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Он все время симулирует и плачет? Это просто «Неймар-стайл»!

11:00, 06.07.2018 1 Сюжет: ЧМ по футболу 2018 в России

Пентакампеоны в Казани — видеорепортаж от отеля до тренировки

Он все время симулирует и плачет? Это просто «Неймар-стайл»! Фото: Максим Платонов

Да, бразильские звезды во главе с одиозным Неймаром не вызвали в Казани такого же ажиотажа, как аргентинцы и португальцы с их лидерами — Месси и Роналду. Зато болельщики этой сборной оказались самыми веселыми и изобретательными из всех. Как бразильские поклонники провожали своих любимцев на Центральный стадион, кого они знают в «Рубине», чем очаровала их Казань и что делал Неймар во время тренировки (спойлер: не симулировал) — об этом и многом другом в видеоотчете «Реального времени».

Видео Эрика Добролюбова
СпортФутбол Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:53
    симпотичный ролик спасиб
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