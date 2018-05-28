На Черном озере поселят двух черных лебедей

В парке «Черное озеро» появятся два черных лебедя, которых назвали Одиллия и Зигфрид. Птиц парку подарила компания «Камастройинвест», рассказала после «делового понедельника» в мэрии города директор Дирекции парков и скверов Казани Алсу Саетова.

«Они поселятся в ближайшее время. Для них специально был построен домик. Учитывая, что это объект культурного наследия, проект домика проходил архитектурную экспертизу и строился по всем стандартам. Поэтому очень надеемся, что и лебедям понравится на озере и жители будут рады нашим новым обитателем», — передает слова Саетовой корреспондент «Реального времени».

Напомним, что в Казани в этом году высадили 4 тысячи деревьев и 20 тысяч кустарников.