Наставник сборной Бразилии: «Все понимают, что Неймару есть куда расти»
Что «пентакампеоны» говорили перед завтрашним четвертьфиналом и как болельщики проигнорировали переоцененную казанскими властями звезду
«Скрытый финал» ЧМ-2018 состоится завтра на «Казань Арене» — столице Татарстана достался самый «топ» из всех четвертьфиналов ЧМ-2018. На матч сборных Бразилии и Бельгии приедут, по некоторым оценкам, более 10 тысяч соотечественников «пентакампеонов». Так что европейская сборная вновь будет чувствовать себя лишней на этом празднике футбола (как в другой казанской игре, между Колумбией и Польшей). А тут еще и городские власти всячески выпячивают южноамериканскую сборную, не задумываясь о том, что это выглядит не слишком правильно и вообще неспортивно. Как страсти по Неймару в Казани ожидаемо не дотянули до уровня Месси и Роналду и что сказали представители сборной Бразилии на официальной предматчевой пресс-конференции на «Казань Арене» — об этом в материале «Реального времени».
Бразильцы заселились в предположительно фартовый «Мираж»
Начнем с того, что бразильцам повезло заселиться в отель «Мираж». «Повезло» — поскольку для тех же аргентинцев, немцев и испанцев отель «Рамада» оказался «нефартовым». Вся тройка фаворитов проживала в этом отеле и дружно вылетела из турнира. Между прочим Криштиану Роналду столкнулся с этим еще на Кубке конфедераций. Напомним, граффити с его изображением стали первыми в ряду изображений больших футбольных звезд на стенах казанских зданий, но и это не помогло сборной Португалии в полуфинале с могучими чилийцами.
К слову о граффити: Неймара также не обошла стороной эта участь — изображение бразильской «десятки» появилось напротив «Миража», и стилистически оно отличается от «ликов» Месси и Роналду.
Бельгийцы могут подавать протест за материальную мотивацию Неймара страной — хозяйкой ЧМ
Еще дальше пошел мэр Казани. На встрече с журналистами он пообещал Неймару земельный участок в проектируемом экорайоне, если форвард оформит хет-трик в матче с Бельгией. «Надо что-нибудь придумать такое. Забьет три гола — найдем спонсора, подарим Неймару первый земельный участок. Представляете, какой магнит будет — жить по соседству с Неймаром, на одной территории экорайона», — мечтал градоначальник.
Между тем все это выглядит весьма некрасиво по отношению к сборной Бельгии. Ее представителям наверняка удивительно, что страна — хозяйка мундиаля — мотивирует главную звезду их соперника по четвертьфиналу, да еще таким образом. Да и ставить Неймара в один ряд с теми же Месси и Роналду — занятие более чем спорное. Бразилец — многообещающий футболист, но ничего значимого в своей карьере пока не выиграл. Более того, в европейском футболе он все больше ассоциируется с неспортивным поведением на поле, являясь, по сути, королем симуляции и кривляния на поле.
Журналисты не преминули задать соответствующий вопрос главному тренеру сборной Бразилии Тите на сегодняшней пресс-конференции. «Вам не кажется, что Неймар слишком много времени проводит на газоне, выпрашивая наказание для соперника»? — спросил журналист.
— Неймар играет на максимальном уровне. Причем речь идет не только о игре с мячом. Есть правильные перестроения в обороне. Он многое делает для команды. А что касается вашего вопроса, то пусть все остальное он делает как хочет, — дистанцировался от поведения своей главной звезды наставник бразильской сборной.
К слову, Неймара у отеля в Казани встречали сотни три человек — и это были исключительно фанаты бразильской сборной. Напомним, того же Месси встречали порядка 1,5 тысячи человек, и среди этих людей хватало не только аргентинцев, но и россиян, и болельщиков других стран. Более того, внимательный наблюдатель заметил бы, что фанаты южноамериканской команды не так выделяют в своей команде Неймара, как это делают аргентинцы и португальцы в отношении соответственно Месси и Роналду. Не особенно выделяет Неймара в своей команде и Тите. Аргентинскому коучу Сампаоли стоит в этом плане поучиться у бразильского коллеги.
— Не надо особо разбираться в футболе, чтобы понять, что Неймару есть куда расти. Мы ему помогаем. Знаем, какую цену он заплатил, чтобы вообще участвовать в чемпионате мира. Наш врач говорит, что травма была серьезная. И он бегает даже быстрее, чем должен с такой травмой. Я вижу, какой он спортсмен. И возраст позволяет ему развиваться и дальше, — сказал Тите на сегодняшней пресс-конференции.
Бразильцы вовремя отошли от атакующих лозунгов
Между тем фаворита в этом матче определить тяжело, но все-таки можно. На стороне бразильцев победный бэкграунд в истории турнира, помноженный на относительный «голод» до больших побед. Эта команда принципиально отличается от «жирных котов» — своих предшественников на прошлом мундиале, которые «влетели» немцам со счетом 1:7 в полуфинале. Сборная под руководством Тите отличается сбалансированным футболом и большим вниманием к обороне. По схеме «Вы забьете — сколько сможете, а мы — сколько захотим» в современном футболе титулы не возьмут даже бразильцы. И они это понимают — неслучайно южноамериканцы пропустили всего один мяч за четыре игры, а их победа в 1/8 над мексиканцами (2:0) была самой убедительной на этой стадии турнира. Собственно, наставник бразильцев даже и не скрывает довольно необычного (с точки зрения фанатов команды и устоявшегося клише о бразильцах) подхода к игре.
— Сильная команда должна быть сбалансированной. Почему я это говорю? Мы должны разумно подходить ко всему на поле. Не надо эйфории или страха. Не нужны эти крайности. Нужна холодная голова. Главный вызов на ЧМ — это психологическое давление, — сказал сегодня Тите.
Это высокая ответственность. Завтра трудный матч. Для того чтобы противостоять Бельгии, надо показать все, что умеем, сосредоточиться. Это сильный противник, надо выложиться полностью
Но и бельгийцы подарком здесь не выглядят, не уступая по звездности состава своим более титулованным оппонентам. Команда Роберто Мартинеса долго идет к большому успеху. На прошедших ЧЕ и ЧМ бельгийцам не удалось по-настоящему «реализовать» самое талантливое поколение в истории футбола этой страны. Если не сейчас, то когда?
Защитник сборной Бразилии Жоао Миранда, судя по его выступлению на сегодняшней пресс-конференции, это отлично понимает. «Это высокая ответственность. Завтра трудный матч. Для того чтобы противостоять Бельгии, надо показать все, что умеем, сосредоточиться. Это сильный противник, надо выложиться полностью», — уверен игрок.
«Магия футбола — задача игроков, а не тренера»
Между тем пресс-центр «Казань Арены» сегодня оказался не в состоянии предоставить нормальные условия работы всем СМИ. Элементарно не хватило сидячих мест всем журналистам, многим пришлось работать стоя в боковых проходах и «на галерке». Такой толпы журналистов футбольные пресс-конференции в Казани еще не собирали.
Главный тренер сборной Бразилии между тем охотно и развернуто отвечал на вопросы журналистов.
— Вы забили на турнире семь голов, и все они были разные. Этого хватит, чтобы запутать Бельгию?
— У наших игроков есть характеристики, чтобы менять репертуар игры и подходы к чужим воротам. В последней трети поля у нас много игроков, способных обыграть один в один — Дуглас Коста, Неймар, Фирмино, Виллиан. У всех у них есть важные навыки дриблинга. Финты — это магия футбола, но это уже делают игроки, а не тренер.
У наших игроков есть характеристики, чтобы менять репертуар игры и подходы к чужим воротам
— Вам хватит того уровня футбола, что ваша команда уже показала, чтобы пройти бельгийцев?
— У меня нет ответа на этот вопрос. Мы не знаем, что ждать от противника. Это нормально. Но надо всегда повышать свою планку. Говорю игрокам: «Когда ложитесь спать, оценивайте, так ли вы сыграли, как надо». Это всегда вызов. Но я доволен, как мои игроки играют здесь.
— Вы заменили Паулиньо в прошлой игре, вчера он тренировался отдельно от команды. Он сыграет завтра? А Фернандиньо?
— Первый получил травму в последней игре. Иногда я смотрю на скамью запасных и думаю, что у меня сидят там суперигроки. Так что найдем, кем заменить. Фернандиньо, скорее всего, сможет сыграть.
— Кажется, что вы (вопрос Тите) были под стрессом перед ЧМ. А последние игры вас успокоили. Команда вышла на тот уровень, который вы хотели?
— Этот вызов для меня каждый день. Насколько я сбалансирован, насколько холодная голова. Я же все же человек. Болельщики требуют результата, они имеют на это право. Одно дело — выступать в клубе, другое дело — в сборной: от тебя требует вся страна. А почему я расслабился? Игроки выполняют задуманное, и я чувствую уверенность.
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