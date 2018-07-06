«Аптекарский устав»: новый химический элемент, «вино из коки» и фармацевтический бум

Заметки о старых казанских аптеках. Часть I

Казанский краевед Лев Жаржевский свою очередную колонку, написанную для «Реального времени», посвятил городским аптекам. В первой части заметок колумнист нашей газеты приводит выдержки из Аптекарского устава и перечисляет основные места Казани, где продавались лекарства.

Времена аптекаря Клауса

В 1844 году ординарный профессор Казанского университета Карл Карлович Клаус в результате долгой и упорной работы по исследованию уральской платиновой руды получил 6 граммов нового элемента, названного им рутением. Это был единственный естественный химический элемент, открытый в России. Заметим, что профессор Клаус (тогда он, конечно, не был профессором, а был аптекарем, приехавшим из Саратова) в 1821 году прибыл в Казань, открыл здесь аптеку и содержал ее в течение 9 лет. Уже одно это заставляет нас обратиться к интересной истории аптечного дела в Казани.

Чего не будет в наших заметках? Не будет рассказа об истории фармации, хотя это интереснейшая область исторического знания — этого не позволяет формат издания. А что будет? Будет по возможности подробный и, как надеется автор, интересный рассказ именно о казанских аптеках и аптекарях. Будут необходимые технические, технологические и юридические пояснения — без этого никак.

Российская фармакопея. 1778 г.



Итак, опустив раннюю историю казанских аптек, сведений о которых очень немного, да и те отрывочны, перейдем примерно к тому времени, когда в Казани работал аптекарь Карл Клаус. Нас интересует, кто мог открывать аптеки, какие специалисты должны были в них работать, как были они оборудованы, каков там был внутренний порядок, взаимоотношения с врачами и больными, интересно нам и ведение аптечной документации. Автор заметок уверен, что и в этом случаю нет ничего полезней, чем цитация первоисточника. В данном случае Устава Аптекарского 1836 года.

Высочайше утвержденный Устав Аптекарский

I. Порядок заведения, устройства и передачи аптек

п. 1. Казенные аптеки учреждаются по распоряжению Министерства Внутренних дел, а вольные с разрешения Медицинского департамента сего Министерства;

п. 2. Аптеки дозволяется учреждать и содержать как в столицах, так и во всех городах и местечках Империи всякому, кто пожелает, но с тем, чтобы учредитель, или содержатель, буде сам намерен управлять аптекою, а в противном случае избранный им управляющий, имели по испытании в Фармацевтической науке звания аптекаря или провизора и были не моложе двадцати пяти лет от роду;

п. 3. Желающий учредить аптеку подает о том прошение: по губернии С.- Петербургской – в Физикат, по Московской – в Медицинскую контору, а по прочим губерниям в местную врачебную управу с приложением свидетельства на Фармацевтическое звание;

п. 4. Местное медицинское начальство, по предварительном сношении с губернским и по соображении во-первых, действительной надобности в учреждении новой аптеки, по местным обстоятельствам, народонаселению и числу находящихся уже в том городе или местечке аптек и, во-вторых, письменных отзывов от прочих содержателей местных аптек на счет того, может ли заведение новой аптеки быть допущено, с изъяснением в противном случае встречаемых ими препятствий, — представляет с заключением своим в Медицинский департамент Министерства внутренних дел;

Примечание. Учреждение аптеки допускается и без согласия на то прочих содержателей, когда Министр внутренних дел существование оной признает нужным, а возражения их неуважительными;

п. 5. По получении разрешения Департамента, врачебная управа дает дозволение на учреждение аптеки, с условием открыть оную непременно в течении года, под опасением, по прошествии сего срока лишения права на учреждение аптеки, так и на передачу полученного дозволения другому. За тем самое открытие аптеки допускается не иначе, как по предварительному освидетельствованию и удостоверению, что она снабжена в достаточном количестве и надлежащего качества аптечными материалами, необходимыми препаратами, посудою и проч. <...>;

Примечание. При размещении аптек наблюдается, чтобы они находились в достаточном расстоянии одна от другой, с одной стороны для удобства публики, а с другой — для устранения взаимного подрыва;

п. 7. Содержащий уже аптеку или управляющий таковою в каком-либо городе, либо местечке, не может завести там же другой аптеки;

п. 8. Если в каком-либо месте находятся две вольные аптеки или более, и получаемый от одной из них доход так мал, что не покрывает необходимых на содержание ее расходов, то не воспрещается содержателям аптек того места, с разрешения высшего начальства, приобресть оную в свою пользу и потом уничтожить;

Устав Аптекарский 1836 г.

II. Внутреннее устройство аптек

п.9. Каждая аптека должна быть устроена таким образом, чтобы как для хранения материалов, так и для приготовления и отпуска медикаментов, находились в ней особые отделения. Почему при аптеке надлежит иметь: а) комнату материальную, б) другую материальную, расположенную так, чтобы ни сырость, ни излишняя теплота не могли изменять качества хранящихся в ней материалов и медикаментов, в) кокторию и лабораторию, которые, впрочем, могут быть помещаемы и вместе, г) сухой подвал, д) ледник и е) сушильню для врачебных растений и приличное сухое место для хранения трав, цветов, корок, корней и т. п.;

п. 10. Аптека должна быть снабжена:

1) достаточным количеством свежих и надлежащей доброты медикаментов и материалов, при чем постановляется: а) что содержатели аптек должны иметь в запасе и такие материалы, которые хотя в таксе и не означены, но прописываются иногда по превосходному их качеству и б) <...> они могут иметь для отпуска, по требованиям врачей и гомеопатические лекарства;

2) потребною для хранения и отпуска медикаментов разною посудою;

3) аптекарского всякого рода весами, инструментами и приборами для производства фармацевтических и главнейших химических операций;

4) Аптекарским Уставом, таксою лекарств, списком врачей, имеющих право производить врачебную практику; Российскою, Российско-Военною и Берлинскою Фармакопеями и некоторыми лучшими сочинениями по части Фармации и Химии;

5) шнуровыми книгами а) для ежедневной записки отпуска лекарств по рецептам, б) для записки ручной продажи, т. е. лекарств, не отмеченных в аптекарской таксе знаком + и отпускаемых по требованию частных лиц и в) для внесения отпуска ядовитых веществ и, наконец, г) собранием сушеных лекарственных растений, дико растущих в России (Herbarium siccum phatmaceuticum);

п. 11. Вещи ядовитые как в самой аптеке, так и в материальной комнате, погребе и других местах, хранятся отдельно от прочих материалов за замком и печатью аптекаря или управляющего. Для взвешивания оных должны находиться особые весы;

III. Порядок внутреннего управления аптек, заготовления и отпуска лекарств

п. 12. Кроме управляющего Аптекаря или Провизора, при аптеке состоят еще Аптекарские помощники (Гезели) и ученики. Число их, завися от степени занятий и обширности оборота аптеки, должно соответствовать действительной надобности;

п. 13. Прием и увольнение аптекаря, провизора, аптекарского помощника и учеников зависят собственно от содержателя аптеки или управляющего оною, с тем во-первых, чтобы в должности сии (разумеется кроме учеников) не были допускаемы лица, не удостоенные к тому Университетами или Медико-Хирургическими Академиями, либо учебными заведениями Царства Польского и Великого Княжества Финлядского и неимеющие аттестатов о своем поведении, если они до того находились уже у других содержателей аптек и, во-вторых, чтобы о приеме и увольнении фармацевта каждый раз доносимо было до врачебной управы, а в конце года были представляемы именные их списки с отметкою поведения, способностей и фармацевтических познаний;

п. 14. Изготовление лекарств лежит на обязанности самого содержателя аптеки или управляющего оною, которые должны находиться и при отпуске лекарств по рецептам, в случае же их отлучки, на место их заступают аптекарские помощники, а в ночное время должен быть неотлучно по крайней мере один из фармацевтов;

п. 15. Лекарства отпускаются:

а) по рецептам врачей, коих имя находится в медицинском списке

б) по копиям с рецептов

в) по сигнатурам и

г) по словесным и письменным требованиям частных лиц.

п. 16. Требование лекарств по рецептам удовлетворяется во всякое время по порядку и очереди поступления оных в аптеку;

п. 17. Рецепты, на коих означено врачом: statim, cito или citissime, удовлетворяются без малейшего отлагательства преимущественно перед прочими;

п. 18. Все рецепты, по коим отпускаются лекарства, ежедневно вносятся в рецептурную книгу с означением года, числа и нумера рецепта, имен больного и врача, прописавшего лекарство, рода употребления и количества взятой платы. Подлинные рецепты оставляются и хранятся в аптеке на случай могущего встретиться недоразумения или для обнаружения виновного в ошибке. Время хранения рецептов ограничивается тремя годами, по прошествии которых они могут быть уничтожены, но рецептурные книги сохраняются постоянно;

п. 19. Если в рецепте замечена будет какая-либо неясность или сомнение на счет смешения разных составляющих лекарство частей, либо количества сильнодействующих веществ, то содержатель аптеки или управляющий оною, остановясь исполнением, входит в объяснение с врачом и отпускает лекарство не прежде, как по получении утвердительного письменного отзыва;

п. 20. Отпускаемое по рецепту лекарство должно быть хорошо укупорено, завязано и запечатано. К нему привязывается особая сигнатура, на которой означается: а) название аптеки, б) номер рецепта, в) имя больного, г) прием и употребление лекарства (что должно писать ясно и на том из употребительных в России языков, на каком врач требует), д) имя врача, подписавшего рецепт, е) взятая за лекарства цена, час вступления рецепта в аптеку и час отпуска лекарства.

А теперь закрепим полученные знания на реальном документе.

Сигнатура в подробностях:

Итак, при знакомстве с сигнатурой видно, что доктор Пан выписал рецепт, содержащий кору кондуранго, «вино из коки» (популярное в то время средство) и разведенную соляную кислоту. Видна дата поступления рецепта в аптеку, но в сигнатуре не указаны часы поступления рецепта и отпуска изготовленного лекарства. Имеется также фамилия фармацевта, непосредственно отвечавшего за изготовление. Указаны цена и способ употребления лекарства.

Аптечный бум

Возвращаемся к Уставу Аптекарскому. Дальше в этом двадцатистраничном документе, содержащем 47 параграфов, разъясняются важные, но для нас уже частные и специфические вещи, а потому здесь мы оставим цитирование и перейдем к сведениям о казанских аптеках, сохраненным в адресно-справочных и памятных книгах.

«Памятная книжка Казанской губернии на 1861 и 1862 год» сообщает о пяти аптеках (но тут не стоит забывать еще об аптеке Казанского военного госпиталя). Вот где располагались аптеки в Казани полтора века назад:

1) Воскресенская, Эрнста Гельмана, на Воскресенской ул. соб. д. 2) Александра Гельмана, на Покровской ул. соб. д. 3) Бахмана, на Поперечн. Воскр. соб. д. 4) Шмидта, на Булаке соб. д. 5) Аптека университет. клиники, в Лядск. ул., д. Лангеля.

Девять аптек и одно аптечное отделение было в разросшейся Казани в 1891—1892 г.:

Магистра фармации Ф.Х. Грахе (Мало-Проломная ул., соб. д.), Университетская (Лядская ул., д. Годнева), Бренинга (Бол. Проломная ул., соб. д.), Покровская (Бенинга) (Бол. Покровская ул., д. Данилова), Гериха (арендатор) (Воскресенская ул., д. Гельман) Герштейна (на Булаке, д. Каменского), Майзельса (Московская ул., д. Усманова), Залкинда (в Адмир. сл., д. Крауш), его же аптечное отделение на пароходной пристани, Евгения Алексеевича Шацкого (Б. Проломная ул., д. Тарасова-Родионова).

В следующее десятилетие добавилось еще две аптеки и список стал выглядеть так:

Бренинг Владимир Романович, провизор (Покровская ул., д. Данилова)

Бренинг, вдова провизора: арендатор — Тальберт Альберт Яковлевич, провизор (угол Университетсткой и Б. Проломной ул., д. Бренинг)

Грахе Фердинанд Христианович, магистр фармации, ст. сов. (угол Поперечно-Воскресенской и Мало-Проломной ул., д. Грахе)

Гренинг Юлий Федорович, провизор (Б. Проломная ул., д. Карповой)

Залькинд Рафаил Соломонович, провизор (Адмиралтйская слоб., Московская ул., д. Щапова)

Кревер Наум Абрамович, провизор (Сенная пл., д. Губайдуллина)

Кревер Янкель Абрамович (Воскресенская ул., д. Сапожникова)

Клиническо-Университетская, управляющий — Яунзем Эдуард Эвалдович, провизор (Б. Лядская ул., д. Годнева)

Казанского Общественного Управления, арендатор — Струзер Мордухай Ноевич, провизор (Суконная слоб, Мостовая ул., д. Муралева)

Левидов М.Н. (Левая сторона Булака, д. Шестаковой)

Леппиг Оскар Егорович, магистр фармации (Николаевская пл., д. Парамонова)

Шацкий Евгений Алексеевич, магистр фармации (Б. Проломная ул., д. Митрофанова)

Шварц Юлий Иванович, провизор (Старо-Комиссариатская, д. Данилова)

Нагрудный знак магистра фармации



Теперь мы знаем, как открывались и устраивались аптеки вообще, как они оборудовались, как готовили и отпускали лекарства. Знаем мы и расположение аптек и имена их содержателей. В следующем выпуске последует рассказ о нескольких конкретных аптеках. В нем читатель увидит, что знаменитая аптека Бренинга была весьма приличной, но не была ни самой большой, ни самой лучшей в Казани. Узнает он и о том, что фармацевты, при всем к ним уважении, не были святыми. И, наконец, познакомится с аптечными магазинами (не путать с аптеками) и их обширным ассортиментом.