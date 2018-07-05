Наставник сборной Бразилии: «Все понимают, что Неймару есть куда расти»

Что «пентакампеоны» говорили перед завтрашним четвертьфиналом и как болельщики проигнорировали переоцененную казанскими властями звезду

Фото: Максим Платонов

«Скрытый финал» ЧМ-2018 состоится завтра на «Казань Арене» — столице Татарстана достался самый «топ» из всех четвертьфиналов ЧМ-2018. На матч сборных Бразилии и Бельгии приедут, по некоторым оценкам, более 10 тысяч соотечественников «пентакампеонов». Так что европейская сборная вновь будет чувствовать себя лишней на этом празднике футбола (как в другой казанской игре, между Колумбией и Польшей). А тут еще и городские власти всячески выпячивают южноамериканскую сборную, не задумываясь о том, что это выглядит не слишком правильно и вообще неспортивно. Как страсти по Неймару в Казани ожидаемо не дотянули до уровня Месси и Роналду и что сказали представители сборной Бразилии на официальной предматчевой пресс-конференции на «Казань Арене» — об этом в материале «Реального времени».

Бразильцы заселились в предположительно фартовый «Мираж»

Начнем с того, что бразильцам повезло заселиться в отель «Мираж». «Повезло» — поскольку для тех же аргентинцев, немцев и испанцев отель «Рамада» оказался «нефартовым». Вся тройка фаворитов проживала в этом отеле и дружно вылетела из турнира. Между прочим Криштиану Роналду столкнулся с этим еще на Кубке конфедераций. Напомним, граффити с его изображением стали первыми в ряду изображений больших футбольных звезд на стенах казанских зданий, но и это не помогло сборной Португалии в полуфинале с могучими чилийцами.

К слову о граффити: Неймара также не обошла стороной эта участь — изображение бразильской «десятки» появилось напротив «Миража», и стилистически оно отличается от «ликов» Месси и Роналду.

Изображение бразильской «десятки» появилось напротив «Миража»



Бельгийцы могут подавать протест за материальную мотивацию Неймара страной — хозяйкой ЧМ

Еще дальше пошел мэр Казани. На встрече с журналистами он пообещал Неймару земельный участок в проектируемом экорайоне, если форвард оформит хет-трик в матче с Бельгией. «Надо что-нибудь придумать такое. Забьет три гола — найдем спонсора, подарим Неймару первый земельный участок. Представляете, какой магнит будет — жить по соседству с Неймаром, на одной территории экорайона», — мечтал градоначальник.

Между тем все это выглядит весьма некрасиво по отношению к сборной Бельгии. Ее представителям наверняка удивительно, что страна — хозяйка мундиаля — мотивирует главную звезду их соперника по четвертьфиналу, да еще таким образом. Да и ставить Неймара в один ряд с теми же Месси и Роналду — занятие более чем спорное. Бразилец — многообещающий футболист, но ничего значимого в своей карьере пока не выиграл. Более того, в европейском футболе он все больше ассоциируется с неспортивным поведением на поле, являясь, по сути, королем симуляции и кривляния на поле.

Журналисты не преминули задать соответствующий вопрос главному тренеру сборной Бразилии Тите на сегодняшней пресс-конференции. «Вам не кажется, что Неймар слишком много времени проводит на газоне, выпрашивая наказание для соперника»? — спросил журналист.

— Неймар играет на максимальном уровне. Причем речь идет не только о игре с мячом. Есть правильные перестроения в обороне. Он многое делает для команды. А что касается вашего вопроса, то пусть все остальное он делает как хочет, — дистанцировался от поведения своей главной звезды наставник бразильской сборной.

Внимательный наблюдатель заметил бы, что фанаты южноамериканской команды не так выделяют в своей команде Неймара, как это делают аргентинцы и португальцы в отношении соответственно Месси и Роналду



К слову, Неймара у отеля в Казани встречали сотни три человек — и это были исключительно фанаты бразильской сборной. Напомним, того же Месси встречали порядка 1,5 тысячи человек, и среди этих людей хватало не только аргентинцев, но и россиян, и болельщиков других стран. Более того, внимательный наблюдатель заметил бы, что фанаты южноамериканской команды не так выделяют в своей команде Неймара, как это делают аргентинцы и португальцы в отношении соответственно Месси и Роналду. Не особенно выделяет Неймара в своей команде и Тите. Аргентинскому коучу Сампаоли стоит в этом плане поучиться у бразильского коллеги.

— Не надо особо разбираться в футболе, чтобы понять, что Неймару есть куда расти. Мы ему помогаем. Знаем, какую цену он заплатил, чтобы вообще участвовать в чемпионате мира. Наш врач говорит, что травма была серьезная. И он бегает даже быстрее, чем должен с такой травмой. Я вижу, какой он спортсмен. И возраст позволяет ему развиваться и дальше, — сказал Тите на сегодняшней пресс-конференции.

Бразильцы вовремя отошли от атакующих лозунгов

Между тем фаворита в этом матче определить тяжело, но все-таки можно. На стороне бразильцев победный бэкграунд в истории турнира, помноженный на относительный «голод» до больших побед. Эта команда принципиально отличается от «жирных котов» — своих предшественников на прошлом мундиале, которые «влетели» немцам со счетом 1:7 в полуфинале. Сборная под руководством Тите отличается сбалансированным футболом и большим вниманием к обороне. По схеме «Вы забьете — сколько сможете, а мы — сколько захотим» в современном футболе титулы не возьмут даже бразильцы. И они это понимают — неслучайно южноамериканцы пропустили всего один мяч за четыре игры, а их победа в 1/8 над мексиканцами (2:0) была самой убедительной на этой стадии турнира. Собственно, наставник бразильцев даже и не скрывает довольно необычного (с точки зрения фанатов команды и устоявшегося клише о бразильцах) подхода к игре.

— Сильная команда должна быть сбалансированной. Почему я это говорю? Мы должны разумно подходить ко всему на поле. Не надо эйфории или страха. Не нужны эти крайности. Нужна холодная голова. Главный вызов на ЧМ — это психологическое давление, — сказал сегодня Тите.

Это высокая ответственность. Завтра трудный матч. Для того чтобы противостоять Бельгии, надо показать все, что умеем, сосредоточиться. Это сильный противник, надо выложиться полностью



Но и бельгийцы подарком здесь не выглядят, не уступая по звездности состава своим более титулованным оппонентам. Команда Роберто Мартинеса долго идет к большому успеху. На прошедших ЧЕ и ЧМ бельгийцам не удалось по-настоящему «реализовать» самое талантливое поколение в истории футбола этой страны. Если не сейчас, то когда?

Защитник сборной Бразилии Жоао Миранда, судя по его выступлению на сегодняшней пресс-конференции, это отлично понимает. «Это высокая ответственность. Завтра трудный матч. Для того чтобы противостоять Бельгии, надо показать все, что умеем, сосредоточиться. Это сильный противник, надо выложиться полностью», — уверен игрок.

«Магия футбола — задача игроков, а не тренера»

Между тем пресс-центр «Казань Арены» сегодня оказался не в состоянии предоставить нормальные условия работы всем СМИ. Элементарно не хватило сидячих мест всем журналистам, многим пришлось работать стоя в боковых проходах и «на галерке». Такой толпы журналистов футбольные пресс-конференции в Казани еще не собирали.

Главный тренер сборной Бразилии между тем охотно и развернуто отвечал на вопросы журналистов.

— Вы забили на турнире семь голов, и все они были разные. Этого хватит, чтобы запутать Бельгию?

— У наших игроков есть характеристики, чтобы менять репертуар игры и подходы к чужим воротам. В последней трети поля у нас много игроков, способных обыграть один в один — Дуглас Коста, Неймар, Фирмино, Виллиан. У всех у них есть важные навыки дриблинга. Финты — это магия футбола, но это уже делают игроки, а не тренер.

У наших игроков есть характеристики, чтобы менять репертуар игры и подходы к чужим воротам



— Вам хватит того уровня футбола, что ваша команда уже показала, чтобы пройти бельгийцев?

— У меня нет ответа на этот вопрос. Мы не знаем, что ждать от противника. Это нормально. Но надо всегда повышать свою планку. Говорю игрокам: «Когда ложитесь спать, оценивайте, так ли вы сыграли, как надо». Это всегда вызов. Но я доволен, как мои игроки играют здесь.

— Вы заменили Паулиньо в прошлой игре, вчера он тренировался отдельно от команды. Он сыграет завтра? А Фернандиньо?

— Первый получил травму в последней игре. Иногда я смотрю на скамью запасных и думаю, что у меня сидят там суперигроки. Так что найдем, кем заменить. Фернандиньо, скорее всего, сможет сыграть.

— Кажется, что вы (вопрос Тите) были под стрессом перед ЧМ. А последние игры вас успокоили. Команда вышла на тот уровень, который вы хотели?

— Этот вызов для меня каждый день. Насколько я сбалансирован, насколько холодная голова. Я же все же человек. Болельщики требуют результата, они имеют на это право. Одно дело — выступать в клубе, другое дело — в сборной: от тебя требует вся страна. А почему я расслабился? Игроки выполняют задуманное, и я чувствую уверенность.

1 / 35 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов