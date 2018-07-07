Три граффити — три скальпа: Неймар и его Бразилия отправляются домой вслед за Месси и Роналду

Казань «хоронит» очередного фаворита

Фото: Максим Платонов

Городские власти Казани решили сделать самым ярким звездам ЧМ-2018 приятно. Месси, Роналду, Неймар — двое первых красуются на стенах домов возле отеля «Рамада», а бразилец — напротив «Миража». В итоге вся троица покинула российский мундиаль уже к полуфиналу, а столица Татарстана стала своеобразным «кладбищем» фаворитов (напомним, здесь же еще на групповом этапе свое выступление завершили немцы). Как бразильцы проиграли (1:2) свой четвертьфинал в первом тайме — в материале «Реального времени».

«Проклятие» казанских граффити

За два с половиной часа в медиа-центре «Казань Арены» журналистов собралось больше, чем за час до игры перед всеми предыдущими матчами ЧМ-2018 в столице Татарстана. Так что бразильские СМИ вслед за фанатами сборной не ударили в грязь лицом, подтвердив тезис о величии бразильского футбола во всех отношениях. Также вряд ли кого в этот вечер могло удивить тотальное доминирование желтого цвета на трибунах стадиона. И никого не оставило равнодушным исполнение бразильского гимна переполненными трибунами «Казань Арены» в наэлектризованной атмосфере большого футбольного праздника.

Как уже писало «Реальное время», визит Неймара не вызвал в городе такого ажиотажа, как приезд Лионеля Месси или Криштиану Роналду (прошлым летом на КК-2017). Но это, конечно, не касается сборной Бразилии в целом и ее болельщиков, на которых казанцы выходили посмотреть даже семьями. И интересный момент — обладатели персональных граффити в Казани уже дружно вылетели с мундиаля. Неймар мог стать первым, кто нарушил бы эту «традицию» — но не стал. Уже первый тайм показал, что совершенно зря. Но до этого мы еще дойдем.…

Вряд ли кого в этот вечер могло удивить тотальное доминирование желтого цвета на трибунах стадиона



Французы оспорили звание главного фаворита от Европы

Со спортивной точки зрения сегодняшний матч многие оценивали как скрытый финал, поскольку встречались сильнейшая на этом турнире сборная Южной Америки и самая талантливая сборная в мире — Бельгия. Почему нельзя просто назвать «красных дьяволов» сильнейшими, тем более после вылета тех же немцев и португальцев? Все просто — сегодня же сборная Франции сверхуверенно прошла другого теневого фаворита от Южной Америки — Уругвай. Команда Дешама и без того на любых турнирах автоматически причисляется к фаворитам. На российскому мундиале этому мешал лишь средний возраст команды, где хватает молодежи без опыта игры на ЧМ. Но победой над Уругваем французы всем все доказали и теперь, пожалуй, имеют больше оснований считаться основным претендентом на титул чемпионов мира, чем те же бельгийцы. Во всяком случае, такое ощущение сложилось перед отчетной игрой в Казани.

Бразилия, конечно, на российском чемпионате внушает трепет и заодно некое недоумение от рушащихся стереотипов. За пять матчей команда Тите пропустила в свои ворота лишь раз, выстроив воистину железобетонную оборону, которой, наверное, люто завидуют в Италии — родине «катеначчо». Немного «расхристанная» сборная Бельгии, «горевшая» в матче с японцами со счетом 0:2, в этом смысле выглядела менее выгодно.

Интересно, что и предматчевые расстановки, выбранные наставниками команд, отразили разницу в ментальностях, несколько нетипичных по линии Европа — Южная Америка. Так, бразильцы расположились на поле в рамках консервативных 4—2—3—1, а подопечные Роберто Мартинеса решили сыграть авантюрно в три форварда и трех защитников (3—4—3). Бельгийцы решили, видимо, взять Бразилию нахрапом силой тройки Азар — Лукаку — де Брюйне. У пентакампеонов на острие в скромном одиночестве оказался Габриэль Жезус. Однако вряд ли ему там было некомфортно, ведь чуть ниже его поддерживали Неймар, Коутиньо и Виллиан.

«Неймар–стайл», как это называют даже бразильские фанаты

«Неймар-стайл» и приговор Бразилии уже в первом тайме

Уже на 6-й минуте матча Неймар начался кататься на газоне после легкого контакта с противником в центре поля. Выглядело это, признаться, отвратительно. «Неймар–стайл», как это называют даже бразильские фанаты.

Еще до игры нам удалось побеседовать с немецким коллегой Ларсом, который точно подметил, что симуляция вошла в привычку не только у южноамериканских футболистов. Эта «зараза» уже заходит в Европу с юга — через Португалию и Испанию. Тем временем на 8-й минуте бразильцы чуть не открыли счет. После углового у ворот Куртуа мяч отскочил в Тиаго Силва, защитник грудью отправлял мяч в ворота с нескольких метров, но бельгийцев выручила штанга. В целом первые минуты прошли с ощутимым преимуществом Бразилии.

Тем удивительнее последовавший чуть позже кошмар для пентакампеонов. Бельгийцы ответили заблокированным ударом Феллайни с линии штрафной на 12-й минуте и тут же с углового огорошили команду Тите, заставив замолчать «Казань Арену». После подачи на ближнюю штангу Компани дезориентировал Жезуса и Фернандиньо, и от головы последнего мяч прошел мимо Алиссона в ворота — 0:1. Именно про такие голы принято говорить: не вытекают из логики игры.

Пропущенный гол, видимо, шокировал бразильцев, которые атаковали уже без огонька, а быстрые ответы бельгийцев хоть и не доходили до опасных ударов, но выглядели перспективнее в плане взятия ворот. Лишь на 25-й минуте Марсело отметился плотным ударом из-за штрафной, но попал прямо в Куртуа. А «дьяволы» продолжили «жалить» бразильцев контратаками. На 31-й минуте Лукаку протащил мяч через весь центр поля, приблизился к штрафной и отдал правее на Де Брейне, который сместился чуть в центр и неотразимо пробил в дальний угол — 0:2. Шокирующий первый тайм для пентакампеонов.

Де Брейне сместился чуть в центр и неотразимо пробил в дальний угол — 0:2

Неймар и другие «артисты больших и малых театров» едут домой

В целом по ходу первого тайма чувствовалась нехватка в центре поля у бразильцев Каземиро, тогда как у «дьяволов» с первых минут вышел главный герой матча с японцами Феллайни. Это и предопределило итоговый результат.

Конечно, во втором тайме бразильцы с первых минут ринулись в атаку, но дриблинг Неймара как и в первом тайме совершенно не работал. Да и его партнеры не сказать чтобы понимали, что делать на поле. Более того, Неймар успел сверхартистично упасть в штрафной, но судья не купился. Его трюк еще лучше удался Жезусу, который даже убедил судью прибегнуть к видеопросмотру, но с тем же плачевным для пентакампеонов результатом. В целом всю атакующую игру Бразилии в этом матче можно охарактеризовать двумя словами — «зарабатываем пенальти». Возможно, трюк Жезуса не понравился Тите, который заменил игрока на Дугласа Косту.

В последние 15 минут бразильцы все-таки нашли в себе силы прибавить. Сначала удар Косты отразил Куртуа, а добивание Неймара заблокировал защитник. А затем уже Коутиньо исполнил идеальный кросс, и вышедший на замену Ренато Аугусто точно пробил головой — 1:2. Воодушевленные бразильцы под рев трибун ринулись спасать игру. Тот же Аугусто мог сделать дубль на 81-й минуте, но его удар с линии штрафной прямо по центру ворот прошел чуть мимо ворот. Затем Неймар идеально вывел на ворота Коутиньо, у которого не получился удар с убойной позиции уже в пределах штрафной. Но все-таки результат был сделан еще в первом тайме. И забег бразильского голкипера Алисона к чужим воротам тоже ничем не помог.



Что ж, еще одним фаворитом на чемпионате меньше. Можно сказать, что шансы сборной России растут.

1 / 78 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Артур Халилуллов, фото Максима Платонова