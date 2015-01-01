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Казанские истории от Льва Жаржевского

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Казанские истории от Льва Жаржевского

История Казани и Татарстана весьма богата и увлекательна. Известный краевед, журналист и блогер Лев Жаржевский в авторских колонках «Реального времени» знакомит читателя с историей казанского края, останавливаясь на отдельных местах и любопытных сюжетах.

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