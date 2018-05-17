Шумел камыш… На берегах Кабана во благо горожан скосили рогоз и обещали не обижать уточек

Ответственные за благоустройство развеяли страхи местных жителей по поводу вреда, нанесенного озеру в процессе работ

Сегодня журналистов собрали на берегу озера Кабан и рассказали, что работы по благоустройству не повредили ни уткам, ни флоре природного объекта. Так, со слов подрядчика, птицы из-за стройки сменили место своего пребывания еще в прошлом году, но на всякий случай рабочих предупредили — гнезда не трогать, уток не обижать. А срезанные растения, которые тут же дали повод переживать по поводу сохранности экосреды в озере, наоборот, таким образом подлечили, дав жизнь новым росткам. Кстати, как выяснила корреспондент «Реального времени», растений и деревьев на набережной Кабана в скором времени станет гораздо больше — тут посадят черемуху и российскую иву, а в самой воде появятся камыш, желтый болотный ирис и другие водные растения.

За птиц ответите

Не прошло и двух дней после публикации коллег, как мэрия Казани организовала пресс-подход у озера Кабан. Речь пошла о благоустройстве набережной, в процессе которого рабочие срезали высохшие камыши на берегу со стороны улицы Салимжанова. На месте СМИ выяснило, что благоустройство потревожило уток и других птиц, которые были вынуждены перебираться подальше от стройки. Однако именно сейчас идет период гнездования птиц, поэтому в насиженных пернатыми местах осталось яйца, которые собственными глазами увидели и даже сфотографировали наши коллеги. Надо сказать, что опасения в социальных сетях по этому поводу активно высказывали и местные жители, переживающие за экосистему озера.

Отвечать перед журналистами вышли два человека, руководящие работами на набережной, — директор МУП «Городское благоустройство» Камиль Закиров и директор ландшафтного предприятия «Парк-сервис» Сергей Мурзов. Поодаль от них на солнышке грелся глава Комитета по благоустройству Казани Игорь Куляжев, который в качестве спикера выступать не стал.

— Во-первых, я хочу поблагодарить жителей Казани, которые беспокоятся за наше прекрасное озеро, которые неравнодушны к судьбе нашего озера, которые отслеживают ситуацию и наблюдают за нашими работами. Озеро требует внимания и бережного отношения, и мы все это понимаем и в работе учитываем все необходимые нюансы, — решил начать с меда Камиль Закиров.

«Озеро требует внимания и бережного отношения, и мы все это понимаем и в работе учитываем все необходимые нюансы», — заверил Камиль Закиров. Фото Марии Горожаниновой

И перешел к ложке дегтя. Срезанные растения оказались не камышом, а рогозом. По его словам, срезка была необходима для того, чтобы оздоровить корневую систему растений, дабы она «давала более здоровые, молодые, сочные побеги». Консультировались при этом с Сергеем Мурзовым.

— Когда меня спросили, можно ли этим заниматься, моя точка зрения была такой: срезая верхнюю надводную часть водных растений, мы самим растениям никакого ущерба не причиняем. Мы обслуживаем декоративные водоемы весной, пока не появился молодой росточек. Именно в это время мы срезаем надводную часть, — рассказал Мурзов.

Будучи дендрологом по образованию, он объяснил, что если надводную часть не срезать, то она даст вторичную торфикацию, из-за чего произойдет дополнительное органическое загрязнение этого участка.

— Ни одно растение, можно сказать, не повреждено. Все растения на своих местах, поэтому я не вижу здесь никакой проблемы. Что же касается гнездования, о чем я вчера услышал впервые, даже фотографии мне показали, — если на берегу лежит разбитое яйцо птицы, то это вовсе не означает, что их лишили дома. Я могу сказать точно, что та же ворона или сорока сворует его и, чтобы ее не догнали и не побили, прилетит сюда и спокойно здесь его съест, — дал свое объяснение спикер.

В данном случае его предположение, к сожалению, не подтвердилось, ведь коллеги нашли целые, неповрежденные яйца уток.

Мы обслуживаем декоративные водоемы весной, пока не появился молодой росточек. Именно в это время мы срезаем надводную часть, — рассказал Мурзов



Либо стройка, либо утки

Птиц же с насиженных мест, по словам Камиля Закирова, спугнули вовсе не работы по срезу рогоза, а стройка, которая идет здесь еще с прошлого года.

— В этом году здесь уток мы не наблюдали, хотя рабочие были дополнительно проинструктированы, что в случае нахождения каких-то гнезд или другой живности нужно обходить эти места. Рабочие об этом знали. Утки в этом году гнездятся чуть дальше — за территорией «Планеты Фитнес», у улицы Назарбаева. И, конечно, на том берегу, где поспокойнее, где нет такого серьезного шума от дороги и от стройки, — объяснил директор МУП «Городское благоустройство».

При этом рабочие о найденных яйцах птиц ему не сообщали. Кроме того, он заверил, что перед началом работы участок проверили и гнезд уток не обнаружили.

Отвечая на вопрос о том, почему озеро начали облагораживать именно сейчас, в период гнездования птиц, спикер пояснил, что повременить с работами не получалось — раньше был лед, после которого требовалось подождать, пока «встанет жижа». Но все это время неуклонно надвигается ЧМ по футболу, а к нему город должен быть готов уже во всей красе. Кроме того, по его словам, в июне начинается активный рост растений, поэтому они хотели подготовить их в мае, чтобы дать возможность свежей траве подрасти. С экологами строители связь держат, но конкретно перед срезом рогоза не советовались.

Только за последние две недели рабочие вывезли с озера Кабан около 10 КАМАЗов с мусором



Тайное «сокровище» Кабана

За резонансом, который вызвали новости о пагубных для уток действиях, скрылась другая немаловажная работа — уборка мусора со дна озера. А в этой части одному чистоплотному лебедю, ставшему символом эковесны 2017, точно не справиться.

— На самом деле, основная цель — это не срезать рогоз. Это дополнительный вид работы. Основная задача — вычистить копившийся годами мусор. Качественно это можно сделать, только подрезав старые отмершие листья, полностью сохраняя при этом корневую систему, — пояснил взаимосвязь Закиров.

Только за последние две недели рабочие вывезли с озера Кабан около 10 КАМАЗов с мусором, который включал удивительное разнообразие последствий человеческой жизнедеятельности. Помимо бутылок, которых вместе с пакетами озере просто великое множество, рабочие доставали даже огромные массивные покрышки и груды строительных отходов.

Помимо уборки мусора на берегу Кабана сейчас укрепляют береговые линии природными материалами. Как пояснил «Реальному времени» Закиров, берегоукрепление будет представлять из себя зеленые склоны с каменной наброской, песчаными отмелями и зарослями водно-болотной растительности.

— Эти берега сформированы годами, сюда свозились строительные отходами. Они рукотворные, не природные, и мы сейчас просто корректируем, заменяем некачественный грунт со строительным мусором на нормальный плодородный грунт, — пояснил собеседник издания.

Таким образом, старый грунт будет снят, а на его место установят решетку, на которую будет насыпан плодородный грунт. Кроме того, на участке напротив «Алтына» уже сформирована система, которая должна локально очищать воды озера Кабан. Уже торчат на берегу и металлические сваи под будущие пешеходные дорожки. Все работы по сваям, как уверил Закиров, прошли необходимые природоохранные экспертизы.

Берегоукрепление будет представлять из себя зеленые склоны с каменной наброской, песчаными отмелями и зарослями водно-болотной растительности



Российские ивы как мечта

Кстати, камыш, с которым часто путают рогоз, на озере Кабан не растет, но, по словам Мурзова, он появится на очистных сооружениях в первом каскаде — будет помогать очищать воду. По береговой линии же высадят целый ряд водных растений, в то числе желтый болотный ирис.

— То есть мы добавляем к существующему ассортименту наш, татарстанский, выращенный у нас в питомниках, — рассказал директор «Парк-сервиса».

На набережной рядом с «Алтыном» через неделю готовятся высадить три разных сорта черемухи. Здесь в процессе благоустройства запланирована целая аллея крупных деревьев. По центру, где будет променад, появятся многолетние растения, которые Мурзов назвал цветниками «новой волны».

— Это когда одно цветущее растение сменяет соседнее. Они не агрессивны, друг друга не забивают. Этот ассортимент мы использовали на Черном озере на центральной клумбе. Там тоже можно посмотреть — от весны до снега всегда есть цветущие растения, — немного рассказал о планах спикер.

По берегам же появятся российские ивы, которые уже начали высаживать.

— Я впервые в Казани хочу реализовать давнюю мечту. Показать, что у нас в России прекрасные селекционеры, которые вырастили морозостойкие, красивые деревья. Один из таких виртуозов селекционеров Шабуров жил и работал в Свердловске. И мы эти ивы все называем свердловскими ивами. Их там примерно 15 — 18, по разным оценкам, видов и сортов. Все они выносят минус 45, нам не надо бояться, что они промерзнут, — продолжил Мурзов.

Опасений, что, как часто бывает в Казани, высаженные деревья погибнут, у него нет — для деревьев планируется установить поливочную систему и, кстати, директор компании надеется, что договор на обслуживание растений заключат с его фирмой.

Камыш, с которым часто путают рогоз, на озере Кабан не растет, но он появится на очистных сооружениях в первом каскаде — будет помогать очищать воду



А вот за людей, которые будут тут гулять, он не стал ручаться, вспомнив печальный опыт парка Зарядье, где в первые дни после открытия гуляющие уничтожили 10 тысяч растений.

— Вот за это я боюсь. Потому что каждое растение пропущено через руки наших сотрудников, выращено нами. За это я буду переживать, — говорит дендролог.

Когда точно казанцы и гости города смогут прогуляться по обновленной набережной, а утки получат возможность вернуться на насиженные места, непонятно. Конкретные сроки окончания работ пока называть не стали.

— По срокам, эскизным проектам, рабочим чертежам будет отдельный комментарий ближе к открытию. Мы очень торопимся сейчас сделать работу правильно и качественно. Не хотим преждевременно называть какие-то вещи, которые не сможем завершить. Я человек суеверный, поэтому не скажу. Но будем стремиться к тому, чтобы какая-то часть открылась к чемпионату, — отметил Игорь Куляжев.

Ознакомиться с тем, как будет выглядеть вторая очередь благоустройства набережной от «Планеты Фитнес» вдоль по Назарбаева, можно в материале «Реального времени».