«Восстание возникло на почве стремления создать Башкиро-Татарскую республику…»
«Вилочное восстание»: издевательства продотрядов, национальный фактор и китайско-венгерские зверства. Часть 1
7 февраля 1920 года началось «Вилочное восстание», известное также как бунт «Черного Орла» ("Ҡарағош яуы"). Повстанческое движение было широким и многонациональным, охватило территорию современных республик Татарстан, Башкортостан и Самарской области. Уфимский историк Салават Хамидуллин сегодняшнюю авторскую колонку, написанную для «Реального времени», посвятил именно этим бурным событиям. В первой части очерка наш колумнист рассказывает о причинах «кулацкого мятежа» и первом этапе восстания.
Это движение не удостоилось серьезного изучения в отечественной историографии и, следовательно, оно не получило должной оценки. В «Очерках по истории БАССР» оно квалифицировалось лишь как «кулацкий мятеж», не имевший никаких серьезных последствий, кроме истребления коммунистов и нанесения материального ущерба. Хотя очевидно, что восстание, охватившее шесть уездов, равных по территории средней европейской стране (около 100 тысяч кв. км), не могло вспыхнуть без веской причины, как не могло не привести к определенным политическим результатам. Словом, оно имело определенное историческое значение.
Причины восстания
На территории Советской Республики (РСФСР) с 1918 года действовала экономическая политика «военного коммунизма», которая требовала национализации промышленности, свертывания товарно-денежных отношений, запрета на свободу торговли. Словом, полного демонтажа рыночной экономики. Рабочие и служащие должны были отбывать трудовую повинность, получая за это лишь скудный паек. На селе эта политика приняла еще более жесткие формы, выразившиеся в так называемой продразверстке: у крестьян отбирались все излишки сельхозпродукции (хлеб, мясо, масло и т. д.), кроме некоторого минимума, достаточного лишь для полуголодного существования. Россия в то время была преимущественно крестьянской страной, поэтому неудивительно, что возмущение грабительской политикой властей охватило именно крестьян, составлявших подавляющее большинство населения.
В 1919—1921 годах по всей территории России прокатилась волна народных восстаний, многие из которых, например, «Антоновщина» в Тамбовской губернии, приняли угрожающий для Советской власти размах. В ряду подобных движений было восстание «Черного Орла» или «Вилочное восстание» ("Ҡарағош яуы", «Сәнәкле суғышы», «Сәнәкчеләр»), охватившее Уфимскую губернию (Мензелинский, Бирский, Белебеевский, Уфимский уезды), Бугульминский уезд Самарской губернии, Чистопольский уезд Казанской губернии, а также Елабужский и Сарапульский уезды Вятской губернии. Однако, в отличие от крестьянских движений в чисто великорусских губерниях, здешнее восстание имело свою специфику.
Идеология восстания
Начавшись как стихийный бунт русских крестьян, оно затем неожиданно переросло в национальное движение татар и башкир, возмущенных глумлением продотрядов над их национальными и религиозными чувствами. Например, уполномоченный Самарского губкома К. Быстров докладывал: «Известно, что татары свиней не разводят, а продком требует свиней с тех волостей, которые населены татарами» (Крестьянское движение в Поволжье. 1919—1922 гг.: Документы и материалы / Под. ред. В. Данилова и Т. Шанина. М.: РОССПЭН, 2002. С.450).
13 марта 1920 года на заседании ответственных работников Уфимской губернии, состоявшемся уже после подавления восстания, было сказано, что причиной восстания была «не политика, диктуемая центром, а способы ее проведения, избиение продармейцами крестьян», а также то, что «продармейцы берут взятки, насилуют женщин, издеваются над минаретами, над тюбетейками». Затем выступающий привел еще один пример угнетения по национальному признаку: «…Так с регистрацией рождения был такой случай: мусульманского ребенка зовут Харис, а записывают в волости Борис» (НА РБ. Ф. 1832. Оп.4. Д.305. Л.40). 22 апреля 1920 года на заседании Уфимского губкома было подытожено: «Главную массу восставших — до 90% составляли татары и башкиры, русское население в большинстве к восстанию относилось пассивно» (Крестьянское движение в Поволжье. С.506).
О настроениях восставших свидетельствовали лозунги повстанцев: «Долой коммунистов!», «Да здравствует вера в Бога!», «Долой выкачку хлеба!», «Да здравствует свободная торговля!». Но были и «провокационные» с точки зрения властей лозунги: «Да здравствует Советская власть», но «Долой большевиков-угнетателей!», что, возможно, было следствием пропаганды эсеров, агитировавших за Советы без большевиков. Кроме того, часть русских повстанцев шла под знаменами черносотенства, правда, без призыва к восстановлению монархии и с сильной примесью эсеровской программы.
В своем воззвании от 3 марта 1920 года «Штаб Черного Орла — Земледельца» писал: «[Большевики] напрягали все силы к тому, чтобы угасить в вас даже последний луч вашего сердца, религий русских и мусульман, и других народностей, и веру в Бога. В походах ваших должен быть лозунг: «Ни одному жиду и жидовскому вору, преступнику, грабителю и тому подобное нет больше пощады в стране Черного Орла Земледельца (…). Да здравствует народное правительство, избранное тайным и равным для всех голосованием! Да здравствует Российская Федеративная Республика (самоопределение народностей)! Да здравствует всенародное гражданское право! Да здравствует Земля и Воля!» (Крестьянское движение в Поволжье. С.395—396).
Важной составляющей программы движения был ирредентизм башкир вышеназванных уездов, выступавших за присоединение к Башкирской Республике. Их поддержала значительная часть татарских, русских и чувашских крестьян. Таким образом, «Вилочное восстание» или восстание «Черного Орла» было идеологически многослойным, но общим знаменателем было неприятие экономической, религиозной и национальной политики большевиков.
Начало восстания
4 февраля 1920 года в русское село Новая Елань Мензелинского уезда (ныне Альметьевского р-на РТ) прибыл продотряд под руководством уполномоченного упродкома Пудова, который потребовал от крестьян незамедлительно сдать 5535 пудов зерна. Крестьяне в принципе соглашались сдать излишки, однако такого количества хлеба у них попросту не было. Тогда Пудов приказал взять в заложники 20 человек, среди которых были две женщины, запереть их в холодном амбаре и держать там до тех пор, пока односельчане не соберут требуемое количество зерна. Шел месяц февраль, и арестанты могли просто умереть от холода.
7 февраля, не выдержав издевательств, жители села, вооруженные вилами и топорами, освободили заложников. Во время столкновения погибли четверо членов продотряда, хотя остальным, в том числе Пудову, удалось бежать и добраться до Чистополя. Узнав о произошедшем в Новой Елани, крестьяне соседних сел Кузайкино и Бута также взялись за вилы. Власти попытались подавить бунт. Однако прибывшие 10 февраля в Новую Елань начальник Мензелинской уездной ЧК Головин и начальник Заинской милиции Корнилов, а также возглавляемый ими отряд были уничтожены повстанцами. Всего было убито 35 милиционеров и продотрядовцев. Этот инцидент стал сигналом к всеобщему восстанию. Уже 11 февраля в городе Мензелинске и во всем уезде было объявлено военное положение.
15 февраля самарский губвоенком П. Ульянов докладывал в центр: «Восстание чисто мусульманское, русское население, по точным сведениям, идет неохотно, под угрозой оружия. По сообщению политических беженцев, повстанцев до 5 тысяч, вооруженных косами, а большинство — винтовками».
А вот сводка штаба войск ВОХР (внутренней охраны, в будущем внутренних войск): «Район Мензелинска. Восстание в Мензелинском уезде перекинулось в северную часть Бугульминского. Восстание на почве хлебной разверстки. В районе Мелекеса (село Мелекес близ Набережных Челнов, — прим. авт.), в северной части, вспыхнуло восстание башкиров. Силы восставших около 600 штыков…» (Крестьянское движение в Поволжье. С.368).
В сообщении о восстании башкир на территории перечисленных в самом начале уездов нет ничего удивительного. По данным Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года, в Мензелинском уезде насчитывалось: русских — 123.749 чел. (32%), башкир — 123.052 чел. (32%), татар — 107.025 чел. (28%), тептярей — 14.875 чел. (ок. 4%) и других (Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Издание центрального статистического комитета министерства внутренних дел под редакцией Н. А. Тройницкого. Т.XLV. Уфимская губерния. Тетрадь 2. 1904. С.3). В Бугульминском уезде, согласно той же переписи, проживало: великорусов, малорусов и белорусов — 95.778, татар — 62.506, мордвы — 37.498, башкир — 29.647, чувашей — 25.406 человек» (Там же. Т.XXXVI. Самарская губерния. 1904. С.3).
Восстание в Бугульминском и Мензелинском уездах
Вопреки утверждению некоторых современных авторов, отрицающих национальную составляющую в идеологии «Вилочного восстания», непосредственные свидетели тех событий в лице работников Бугульминского рабочего бюро утверждали следующее: «…Восстание имеет чисто политическую подкладку и возникло на почве стремления мусульманского населения создать автономную Башкиро-Татарскую республику…» (Крестьянское движение в Поволжье. С.443).
По сообщению властей, в Мензелинском уезде «повстанцы хорошо организованы, принимают к себе добровольцев, объявляют мобилизацию от 18 до 50 лет и в большинстве вооружены винтовками, револьверами, холодным оружием и вилами и косами (…). Восстанием руководит штабс-капитан Шимановский — определенный белогвардеец, именующий себя начальником штаба «Зеленой армии». Мензелинские повстанцы вторглись на территорию Бугульминского уезда, обрезали телеграфные провода у деревень Карабаш и Абдрахманово, а затем блокировали отряд уездного военкома Чуйкова. Выступивший к ним на помощь отряд уездного ЧК под командованием Кожуха был атакован в деревне Кудашево и, потеряв 5 человек убитыми, был вынужден ретироваться.
17 февраля отряд милиции был встречен с боем в деревне Карабаш. Со стороны повстанцев убиты «один мулла и 13 магометан», однако они сумели захватить в плен начальника уездной милиции Денисова. Что интересно, 4 магометан, в свою очередь захваченных в плен, а также «один шпион, отказались давать какие-либо показания». 20 февраля в Карабаш было отправлено 300 бугурусланских коммунаров, чтобы захватить мятежное селение, однако им навстречу выступило 6 тысяч повстанцев при 500 винтовках и заставили их с потерями отступить. Но все же повстанцы теряли убитыми несравненно больше, чем правительственные войска. Так, в селе Акташ (Альметьевский р-н РТ) в ходе уличного боя было убито 800 крестьян. Когда селение было очищено от повстанцев, там было найдено 14 трупов красноармейцев, истыканных кольями и вилами. Истребление коммунистов, милиционеров и советских работников, в том числе учителей, происходило повсеместно. Например, в Мензелинском уезде было убито 300 коммунистов, советских работников, в том числе учителей; Белебеевском уезде — 200 человек, 52 из которых только в одной Старо-Калмашевской волости (Чекмагушевский р-н РБ). Стычки с советскими отрядами происходили в селениях Чершилы, Азнакаево, Алькеево, Каракашлы, Акбаш и других.
Восстание подавлялось очень жестоко, особенно свирепствовали «воины-интернационалисты», грабившие всех подряд — даже сторонников Советской власти: «Грубое, нечеловеческое обращение с населением — особенно в этом отличились китайцы и эскадрон мадьяр; разграблялись сплошь и рядом семьи красноармейцев. В Ново-Шешминске четырьмя китайцами расстреляна женщина с грудным ребенком на руках. Замечались случаи насилия над женщинами». Сводка от 3 марта 1920 года: «В Самарской губернии снова восстание, в конце февраля появилась заметка, что восстания в Бугульме почти ликвидированы, но, однако, и до сих пор [она] в руках восставших башкир. Теперь Красная Армия отрезана» (Крестьянское движение в Поволжье. С.471).
«Народная Армия» и ее руководители
Председатель Казанского губисполкома И.И. Ходоровский сообщал В.И. Ленину в своей телеграмме от 26 февраля 1920 года: «Восстанием были охвачены три смежных уезда: Чистопольский, Мензелинский, Бугульминский со штабом в Заинске. В восстании участвовали исключительно татары (т.е. мусульмане, — прим. авт.). Установлена наличность военной организации злостных дезертиров, бывших офицеров, помещиков, участвовал территориальный полк всевобуча».
Всевобуч — это курсы военной подготовки без отрыва от производства. Как видим, даже курсисты, призванные на военные сборы, переметнулись на сторону восставших. Вероятно, на основе именно этого территориального полка были сформированы Башкирский и Стерлитамакский полки. Их уполномоченные 28 февраля прибыли в деревню Биккулово Спиридоновской волости Бугульминского уезда (д. Карабикулово Шенталинского р-на Самарской области) и передали восставшим резолюцию общего собрания своих полков: «Мы, башкиры и красноармейцы, присоединяемся к крестьянскому восстанию…» (Крестьянское движение в Поволжье. С.393). Упомянутый Стерлитамакский полк не мог иметь отношение к городу Стерлитамаку, тогдашней столице Башкирской Республики. Следовательно, он получил свое наименование от другого населенного пункта с похожим названием, возможно, от села Стерлитамак (с. Верхнее Стярле Азнакаевского р-на РТ).
Наиболее жестокое сражение между повстанцами и советскими войсками произошло в районе Бугульмы. Упомянутый выше И.И. Ходоровский телеграфировал в центр: «Картина восстания: из волости в волость двигались инициативные группы вооруженных людей, заставляя волости присоединяться, что большей частью делалось охотно. Вооруженные группы давали форменные бои, наступали цепями. В селе Барыш, в районе Бугульмы, части Запармии (Запасной армии, — прим. авт.) в течение пяти дней не могли сбить повстанцев в количестве 3000, из коих 300 вооруженных. В пятидневных боях части Запармии потеряли до 300 убитых, противник отсюда выбит. Повстанцы проявляют невероятную жестокость. В Заинске найдено 27 убитых коммунистов».
Именно Заинск стал центром Бугульминско-Чистопольского повстанческого района. Командование Запасной армии сообщало о необычайно хорошей для крестьян-повстанцев организации: «Организация Народной Армии (как ее называли повстанцы) была таковая: прежде всего, были организованы штабы и полуштабы с начальниками штабов и командующими, которые руководили известными районами. Начальник штаба назначает в каждом селе военного коменданта, на которых возлагалась мобилизация всего мужского населения от 18 до 45 лет и формирование полков, назначение комполков, комбатальонов, комрот и т. д.».
В селе Ерыклы (Новошеминский р-н РТ) начальником штаба был некий Борисов, в районе Новошешминска военными действиями руководил «штабс-капитан старой армии» Седов, «также фигурировали два офицера — братья Нефедовы и какой-то Милованов — фельдфебель старой армии». Всего численность «Народной Армии» в этом районе достигала 35 тысяч человек. Против них было брошены свежие силы: 1837 красноармейцев, 1 орудие, 12 пулеметов, а также 2 бомбомета. К середине марта восстание в этом районе было разгромлено. В плен было взято 878 человек.
Продолжение следует
Справка
Салават Ишмухаметович Хамидуллин — историк, к.и.н., журналист.
- Родился в городе Стерлитамаке в 1968 году.
- Образование: Башкирский государственный университет (исторический факультет)
- 1990—1991 годы — корреспондент газеты «Истоки».
- 1991—1995 годы — редактор молодежной редакции Республиканского ТВ, руководитель творческого объединения «Молодость».
- С 1995 года — корреспондент программы «Башкортостан», редактор ТО «Гилем», ТО общественно-политических программ, начальник отдела познавательных и исторических программ, руководитель редакции познавательных программ студии БСТ.
- Автор и телеведущий телепроектов «Историческая среда» и «КЛИО».
- Автор ряда документальных фильмов, книг и научных публикаций об истории Башкортостана и башкирских родов. Колумнист «Реального времени».
- Лауреат Государственной премии РБ им. С. Юлаева, Республиканской премии в области журналистики имени Ш. Худайбердина. Победитель международных и республиканских телефестивалей.
комментарии
Это будет ещё одно фэнтези, но других вариантов, нынче, в стане нет.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вилочное_восстание
Объясняю - в Тамбове памятник ставить можно.
Можно поставить памятник Колчаку, Краснову.
Примерно так ...
А поставить нормальный памятник, нынче, в стане не дадут.
Ибо у батырОв тогда никаких ихних восстаний не будет.
Леонтьевич,4 июля
1883-1920гг., уроженец
дер. Сарсаз-Багряң,
Мензелинский уезд,
Уфимская губерния.
До 1907г. отслу-
жил в Царской Армии.
С началом войны моби-
лизован и находился на
ней до 1918г.
Участник Граж-
данской войны. Член
тайного общества «Чер-
ный Орёл и земледе-
лец». Участник «Ви-
лочного восстания» в
феврале – марте 1920года., которое вспыхнуло по всей
Приволжской территории, но самые трагические события
произошли на территории Заинской волости Мензелинско-
го уезда. Центром восстания был г. Заинск. Восстание же-
стко подавили, а организаторов и участников вылавливали
и уничтожали. Так был выловлен Минеев Андрей и убит в
Багряжском лесу в начале августа 1920 года.
Тайное общество «Черный Орёл и земледелец» про-
существовало до 1970 годов в старом Заинске. Оставшиеся
в живых, члены этой организации, человек семь, уже ста-
рики, один раз в неделю вечером собирались в доме Пан-
телеева Семёна, по ул. Орджаникидзе, при всем наряде с
царскими крестами на груди, При входе произносили свой
пароль «Черный Орёл».
Шемановский Лев Александрович, уроженец г. За-
инска Мензелинского уезда Уфимской губернии.
Участник I мировой войны, с 1914г. штабс-капитан.
В Гражданской войны участвовал в составе Белой
армии.
Член тайной организации «Чёрный орел и земледе-
лец». Один из руководителей «Вилочного восстания» в
феврале – марте 1920года в Закамье.
Из руководителей «Вилочного восстании» лишь он
не попал в руки ЧК и с Белой армией дошел до Харбина.
Отец, Шемановский Александр Александрович,
27.1.1848г утвержден в дворянстве указом Сената №2032 в
Оренбургской губернии, а в 16.11.1909г. определением
Дворянского Депутатского собрания в Новгородской Гу-
бернии.
Райса Ахтямовна Давлетбаева-Мартынова
(Из рода князей Юсуповых) , "ЗАБЫТАЯ ВОЙНА…"
Лозунги были, в основном одинакового характера! А так, если присмотреться ,бои шли между правительственными, рабочими отрядами с одной стороны, с другой, не совсем организованной крестьянской массой и их поражение вследствие, чего уже было предопределено!
Кто же довёл народ до такого скотского состояния?
Отсюда и такая жестокость всех ко всем.
А вот Ленин и Троцкий были международными террористами - пытались установит свою диктатуру на всём Земном шаре.
Две большие разности.
Не путайте "божий дар с яичницей"...
Б.
"Когда селение было очищено от повстанцев, там было найдено 14 трупов красноармейцев, истыканных кольями и вилами. Истребление коммунистов, милиционеров и советских работников, в том числе учителей, происходило повсеместно. Например, в Мензелинском уезде было [убито] 300 коммунистов, советских работников, в том числе учителей; Белебеевском уезде — 200 человек, 52 из которых только в одной Старо-Калмашевской волости (Чекмагушевский р-н РБ).
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/88840-vilochnoe-vosstanie-na-territorii-tatarstana-i-bashkirii
Международные террористы Ленин и Троцкий достигли того, чего хотели - озверения народа.
И они в точь в точь повторяются и ныне во многих странах мира - от Ирака до Сирии.
Группа международных террористов разжигает злобу и ненависть среди много-этнического и много-религиозного местного населения и развязывают кровавую Гражданскую войну со всеми вытекающими последствиями.
Не так давно подобный историк с экрана заявил, цитирую
"реформы Столыпина были направлены прежде всего против мусульман".
Других наверное и не проживало.
Вот такие на Украине легко разделили СССР и Украину.
Ведь только их "голодоморили"
В помещении реставрируемой исторической мечети на ул. Фрунзе, 1 «а» в Новосибирске в минувшую пятницу прошел первый джума намаз.
Мусульмане в течение нескольких лет добивались разрешения на строительство мечети, добро было получено лишь после поездки делегации мусульман Новониколаевска в Санкт-Петербург и встречи с премьер-министром Петром Столыпиным.
26 августа 1916 года состоялось торжественное открытие мечети с «провозглашением молитв за государя императора и царствующий дом» имамом Гарифом Валеевым.
2. а что было на самом деле?
3. "Хотя очевидно, что восстание, охватившее шесть уездов, равных по территории средней европейской стране (около 100 тысяч кв. км), не могло вспыхнуть без веской причины, как не могло не привести к определенным политическим результатам. Словом, оно имело определенное историческое значение. Источник : https://realnoevremya.ru/articles/88840-vilochnoe-vosstanie-na-territorii-tatarstana-i-bashkirii";
4. можно узнать:
4.1. что за "веская причина"?
4.2. к каким "определенным политическим результатам" привело данное кулацкое, как говориться в материалах следствия, восстание? Именно политическим, то есть какие изменения в искусстве управлением государством РСФСР?
4.3. "оно (кулацкое восстание) имело определенное историческое значение" - если подавляющее большинство, кто тут строчит о нём не слыхало, так какое ИСТОРИЧЕСКОЕ значение ОНО имело? Для написания статьи в противовес официальной точке зрения изложенной в материалах судов?
5. «Восстание возникло на почве стремления создать Башкиро-Татарскую республику…» Источник : https://realnoevremya.ru/articles/88840-vilochnoe-vosstanie-na-territorii-tatarstana-i-bashkirii это надо понимать исходя из текста статьи создать в 1920 году исламское государство на территории РСФСР? Али как надо ТОГДА понимать убитых учителей? для справки судьба другого учителя:Мирзо Улугбек (полное имя Мухаммед Тарагай ибн Шахрух ибн Тимур Улугбек Гураган, перс. میرزا محمد طارق بن شاهرخ;чагат. اولغبیگ; 22 марта 1394, Сольтание — 27 октября 1449, Самарканд) — среднеазиатский[1][2][3] государственный деятель, правитель тюркской державы Тимуридов, сын Шахруха, внук Тамерлана. Известен как выдающийся математик, астроном, просветитель и поэт своего времени, также интересовался историей и поэзией. Основал одну из важнейших обсерваторий средневековья.
Имя Улугбек - тюркское означает "великий или старший бек".[4]
Титул «Гураган» (перс. گوركانى, Gurkān) — иранизированный вариант монгольского күрүгэн или хүргэн, «зять», «ханский жених». Титул Гуркани первым принял Тамерлан, породнившись с домом чингизидов[5]. Представители династии Тимуридов традиционно вступали в брак с чингизидками и таким образом приобретали титул Гурагани.
В советских энциклопедиях Улугбек называется среднеазиатским[6] или узбекским деятелем[7][8], Британника также отмечает, что дед Улугбека Тимур происходил из племени барласов[9]. Бобынин В. В назвал Улугбека татарским князем[10][11].
Вопрос. Чего в данном предложении правда?
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Это обычное нынче дело у батырОв приписывать себе все восстания в России за последние 400 лет.
Если русские крестьяне дрались за свой выращенный хлеб, который у них изымали комуняки, то батырА, по их нынешним бумагам, обычно возглавляли эту крестьянскую борьбу, хотя сами в земле никогда не ковырялись.
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Да!!!
Русские мужики подняли восстание, чтобы им вместо губерний станы втюхали.
... крестьяне соседних сел Кузайкино и Бута также взялись за вилы.
«Восстание чисто мусульманское, русское население, по точным сведениям, идет неохотно, под угрозой оружия.».
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ЭтА, очень наглядный пример, как батырА шлёпают себе нынче героическую историю, буквально, как корова лепёшки.
Как обычно, восстали русские крестьяне, а батырА это восстание уже возглавили.)))
Важной составляющей программы движения был ирредентизм башкир
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Ага, батырА, уже тогда знатные были земледельцы.
Сами в земле, правда, не ковырялись.
Русские же крестьяне при этом боролись не за свой хлеб и не за свою жизнь, а чтобы батырАм из русских губерний станы нарисовали.
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Да, это же обычная ещё и старинная башкирская и даже мурзовская фамилия.
В феврале 1920 года в Закамье началось Вилочное восстание, оно же – восстание «Черного орла». Причина была та же – продразверстка.
Казалось бы, возникла безвыходная ситуация: силы новой власти иссякали, деньги заканчивались, народ бунтовал, реформы стопорились. И тут на помощь пришла засуха.
Человек, который хочет есть, не будет тратить силы на борьбу за власть, землю или свободу.
Эта мера позволила обеспечить хлебом армию и рабочих и одновременно усмирила крестьянскую воинственность.
Трудно сопротивляться, когда хлеб, который подается на стол, испечен из желудей. Каждый день люди умирали десятками, то здесь, то там арестовывали целые семьи каннибалов.
Вождь пролетариата писал:
«Хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность являются в руках пролетарского государства, в руках полновластных советов самым могучим средством учета и контроля. Это средство контроля и принуждения к труду посильнее законов конвента и его гильотины».
народ стал смирным.
И всему этому способствовал голод, который в умелых руках партийцев превратился в страшное оружие.
Интересный вывод! Но не лишён сути и смысла в происхождении народов! Пример проявление гордости людей о своей дворянской родословной, подчёркивание преемственности поколений в ратном деле, офицерстве, интеллигенции.Всё, что даёт власть и силу! Богатство!Концентрации мощи и желание обладать ею даёт приращение количества и массы людского потока и формирование народа!?
Считали по вероисповеданию.
Только батырА умудряются себя из общей кучи как-то выделить.
Факт.)))
https://realnoevremya.ru/articles/88840-vilochnoe-vosstanie-na-territorii-tatarstana-i-bashkirii
А от чего батырА то полегли? Они ж не пахали и не сеяли.
Вы ж не будете косить: про абстрактные государства без букв и оседлых жителей у бегающих их угла в угол кочевников; заливать про пяти тыщный эпос, который с нуля состряпали пол ста годов тому назад списав его с индийских сказок...?
На месте стана был пустырь с флорой и фауной, который и заняли более продвинутые в развитии люди. Это обычная практика расселения людей на Земле. В итоге: пейзаж за окном получил оседлое земледелие, промышленность, научился плясать и разговаривать по телевизору.
Под натиском булгар и татар-кимаков (потом еще и печенегов) венгры-башгирды (их самоназвание тогда было баджгар) были вынуждены переселиться на Придунавье, но небольшая их часть осталась в Верхнем Прикамье. Именно они первыми приняли подданство Москвы (Курбский, Шуйский, русские летописи) и с тех пор, кто добровольно принял московитское подданство, начали называть башкирами, зачисляли их в отдельное привелигированное башкирское сословие. Первыми башкирами в истории Московии были черемисы Алатырьского уезда (небольшая их часть, которая выступала против своих соплеменников во время Черемисских войн). Предводителем этих черемис был некто Ямаш, и этот улус черемисских башкир назывался улусом Ямаша. Далее башкирское звание получили небольшая часть удмуртов Сарапульского уезда, далее - часть татар Елабужского уезда. Каринские татары-мишары тоже числились в привелигированном башкирском сословии и все без ислючения. С продвижением на восток границ Московии башкирские привелегии у этих людей отобрали, и перевели их в обычные ясачные. Башкирство так постепенно передвигалось на восток: появились башкиры Чистопольского уезда, Бугульминского, Мензелинского. У чистопольских татар потом башкирские чины отобрали и в башкиры зачислили татар Белебеевского, Бирского, Уфимского, Кунгурского уездов. Они должны были охранять границы государства. Те, кто называет себя сегодня истинными башкирами (башкиры Зауралья, потомки татар Ногайской орды и Сибирского ханства) получили башкирский чин позже всех. Кстати, родоплеменное разделение у них говорит о том, что все они - самые настоящие татары, татары Чингизхана, все эти племена упоминаются в исторических источниках как татарские (табын, барын, катай, телеу и т.д.)
Не понятно то, что под Турцией Болгария была 500 лет. Под монголами Булгары были 300 лет. Есть математика? Болгар же никто не называет Турками. А, почему Волжеских Булгар называют Монголо - Татарами?
Что Болгары , что Волжеские Булгары знают только свои языки и только свою культуру.
Еще в начале 20 го века Волжеские Булгары Казанского ханства много кому морду били за то, что кто- то обозвал их татарами.
То, что написано, мной не придумано. Все это обобщено из исторических текстов и событий. Есть примеры; в 50-х прошлого столетия у (татар) волжских булгар на северозападной части башкортостана советская власть отобрал паспорта, которые заменили листы национальности и записали их как башкиры. Это не обман. Это можно проверить. В новой РФ эти " башкиры " не имеющие такой культуры воспользовались этим и отказались.
Таким образом "вожди - архитекторы" ассимиляторы и сортировщики ущемляли изменяя название нации, уменьшали их численность.
В то время было полезно внушить, что "татарин" это не местный, а пришелец из дальнего востока. По этому веди себя смирно, рот не открывай
работай и т.д. Сейчас ситуация другая, никто себя оскорбленным не считает.
Куда исчезли Волжские Булгары? Они не исчезли, они и есть Булгары. Их просто назвали татарами, потому что так было выгодно.
Если следоват по ДНК То чуваши и татары происхождением из одного народа, а наличие такого же ДНК у русских можно объяснить , что они в большинстве обрусевшие татары и чуваши.У хазар ДНК во многом схож, а потомками булгар также . как и хазар (древних уйгуров) можно заявить и чквашей и татар, плюс в какой то степени и башкир, а теперь и русских.Одной крови, однако! А монголами здесь и не "пахнет"! Вообще , тогда термин "монгол" не означал народ, это качество, позже ,приставка , придуманная в девятнадцатом веке!
Где доказательства?!
По татарам, сохранилась молитва татар XIII века, проживавших на Кавказе и принявших христианскую веру, она практически идентична языку казанских татар! Конечно , не все башгирды-венгры мигрировали на Дунай, они были побеждены хазарами, но не настолько, чтобы хазары уничтожали их как народ, пишут в хрониках, что они выступали и как союзники хазар, но видимо власть была основательно поколеблена и элита начала переселение, чтобы воссоздать своё независимое государство на новом месте. Башгирды под нажимом хазар допустили на свои земли поселения булгар, считая , что венгры имевшие к тому времени развитое государство и оставшаяся часть при своей организованности в Волжской булгарии заняла не последнее место, возможно и передовое, ассимилировалось приняло ислам и активное сопротивление скорее всего ни и оказали, в то же время Казань не была разрушена татарами и они именно там обосновались и закрепились , как в центральном городе, это должно говорить о том, что город им был не чуждый и даже возведён ими , но, в это время они должно быть фигурировали , как хазары, а их родиной является Кавказ и понимая, что они , хазары были основательно смешаны с булгарами и можно полагать, что и хазары и булгары, татары являются по сути одним и тем же народом! Сопротивление части булгар могло произойти и под влияним Хорезма, наличия отступивших хорезмийских войск на определённой териториии Волжской Булгарии, ближе к столице!
Трудно воспринять мнимую замену паспортов татарам в !950 году, не такое время и мотивы размыты , не ясные , причины не понятные, никакого национального движения тогда не было, чтобы на это обращать внимание, тем более в городах, где татарского населения тогда было маловато, чтобы с мнением считались, для доказательства нужно привести политические расследования пятидесятых годов и аресты. в их нет! И к тому же большинство татар проживало в сельской местности, а там паспорта ввели только в 1974 году, так, что никакого резона в этом вопросе не намечалось!
По монголам , халха ни ойраты , впоследствии в прошлом веке .названные монголами , на Кавказе не проживали, калмыки же, вообще на территории России появились в царское время.Центр начало движения и место ставки Чингиз хана , это земли в прошлом, уйгуров, кстати и в империи Чингиз хана применялось уйгурское письмо, язык близкий к татарскому. В Золотой Орде, к тому же и использовался язык "фарси"(перс.).Уйгуры по гаплогуппе близки к казанским татарам! Между прочим, есть основания полагать хазары изначально были уйгурами, они тоже использовали уйгурскую письменность. По татарам и башкирам, узбекам(хорезмийцам)можно проверить гаплогруппы ,есть небольшие отличия , по ним можно установить , гдеи какие "булгары" и , где имелись очаги сопротивления и по каким причинам!