Казанские истории от Льва Жаржевского
Сюжет 52 материала
История Казани и Татарстана весьма богата и увлекательна. Известный краевед, журналист и блогер Лев Жаржевский в авторских колонках «Реального времени» знакомит читателя с историей казанского края, останавливаясь на отдельных местах и любопытных сюжетах.
- Общество 12 янв, 07:00 27 Ужасы казанского краеведения: «капсула Кирова», призрак дамы в красном и «не освященная» колокольня Ошибки казанских экскурсоводов и краеведов. Часть 2
- Общество 08 дек, 07:00 48 Немецкие пленные в Татарии: через объектив «Минокса» Немцы в Казани и Татарстане. Часть 3. Военнопленные и тайно отснятые фотографии лагеря
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- 25 авг, 07:00 10 Казань велосипедная 100 лет назад: экзамен на права, катамаран на Булаке и татарские трейдеры
- 16 июля, 07:00 11 История чаеторговли в России: уступившая лидерство Казань, объявление Аплаксиных и реклама от Чехова Историческое товароведение: чай. Выпуск 1
- 23 июня, 07:00 26 Забытые имена Казани: архитектор Павел Голышев Кто спроектировал банк, где лечат людей, и штаб-квартиру советского кабмина
- 02 июня, 07:00 24 Губернаторский дворец в Казани: как Николай I заказал «дом с императорскою квартирою» Как строилась резиденция президента Татарстана и когда дворцовая церковь обрела нынешний вид
- 12 мая, 07:00 19 Памятник царю-освободителю в Казани: премия в 500 рублей, замечания императора и первое фиаско подписки
- 28 апр, 07:00 23 Казанские староверы: коллекционер Васильев, меценат Шамов, друг Горького и вдохновитель Салтыкова-Щедрина Заметки о казанских старообрядцах. Часть 2: дома и люди
- 14 апр, 07:00 26 Казанский антисемитизм: газеты черносотенцев, местный маркиз де Сад и академические юдофобы Заметки о казанских евреях и антисемитах. Часть 2: «интеллектуальное» жидоедство, штрихи к истории
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- 17 марта, 07:00 24 Образование ТАССР: от Татаро-Башкирской республики и штата Идель-Урал к 10 кантонам и 70 районам Территориальная история Казанского края. Часть 2.
- 03 марта, 07:00 49 До образования ТАССР: как Казанское царство сжалось до губернии в 12 уездов Территориальная история Казанского края. Часть 1.
- 20 янв, 07:00 9 Общепит Казани 100 лет назад: первый ресторатор, садовые рестораны и дом Карла Фукса Где кормили казанцев в дореволюционные времена. Часть 1
- 30 дек, 07:00 22 100 лет назад Новый год в Казани: кавалеры приглашают дам, буфет канцеляристов и светские львицы Как отмечали Рождество и Новый год в дореволюционной Казани. Часть 1
- 21 нояб, 07:00 18 Первые автомобили в Казани: прокат «железного коня», пожар на «Аутотранспорте» и княжеская «Итала» Когда в столице Татарстана появились первые машины?
- 01 нояб, 07:00 11 Ассенизация в Казани: вспышка холеры, новые свалки, нереализованный трамвайный вывоз и смердящий Булак Казанская канализация: краткие исторические заметки. Часть 2
- 13 окт, 07:00 19 Кто учил гимназистов и реалистов в дореволюционной Казани: учитель Ленина, отец типографа Тагирова и другие Дореволюционные гимназии Казани. Часть 2: кто посмел Володе Ульянову поставить «четверку», связующая нить с Орханом Памуком и отец типографа Фаика Тагирова
- 01 окт, 07:00 7 Водоснабжение Казани: первые питьевые источники, несостоявшиеся проекты и новые напорные станции Казанский водопровод: от первых проектов до Великого Октября. Часть 1.
- 01 сент, 07:00 7 Казанские гимназии XIX века: показушность, бои «стенка на стенку», педагоги-инквизиторы и ученики-курильщики Дореволюционные гимназии Казани. Часть 1: воспоминания гимназистов
- 19 июля, 07:00 16 «Соцгород — настоящий памятник советского градостроительства. И будет жаль, если Казань его лишится» Казанский краевед — о спорах вокруг памятника «Сталину»-Серго и жемчужине соварха
- 30 июня, 07:00 8 Казанский пороховой: первые взрывы и погибшие при Александре III История аварий на Казанском пороховом заводе: от Екатерины до Керенского. Часть 1
- 09 мая, 07:00 16 Казань в годы войны: госпитальная база, лаборатория атомного проекта и спецшкола Генштаба
- 24 апр, 07:00 14 Казанские «головы»: строители богаделен и мостов, коммунальщики и сластолюбцы Казанское самоуправление в лицах