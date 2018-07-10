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В Казани не смогли спасти австралийского лебедя после нападения собаки

08:27, 10.07.2018 1
В Казани не смогли спасти австралийского лебедя после нападения собаки
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В казанском парке «Черное озеро» после нападения бродячей собаки пострадал один из австралийский лебедей — самка Одиллия.

«Прошедшей ночью (около 00.30 часов) от посетителя парка «Черное озеро» в дирекцию поступило сообщение о том, что один из лебедей подвергся нападению бродячей собаки. На место сразу выехали сотрудники дирекции. Однако, к сожалению, лебедя спасти не удалось», — говорится в группе парков и скверов Татарстана во «ВКонтакте».

Отмечается, что второй лебедь — Зигфрид — на данный момент доставлен в орнитологический центр для обеспечения заботы о нем, до принятия дальнейших решений.

Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются совместно с правоохранительными органами.

Напомним, новоселье лебедей прошло в начале июня этого года. За событием следил фотокорреспондент «Реального времени».

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:43
    Так понятно, что не смогли. Крылья птицам подрезали, как они спасутся?
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