Города ЧМ-2018 приняли более 5 млн туристов
Города, которые принимают чемпионат мира по футболу — 2018, на данный момент посетили более 5 млн туристов. Об этом рассказал руководитель Ростуризма Олег Сафонов во время пресс-конференции.
Среди лидеров он отметил Москву (2,7 млн человек) и Санкт-Петербург (более 600 тысяч).
Прирост турпотока составил от 19%до 1678% (в Саранске). Средний же прирост составил 74%, передает корреспондент «Реального времени».
Ранее сообщалось, что Свияжск во время ЧМ-2018 посетили 17 тысяч болельщиков.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым