионатам мира атмосфера?

— Мне не хотелось бы обижать ни москвичей, ни питерцев, и тем более Сочи, где я не был во время турнира. Но действительно, если говорить об атмосфере, в Казани было похоже на то, что происходит на чемпионатах мира. Это правда.

«В Казани было похоже на то, что происходит на чемпионатах мира. Это правда». Фото Максима Платонова

«Сам принял решение уйти с «Матч-ТВ». На кого мне жаловаться?»

— Вы довольны тем, как сложилась ваша карьера и чем вы занимаетесь сейчас?

— Доволен. Мне в жизни так сильно повезло с различными великими матчами, что говорить о каком-то невезении было бы просто черной неблагодарностью. Конечно, хочется больше комментировать, но если в настоящий момент так сложилось, ничего не поделаешь. У нас ведь нет конкуренции на рынке телетрансляций. Либо ты работаешь там, где показывают спорт, либо нет. Оттуда, где показывают, я ушел не на почве каких-то конфликтов (в апреле 2016 года Владимир Стогниенко решил покинуть «Матч-ТВ» после полугода работы в медиахолдинге, — прим. ред.), а в результате собственных соображений. Вернулся на привычное место работы в ВГТРК. Да, я хотел бы больше комментировать, но так сложилось, что я принял решение уйти с «Матч-ТВ». На кого мне жаловаться? Это было сознательное и правильное решение.

— Не хотите попробовать себя в неспортивной журналистике, учитывая ваше образование?

— Нет. Да и спортивным журналистом я себя не считаю, поскольку в жизни больше работал именно на спортивных трансляциях. Для того, чтобы работать в других областях, нужно в этом вариться. У нас и так, как известно, каждый второй — эксперт по любым областям жизни. Я за то, чтобы всем занимались профессионалы.

— Нет желания расширить свою фильмографию по примеру Василия Уткина?

— Приглашали еще пару раз, но не могу сказать, что это так уж интересно. Да и не такая уж я большая звезда, которая в эпизоде готова всех затмить. Это первое. И второе: у меня актерские способности так себе. Поэтому — нет. Я по натуре больше зритель. А Вася — молодец. Мне, честно говоря, второй «День выборов» не очень понравился, в паре моментов разве что посмеялся. А вот в первом фильме Вася в своей роли выглядел очень уместным, я бы сказал. Было смешно.

— Вы довольно активно ведете аккаунты в социальных сетях, в особенности в «Твиттере». Связано ли это с тем, что вы сейчас меньше комментируете и через «Твиттер» как бы восполняете то, что хотели бы сказать во время эфира?

— Возможно, частично. Но ведь и те, кто комментирует регулярно, тоже ведут «Твиттер» довольно активно. Как замену воспринимать это все-таки неправильно, но то, что я там высказываю то, что высказал бы в репортажах, — это так.

«Мне в жизни так сильно повезло с различными великими матчами, что говорить о каком-то невезении было бы просто черной неблагодарностью». Фото vk.com

«Молодежь думает, что на телевидении все загнано в рамки, а в Сети обязателен только свободный формат».

— Возродившаяся передача «Футбол России»: какова ее главная задача? Создать хоть какую-то альтернативу каналу-монополисту «Матч-ТВ», который подмял весь спорт под себя?

— Нет. Просто мы поговорили с главным редактором «России 24» Евгением Бекасовым и решили, что футбола на канале немножко не хватает. Чем можно было бы восполнить? Решили, что «Футболом России». Мне бы хотелось, чтобы передача продолжала развиваться. В смысле гостей у нас все достаточно солидно, но после чемпионата мира хотелось бы сделать программу несколько разнообразнее. Сейчас мы уже поменяли графику, и во время чемпионата мира будем выходить регулярно в новом формате. Не так часто, как на спортивном телевидении, но для новостного канала футбола будет очень много.

— Вы ведете передачу на канале в YouTube совместно со спонсором. В чем принципиальное отличие этих проектов? И там, и здесь — это беседа с гостями из мира футбола.

— «Футбол России» — это больше авторская ТВ-передача. А на канале Meizu хотя и прислушиваются к моим идеям, но я все-таки ведущий, нанятый работник. Ну и сетевой проект подразумевает другую манеру. Я заметил, что среди молодого поколения есть такое мнение, что на телевидении все загнано в официальные рамки, застегнуто на все пуговицы, серьезный формат, а в YouTube обязателен формат легкий и свободный. Нет. Смысл в том, что нет никакого формата, и каждый делает, как считает нужным. Каждый находит свою аудиторию. Хочешь — застегивайся на все пуговицы, хочешь — матом ругайся. Суть в том, что каждый зритель находит свой контент.

— Согласны, что самый быстрый и эффективный способ попасть на телевидение для молодых и начинающих ребят — это тот же YouTube? Сегодня реалии поменялись, и большие кастинги отошли на второй план.

— Больше возможностей у способных ребят, конечно. Но следует помнить, что такой уж большой популярности футбола и спорта у нас в стране нет. Сейчас Юру Дудя часто приводят в пример в смысле отменного развития YouTube-проекта, но Юра не зря же не зовет к себе на интервью спортивных гостей. Где-то я считал, что дело связано со Sports.ru, чтобы проекты не пересекались, но мне кажется, причина все-таки в другом. Я даже не представляю, кто из спортсменов может быть так же популярен среди молодежи, как какой-нибудь модный рэпер.

— А в чем основное различие в подходе к работе на государственном ВГТРК и на «Евроспорте», который основывается на западных стандартах работы?

— Ни в чем. Я комментировал одинаково и там, и тут. Разве что сетка вещания на «Евроспорте» формируется по-другому. В плане какой-то цензуры — я вообще с этим в своих репортажах никогда не сталкивался. На политические темы много рассуждать в репортаже и сам не стану. Если только сообщить какие-то общие факты. А так, политики и сегодня в спорте стало много, и даже в футболе.

«Олимпийские игры политизированы больше, чем чемпионаты мира по футболу»

— Сегодня спорт без политики — уже неактуальное явление? Вопреки всем известным лозунгам.

— Сейчас да. А вообще бывает по-разному. Мне кажется, Олимпийские игры больше политизированы, чем тот же чемпионат мира по футболу. Плюс не все разбираются в материале. Некоторые мои коллеги из неспортивных изданий стали писать, звонить и спрашивать: «Наверное, сборная Англии не приедет на чемпионат мира?». Но это может сказать только человек, далекий от футбола. В жизни ни одна сборная или болельщики ничего бойкотировать не будут. А на уровне политиков — у них есть такое право.

«В жизни ни одна сборная или болельщики ничего бойкотировать не будут. А на уровне политиков — у них есть такое право». Фото Максима Платонова

— Сегодня буквально каждый федеральный канал считает своим долгом делать свое политическое ток-шоу, на которое приглашаются гости, в том числе иностранные, ведутся большие оживленные дебаты. Почему в России нет ни одного подобного шоу о спорте на спортивных каналах?

— Потому что спорт не собирает рейтинги. Причина очень проста.

— Но мы же тянемся к званию «спортивная страна».

— Важнее, чтобы спортивная страна все-таки больше занималась спортом, а не только смотрела. Знаете, я как-то разговаривал с коллегами с немецкого канала ARD, и они рассказали, что в начале 90-х у них на телевидении политические ток-шоу и сериалы тоже пользовались значительно большим спросом, чем футбол. А сейчас, во время последнего чемпионата мира, рейтинги говорили о том, что его смотрел чуть ли не каждый второй немец. Надеюсь, это все происходит некими волнами. Но сейчас ситуация такова, что большие цифры собирают иные темы.

— Мне кажется, если проводить аналогию с Германией, то у них в начале 90-х как раз тоже политическая жизнь была более активная и злободневная, как сейчас у нас. В России сегодня людей больше интересует Украина, Сирия и прочие политические противостояния, нежели спорт.

— Полагаю, это только кажется, что сейчас политическая жизнь активная, а 10 лет все было спокойно. В каждом поколении есть свои истории, которые волнуют мир. Спросите родителей: Сальваторе Альенде, Пиночет, Карибский кризис. В мире всегда все было непросто. Всегда кто-то с кем-то воюет, к сожалению.

«У Капризова есть все шансы стать игроком уровня Овечкина и Дацюка»

— Вы пробовали комментировать хоккей. Вообще, насколько следите за другими видами спорта?

— В основном слежу за игровыми видами. За хоккеем, баскетболом, регби. И самую малость — за плаванием и боксом. На Олимпиаде немного следил за сноубордом.

— Так ли важно для комментатора быть вовлеченным «24 на 7» в новый для себя вид спорта? Или достаточно хорошо подготовиться непосредственно перед эфиром?

— Если никто не хочет, чтобы в эфире звучали глупости, то в пару к комментатору всегда надо сажать эксперта. Задача комментатора, если это не его базовый вид спорта, — условно говоря, конферанс. Объявить кто, откуда, какое место занял. А все технические элементы с позиции эксперта должен оценивать человек, который этим живет, но не является журналистом. Именно так я комментировал тот же сноубординг, который с технической стороны — безумно сложный вид спорта. Но чтобы в одиночку сесть комментировать незнакомый вид спорта — это должен быть какой-то невероятный форс-мажор.

«Финал хороший, но по эмоциям полуфинал СКА — ЦСКА, наверное, был бы более ярким». Фото ak-bars.ru

— Но в случае с хоккеем у вас вышло иначе, учитывая, что вы за ним следите?

— За хоккеем я слежу ненамного меньше футбола. НХЛ смотреть, конечно, тяжеловато, учитывая различие в часовых поясах, хотя когда дело дойдет до финалов конференций, думаю, что обязательно посмотрю.

— Следите за Кубком Гагарина? Как вам финал? (Интервью состоялось перед последним, пятым матчем серии «Ак Барс» — ЦСКА, — прим. ред.)

— Слежу, конечно. Финал хороший, но по эмоциям полуфинал СКА — ЦСКА, наверное, был бы более ярким, по понятным причинам. «Ак Барс» очень хороший, и я думаю, что если ЦСКА резко не прибавит, то у казанцев есть все шансы забрать Кубок.

— За счет чего?

— Я не готов рассуждать с позиции эксперта, но думаю, что за счет сбалансированности и командной игры. У ЦСКА есть очень яркие люди, а Кирилл Капризов вообще умница, и дай Бог ему продолжать без травм. Есть вероятность увидеть его в одной из команд НХЛ, и у него есть все шансы стать игроком уровня Овечкина или Дацюка.

«В сборной России нет игрока, потеря которого повысит или понизит результат»

— Вернемся к футболу. Есть две точки зрения: с одной стороны, утверждают, что РФПЛ в уровне серьезно сдала, уехали именитые звезды — Халк, Витцель и т. д. И есть мнение, что российский чемпионат стал более интригующим, у нас больше конкуренции за чемпионство, и, что немаловажно, появились современные красивые стадионы.

— Это все не всегда связанные вещи. Денег стало поменьше. И я, как экономист, считаю, что это хорошо. Ведь с точки зрения бизнеса это заставляет наши клубы хоть немного стараться. А с точки зрения спортивной составляющей, действительно, чемпионат стал более ровным, конкуренция усилилась и следить стало интереснее. Но я не думаю, что общий уровень растет. И это подтверждают результаты наших клубов в еврокубках. Чемпион крупно проиграл в Ливерпуле, после этого проиграл «Атлетику» из Бильбао дома в первом же матче. Лидер чемпионата «Локомотив» ничего не смог противопоставить «Атлетико Мадрид». ЦСКА, несмотря на свои подвиги в Лиге Европы, не сумел ничего показать ни в Манчестере, ни в Лондоне. Значительных достижений по-прежнему нет. Что показывает сборная, вы и сами видите. Но и сказать, что все стало намного хуже, тоже нельзя.

«Я не думаю, что потеря того или иного футболиста кардинально влечет за собой падение или поднятие уровня. Потому что нет у нас футболиста такого уровня, отсутствие которого автоматически лишает шансов на хорошую игру». Фото Максима Платонова

— Как смотрите на идею перестать вливать в наш футбол большие деньги, а играть в основном своими ребятами, зато на красивых стадионах?

— А мы хотим, чтобы на огромных стадионах был совсем низкий уровень футбола? Если бы это привело к поднятию всей системы футбола, появились бы интересные футболисты, тогда да. Но это все ограничивается словами и мечтами. Если я скажу «да, давайте» — это же не значит, что завтра появится много интересных футболистов. Это значит лишь то, что уедут иностранцы, уровень сильно упадет, и на полях вообще ничего интересного происходить не будет. И вы уверены, что в таком случае эти стадионы будут заполняться?

— При грамотной маркетинговой работе, возможно. Хороший пример — Польша. Плохой футбол — хорошие и полные стадионы. Или Сербия.

— В Польше и на волейбол ходят по 60 тысяч человек — во время чемпионатов мира. Это культура многолетних традиций вида спорта. Что касается Сербии, то у них детские школы работают без перебоя. Выпускают поколение за поколением отличных футболистов. Причем, обратите внимание, там все «игровики». Есть успехи в баскетболе, и в гандболе, и в водном поло…

— В нашей футбольной сборной все больше травмированных. Джикия, Кокорин, Васин… К чему это приведет? Шансы на удачное выступление на домашнем ЧМ еще сохраняются?

— Я не думаю, что потеря того или иного футболиста кардинально влечет за собой падение или поднятие уровня. Потому что нет у нас футболиста такого уровня, отсутствие которого автоматически лишает шансов на хорошую игру. Да, потеря Джикии очень серьезная. Но не потому, что он суперзвезда (хотя у Георгия хорошие перспективы). А просто потому, что выбор в линии атаки побольше, а в обороне его вообще нет. И что вы подразумеваете под «удачным выступлением»? Наши злоключения начались еще с чемпионата мира в Италии в 1990-м. Наша команда выходила из группы в 1986 году — и в тех пор ничего подобного не случалось. С тех пор на больших турнирах у нас был лишь один всплеск, при Гусе Хиддинке, а на чемпионатах мира всплесков вообще не было.

— Есть шансы на выход из группы?

— Есть все шансы. Вот в матче с Египтом и посмотрим. Я не верю, что мы не обыграем Саудовскую Аравию, и я не верю, что мы легко одолеем Уругвай. Возможен ничейный результат, но точно будет тяжело. А в игре с Египтом все и решится.

— Мохамед Салах может решить всю игру?

— А вы сходу назовете кого-нибудь еще из египетской сборной, кроме Салаха и эль-Ненни из «Арсенала»? Да и Салах тоже все-таки не Марадона, времена другие. Конечно, он будет мучить нас в атаке, но это не значит, что мы не можем ничего противопоставить.

«Я не нахожу удовольствия в играх со счетом 6:5. Вот когда «Рубин» обыгрывал «Барселону» я был очень рад»

— А за «Рубином» следите? Тяжеловато пока идет становление команды?

— Слежу. Мы же знаем Курбана Бекиевича. Это, прежде всего, продуманность и дисциплина на всех участках поля. Осенью было плохо, сейчас пободрее. После Нового года было лишь одно поражение — от «Спартака», во всех остальных матчах набирают очки. Бердыев результат давать умеет, мы это знаем. Конечно, этот сезон получился средненьким, а все остальное будет видно в следующем году.

— А что касается смотрибельности игры? Если рассуждать с точки зрения нейтрального зрителя, который решил посмотреть футбол с чипсами у телевизора и получить удовольствие?

— Я не отношусь к тем людям, которые получают удовольствие от игры, когда счет 6:5. 6:5 — это бардак в обороне, а счет 8:1 — это игра «Барселоны» против «Лас-Пальмаса». Мне такое не очень интересно. Я зритель, который предпочитает порядок на поле. Поэтому когда «Рубин» обыгрывал «Барселону», я был очень рад.

«Бердыев результат давать умеет, мы это знаем. Конечно, этот сезон получился средненьким, а все остальное будет видно в следующем году». Фото rubin-kazan.ru

— Почему же «Рубин» не входит в число команд, которым вы симпатизируете?

— Когда в Казани была сильная команда, я даже болел за нее в еврокубках. Домингес, Сергей Богданович Семак, Ансальди — очень хорошие футболисты здесь играли. И к Бердыеву как к тренеру отношусь к уважением. То же самое можно сказать и о его работе в Ростове. К «Рубину» я всегда относился хорошо. Кстати, сейчас и в «Уфе» примерно та же ситуация, там тоже очень дисциплинированная игра. Но только в «Рубине» опытный тренер, а в «Уфе» молодой и перспективный. Тут еще и персона Сергея Семака свою роль играет, ему все симпатизируют.

— Кто претендент в сборную от «Рубина»? И почему в нее продолжают вызывать Владимира Граната?

— Дефицит защитников. Там меньше конкуренции. Но, по большому счету, где у нас конкуренция на достойном уровне? Более-менее в полузащите. А вот в защите, по большому счету, выбирать не приходится. Мы вчера, кстати, брали интервью у Жемалетдинова. И он сказал, что у него мечта попасть в сборную на чемпионат мира.

— Вы болеете за одну из московских команд. Все-таки это ЦСКА?

— А какая разница? Главное, я болею с шести лет. У нас есть семейная традиция. Еще раз скажу: если хотите болеть за «Барселону», болейте. Мне доводилось бывать в Аргентине и Уругвае, и, если честно, игры внутреннего чемпионата там очень низкого уровня. Тем не менее все болеют именно за свои команды и толпами ходят на матчи, даже если играют в низших лигах. Может быть, поэтому у них то Месси, то Суарес появляются. Конечно, южноамериканцы следят за своими в Европе, но я не видел, чтобы там кто-то говорил, что он болельщик «Барсы».

«Тяжело смотреть, как изменился Донецк с Евро-2012»

— Вы не раз были в Латинской Америке. Расскажите вкратце самую дикую для российского уха историю оттуда.

— Когда мы были на съемках в Буэнос-Айресе в 2003 году, на разборках между болельщиками «Боки» застрелили человека. Там группировки болельщиков борются за влияние на стадионе. Сильнейшая группа контролирует продажу еды и парковки, иногда продажу наркотиков. Это пример того, чего нужно избегать. Сращение мелкого и среднего криминала с футболом — такого я нигде больше не видел. Даже в Греции и Турции попроще.

— Перед Евро-2012, который прошел в Польше и Украине, вы снимали сюжет во Львове. Какая там была обстановка?

— Никаких инцидентов. Да, видели на демонстрации националистов с флагами и изображениями Бандеры, но в целом проблем не было, и по-русски везде говорили. Мы и в Донецке много работали, прожили там две недели, я отработал там два матча — Франция — Испания и Испания — Португалия. И сейчас смотришь — как будто параллельный мир. Снимали тот же аэропорт за несколько дней до его открытия, а сейчас от него ничего не осталось.

«Манчини никогда не был выдающимся тренером. Но, честно скажу, я думал, что его опыта и состава «Зенита» хватит. Не хватило». Фото ftbl.ru



«Манчини изначально отнесся к работе в России очень легко»

— Что скажете о состоянии итальянского футбола?

— Он в кризисе. Сегодня только «Ювентус» чувствует себя достаточно мощно, остальные слабы. При всем уважении к «Роме» и Ди Франческо (Эусебио Ди Франческо, главный тренер ФК «Рома», — прим. ред.), я думаю, что победа над «Барселоной» в четвертьфинале — это разовый выстрел. «Наполи» в очередной раз провалился в Лиге чемпионов. В Лиге Европы все повылетали, а «Лацио» ухитрился упустить отличный шанс на полуфинал. Все это тесно связано с экономикой. Денег в итальянском футболе, по сравнению с Англией, немного. Конечно, интересные команды там есть. Но до уровня десятилетней давности еще далеко. «Интер» возродится, только если они позовут Диего Симеоне и найдут для него деньги. «Милан» — это все очень медленно и непонятно. «Рома» и «Лацио» развиваются неторопливо. «Наполи» топчется на месте, хотя в этом году шанс на «скудетто» отличный. Большой проблемой по-прежнему остается состояние стадионов. Большая часть итальянских арен давно устарела.

— В чем главная причина непопадания сборной Италии на чемпионат мира?

— Слабое поколение. Я надеялся, что оно выстрелит, но, к сожалению, не случилось. И с тренером не угадали.

— У вас нет такого ощущения, что дело в том, что Италия и Россия в чем-то очень похожи? Довольно распространена коррупция, есть мафия, которая имеет влияние во многих сферах, в том числе в спорте, так же силен институт церкви, общество скорее традиционное, нежели прогрессивное. Бывший премьер Сильвио Берлускони и Владимир Путин довольно близки. И много похожих проблем, не только в спорте.

— Разве Берлускони сильно похож на Путина? По-моему, Берлускони более эмоциональный человек, да и постарше. Наверное, в жизни наших стран можно найти что-то общее. Но итальянцы значительно более импульсивные. И в Италии все эти традиции больше на каком-то семейном уровне, а не на уровне всей страны. Мне кажется, и с аргентинцами есть что-то общее. Южноамериканцы вообще достаточно комфортно чувствуют себя в России. Есть что-то похожее на уровне менталитетов, они тоже немного раздолбаи. У аргентинцев все «mañana», то есть завтра. Но они еще более болтливы.

— А в чем причина неудачи Манчини в «Зените»?

— Я думаю, что он изначально к этому очень легко отнесся. Возможно, полагал, что имеющейся квалификации будет достаточно, а ее не хватило. Он никогда не был выдающимся тренером. Но, честно скажу, я думал, что его опыта и состава «Зенита» хватит. Не хватило.

— Уткин не раз говорил, что из него хорош только манекен для ношения клубных шарфов.

— Шарф он носит красиво, не спорю. Вот Виллаш-Боаш в плаще красиво ходит, а Манчини — в шарфе. Я бы хотел так научиться.

«Я думаю, что все закончится возвращением Старков и войной с ходоками. Допускаю, что в книге развязка будет более хитрой, как обычно у него бывает. А вот в сериале уже многих героев «убили», чтобы закончить сериал». Фото beztabu.net



«Надеюсь, что Джордж Мартин успеет закончить книги «Льда и пламени» до смерти»

— Как вам концовка последнего сезона «Игры престолов»?

— Она получилась какой-то скомканной. И меня волнует вот какой факт: Джорджу Мартину уже много лет, и, конечно, звучит цинично, но я беспокоюсь о том, чтобы он успел дописать книги. Потому что в книге много линий, которых в сериале просто нет. Мне бы хотелось знать, чем все закончилось.

— А вам не кажется, что в итоге все свелось к всеобщей войне людей и белых ходоков, и несколько предыдущих сезонов можно просто пропускать?

— А я думаю, что и в книге этим все закончится. Спросите Мартина, почему так происходит. Я думаю, что все закончится возвращением Старков и войной с ходоками. Допускаю, что в книге развязка будет более хитрой, как обычно у него бывает. А вот в сериале уже многих героев «убили», чтобы закончить сериал. Поэтому я думаю, что разница в концовках в книге и в сериале будет достаточно существенная.

— Верите в теорию, что Бран — это Белый король в прошлом?

— Нет. Я думаю, что там все значительно проще.