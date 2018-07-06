Он все время симулирует и плачет? Это просто «Неймар-стайл»!

Да, бразильские звезды во главе с одиозным Неймаром не вызвали в Казани такого же ажиотажа, как аргентинцы и португальцы с их лидерами — Месси и Роналду. Зато болельщики этой сборной оказались самыми веселыми и изобретательными из всех. Как бразильские поклонники провожали своих любимцев на Центральный стадион, кого они знают в «Рубине», чем очаровала их Казань и что делал Неймар во время тренировки (спойлер: не симулировал) — об этом и многом другом в видеоотчете «Реального времени».