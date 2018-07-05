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Города ЧМ-2018 приняли более 5 млн туристов

12:29, 05.07.2018
Города ЧМ-2018 приняли более 5 млн туристов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Города, которые принимают чемпионат мира по футболу — 2018, на данный момент посетили более 5 млн туристов. Об этом рассказал руководитель Ростуризма Олег Сафонов во время пресс-конференции.

Среди лидеров он отметил Москву (2,7 млн человек) и Санкт-Петербург (более 600 тысяч).

Прирост турпотока составил от 19%до 1678% (в Саранске). Средний же прирост составил 74%, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее сообщалось, что Свияжск во время ЧМ-2018 посетили 17 тысяч болельщиков.

Общество Татарстан
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