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Ростуризм сообщил об увеличении загрузки отелей в городах ЧМ-2018 в два-три раза

14:38, 05.07.2018 Сюжет:  ЧМ по футболу 2018 в России
Ростуризм сообщил об увеличении загрузки отелей в городах ЧМ-2018 в два-три раза
Фото: russiatourism.ru

Загрузка отелей в городах проведения ЧМ-2018 увеличилась в два-три раза. Об этом сообщил руководитель Ростуризма Олег Сафонов во время пресс-конференции.

При этом рост заполняемости отелей в городах, принимающих матчи мундиаля, неоднороден. Например, в Волгограде он составляет 79%, а в Москве — 94%, передает корреспондент «Реального времени».

Сафонов также отметил, что в рамках подготовки к ЧМ были построены и введены в эксплуатацию 20 новых отелей.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что отели Москвы, Санкт-Петербурга и Казани не получили желаемой загрузки во время ЧМ-2018, поэтому некоторые из них стали снижать цены. По словам специалистов, дальнейшее снижение стоимости номеров произойдет еще до окончания мундиаля, так как болельщики будут уезжать из России после «вылета» сборных из турнира.

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