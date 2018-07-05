Олег Сафонов: «Проблемы туроператоров связаны с неправильной оценкой рыночной конъюнктуры»

Глава Ростуризма опроверг заявление, что сложности у «Натали Турс» вызваны футбольным первенством планеты

В агентстве признают, что у некоторых компаний есть проблемы, но это не значит, что отрасль в целом испытывает трудности. Так, оператор «Натали Турс», оказывается, уже и не такой крупный, как принято считать, на рынке выездного туризма у них всего доли процента от общей массы туристов. Подробности — в материале «Реального времени».

ЧМ не может быть причиной кризиса

Благодаря чемпионату мира в России сложились благоприятные условия для туристов, но не для всех. Многие в соцсетях стали обвинять именно мировое первенство по футболу в приостановке работы туроператоров «Натали Турс» и DSBW-TOURS.

— Чемпионат причиной кризиса быть не может. В прошлом году выездной туризм показывал положительную динамику — 20% прироста. При этом с тех пор поездки в какие-то страны сократились, список стран, которые пользуются спросом, изменился. Сегодняшние проблемы туроператоров связаны с неправильной оценкой рыночной конъюнктуры, поэтому они испытывают сложности. В тоже время у других операторов нет проблем. Когда-то операторы, у которых сегодня проблемы, были действительно лидерами рынка, но сейчас ситуация уже не та. Взять тот же «Натали Турс» — в прошлом году они отправили за границу 22 тысячи человек, в то время как объемы выездного туризма превысили 30 млн. Очевидно, что у них была очень малая часть, и это не значит, что у других проблемы, — озвучил на пресс-конференции руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Он уверил, что проблем на рынке, где работают 630 туроператоров выездного туризма, нет. По неуспешности двух компаний судить обо всем рынке нельзя. Всего в стране 4485 туроператоров, которые занимаются как выездным, так и внутренним туризмом.

Многие в соцсетях стали обвинять именно мировое первенство по футболу в приостановке работы туроператоров «Натали Турс» и DSBW-TOURS. Фото hotline.travel



— Выбор широкий, проблем на рынке нет, еще раз подчеркну. У компаний, которые столкнулись сейчас с проблемами, даже не проценты, а доли процентов на рынке. А учитывая объем туристов, который они вывозили за рубеж, их значимость вообще стремится к нулю, — считает Олег Сафонов.

Надежных, по его мнению, туроператоров он называть не стал, уточнив только, что нужно обращать внимание на историю компании и какие финансовые гарантии у нее есть.

Саранские рекорды

Больше на пресс-конференции все же старались говорить про успехи, которых получилось достичь туротрасли благодаря ЧМ. Среди всех принимавших городов Саранску удалось отличиться больше всех. Столица Мордовии звучала в выступлении Сафонова через слово.

— В Саранске впервые появилась гостиница первой категории (пять звезд, — прим. ред.). Прирост турпотока составил от 19% в Москве до 1678% в Саранске. Что касается иностранного турпотока, увеличение составляет от 20% в Санкт-Петербурге до роста в 235 раз в Саранске. Я подчеркну, это не 235%, а именно увеличение потока иностранных туристов в 235 раз, — с гордостью озвучил цифры руководитель Федерального агентства по туризму.

Для сравнения: в Калининграде въездной туризм за дни ЧМ вырос в десять раз, в Волгограде — в 15 раз. Средний рост в целом среди всех городов — в полтора-два раза. Загрузка саранских отелей и та составила 100% в дни матчей. В мордовской столице даже появился аэропорт, раньше в город можно было добраться только на поезде. При этом, несмотря на то, что в городе специально к ЧМ на внебюджетные средства построили одну пятизвездочную и три четырехзвездочных гостиницы, номерного фонда все равно оказалось недостаточно.

«Все эти туристические маршруты будем использовать и в дальнейшем», — пообещал Алексей Конюшков. Фото ethnomir.ru

— Расширение возможностей города произошло в том числе за счет привлечения к ЧМ Ульяновска и Пензы. Что касается туристических возможностей Саранска, то большим спросом пользовался музей народных промыслов — в день его посещали по две тысячи иностранных туристов, и собор на центральной площади. Все эти туристические маршруты будем использовать и в дальнейшем, — пообещал заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Алексей Конюшков.

Цифры ЧМ

Всего к ЧМ в городах, участвующих в его проведении, построили 11 гостиниц на 2556 номеров. Суммарно все города посетили более пяти млн туристов. В лидерах Москва — 2 млн 700 тысяч, Санкт-Петербург — более 600 тысяч, Сочи — более 500 тысяч. Средний прирост турпотока по городам достиг 74%.

Что касается иностранцев, то в рамках чемпионата города посетили 2,9 млн человек. Средний прирост количества заграничных туристов в городах вырос в полтора-два раза. Средняя загруженность отелей также увеличилась в два-три раза по сравнению с традиционными месяцами.

— В Казани средняя загруженность составила 81%, что на 12% больше, чем в июне 2017 года. В городе создана качественная инфраструктура, благоприятные условия для болельщиков, — признал Сафонов.

При этом в стране ждут отложенного эффекта чемпионата. Только рост турпотока, по предварительным оценкам, может достигнуть 14—18%. Что касается финансовых поступлений от туристов, то доход оценивается в 15 млрд долларов. «Серьезная цифра, которая превышает показатели других стран», — считает руководитель федерального агентства. На чемпионате в Бразилии оборот составил 14 млрд долларов, в Германии — 12, в ЮАР — только семь.

Что касается иностранцев, то в рамках чемпионата города посетили 2,9 млн человек. Фото Максима Платонова

Парадоксы ЧМ

Созвучные названия российских городов порой заставляют путаться даже россиян, чего уж говорить об иностранцах. Например, один из зарубежных болельщиков перепутал Нижний Новгород с Великим Новгородом.

— Как только он приехал, его напоили, накормили, развлекли, но смотреть матч пришлось уже по телевизору, а не на стадионе. Уже потом его отправили к месту назначения. Или китайские туристы, которые перепутали два МГУ — Московский государственный университет и Мордовский государственный университет. Билеты у них были в Саранск, а сами они были в Москве. Есть сложности и с Ростовом-на-Дону и Ростовом Великим — все это мы понимаем, везде помогали, — рассказал Олег Сафонов.

В планах — облегчение визового режима. На Дальнем Востоке уже работает проект по электронным визам (упрощенная процедура получения визы), который со временем должен распространиться по всей стране, что должно облегчить визовый режим.

Для удобства наших туристов в агентстве на правительственный уровень продвигают идею электронной путевки — как подтверждения оплаты размещения в гостинице. Со слов Сафонова, это могло бы помочь контролировать движение денежных средств и работало бы гарантом непосредственно до возвращения на родину.